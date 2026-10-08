Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал об интересе европейских клубов к Умярову летом

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подтвердил, что летом европейские клубы проявляли интерес к полузащитнику Наилю Умярову.

«Были переговоры по 8-9 нашим футболистам, но никогда речи не было о том, чтобы мы отпускали ключевого игрока. Каждую неделю за последние четыре месяца я получал звонки по нашим футболистам, но нашей ключевой задачей было сохранить костяк команды.

Если сейчас посмотреть на наш текущий состав, какая команда и коллектив, сравнить с той, которую я унаследовал, то разница достаточно большая. Наиль — важный игрок в команде, не только прекрасный футболист и профессионал, но и прекрасный человек. Для нас это очень важно. Сейчас в раздевалке прекрасная атмосфера, прекрасные отношения между ребятами. Наиль является важной частью этого. Был ли интерес из Европы к нему? Да, был интерес к Наилю и другим игрокам от разных клубов», — цитирует Кахигао ТАСС.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщал, что интерес к Умярову проявляли итальянские и испанские клубы, в том числе «Севилья».

26-летний Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года. Полузащитник провел за красно-белых 215 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок России. На счету Умярова восемь матчей за сборную России.