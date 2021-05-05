Спортдиректор «Оренбурга» — об итогах лицензирования: «Вопрос с выходом в РПЛ решается»
14:55
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал выводы комиссии по лицензированию клубов ФНЛ.
«Говорить именно о выходе в РПЛ пока рано, мы еще туда и не прошли, пока только «Крылья Советов» там. Не знаю, что там с итогами лицензирования. Наша задача сейчас подготовиться к Омску и хорошо сыграть. А так вопрос с выходом в РПЛ решается, больше ничего не могу сказать», — сказал «СЭ» Андреев.
Ранее «РБ Спорт» стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам ФНЛ, которые претендуют на выход в РПЛ.
Стадион «Газовик» в Оренбурге отвечает только 14 критериям РПЛ из 24 обязательных.
(Елизавета Денисова)
Опрос
проголосовало: 977Все опросы
Нужно ли допускать «Оренбург» и «Аланию» к игре в РПЛ без нужной лицензии?
Читайте также
5
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю