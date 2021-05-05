Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал выводы комиссии по лицензированию клубов ФНЛ.

«Говорить именно о выходе в РПЛ пока рано, мы еще туда и не прошли, пока только «Крылья Советов» там. Не знаю, что там с итогами лицензирования. Наша задача сейчас подготовиться к Омску и хорошо сыграть. А так вопрос с выходом в РПЛ решается, больше ничего не могу сказать», — сказал «СЭ» Андреев.

Ранее «РБ Спорт» стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам ФНЛ, которые претендуют на выход в РПЛ.

Стадион «Газовик» в Оренбурге отвечает только 14 критериям РПЛ из 24 обязательных.

(Елизавета Денисова)