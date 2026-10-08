Петров о матче «Краснодара» с «Зенитом»: «Мы хорошо готовы. Весь город ждет этой игры»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал об ожиданиях от матча против «Зенита» в 10-м туре РПЛ.

— Будет хороший матч в эти выходные, весь город ждет этой игры, — сказал Петров. — Матчи с «Зенитом» всегда интересны — мы хорошо готовы. Ждем этой игры. Настроение в команде хорошее. Роль дядьки? Могу что-то подсказать молодым игрокам.

— Вы являетесь воспитанником «Зенита». Для Вас матчи с ним самые принципиальные?

— «Краснодар» в моей крови. Да, я воспитанник «Зенита», но сейчас я ассоциирую полностью себя с «Краснодаром. Матчи против них не могу назвать сильно принципиальными.

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 10 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Краснодар» с 21 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (18 очков) идет пятым.

(Кирилл Радченко)

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