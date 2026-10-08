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Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал об интересе европейских клубов к Умярову летом

Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал об интересе европейских клубов к Умярову летом

Сергей Ярошенко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подтвердил, что летом европейские клубы проявляли интерес к полузащитнику Наилю Умярову.

«Были переговоры по 8-9 нашим футболистам, но никогда речи не было о том, чтобы мы отпускали ключевого игрока. Каждую неделю за последние четыре месяца я получал звонки по нашим футболистам, но нашей ключевой задачей было сохранить костяк команды.

Если сейчас посмотреть на наш текущий состав, какая команда и коллектив, сравнить с той, которую я унаследовал, то разница достаточно большая. Наиль — важный игрок в команде, не только прекрасный футболист и профессионал, но и прекрасный человек. Для нас это очень важно. Сейчас в раздевалке прекрасная атмосфера, прекрасные отношения между ребятами. Наиль является важной частью этого. Был ли интерес из Европы к нему? Да, был интерес к Наилю и другим игрокам от разных клубов», — цитирует Кахигао ТАСС.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщал, что интерес к Умярову проявляли итальянские и испанские клубы, в том числе «Севилья».

26-летний Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года. Полузащитник провел за красно-белых 215 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок России. На счету Умярова восемь матчей за сборную России.

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Источник: ТАСС
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Наиль Умяров
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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