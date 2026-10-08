Черчесов: «Дзюбу нельзя просто взять и пригласить в уже собранную команду»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб не стал приглашать Артема Дзюбу.

— Футболистов такого уровня, как Дзюба, нельзя просто взять и пригласить в уже собранную команду. Структура сформирована. Мы со спортивным директором рассматриваем абсолютно всех, иначе не бывает. Но одно дело — знать, что футболист свободен, другое — понимать, можем ли мы вписать его в наш состав. Четыре нападающих — это уже перебор, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

Тренер добавил, что «Ахмат» с Дзюбой переговоров не вел. По словам Черчесова, игрок любого уровня должен заранее понимать, зачем приходит в команду и какая роль ему отводится.