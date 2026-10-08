Черчесов — судье: «Почему не дали пенальти на Литвинове в наши ворота? По-моему, это точка»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» вспомнил спорный эпизод матча со «Спартаком» с участием Руслана Литвинова.

— Литвинову в моем понимании наступили на ногу — даже бутсу сорвали. Я говорю четвертому арбитру: «Почему сейчас не дали в наши ворота? По-моему, это точка. Человеку бутсу снимают». Я же не хочу, чтобы решения принимались только в нашу пользу. Есть правила футбола, и они должны одинаково работать для всех, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

Тренер добавил, что ответа от арбитра так и не получил. Черчесов подчеркнул, что выступает за единые трактовки правил независимо от того, в пользу какого клуба принимается решение.