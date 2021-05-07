Гонка в РПЛ: «Спартак» не пропустит «Локо» в Лигу чемпионов, Гончаренко оставит ЦСКА без Европы?

Оцениваем календарь и возможное количество очков на финише чемпионата претендентов на второе место и других команд в еврокубковой зоне.

Обновление раскладов для группы лидеров РПЛ за спиной «Зенита». В предыдущем, 28-м туре клуб из Санкт-Петербурга (61 очко) досрочно выиграл новое золото, после чего «Спартак» (53 очка) обошел «Локомотив» (52) в споре за серебро и второе место в Лиге чемпионов (в отборочном турнире). Дальше идут «Рубин» и «Сочи» (по 49 очков), ЦСКА (47) и «Динамо» (46). Формально только бело-голубые больше не имеют никаких шансов в лигочемпионской гонке.

«Локо» перед последним туром сыграет с «Крыльями» в финале Кубка (12 мая), победителю которого забронировано единственное место от России в Лиге Европы. Две команды РПЛ выйдут в новый турнир УЕФА — Лигу конференций. Если железнодорожники возьмут Кубок, то еврокубковым станет пятое место в чемпионате.

РПЛ: календарь лидеров на финише.

«Спартак»: второе место

Красно-белые в начале недели поднялись на строчку выше — и теперь все в первую очередь зависит от них. «Химки» и «Ахмат» способны создать проблемы команде Доменико Тедеско — так, как этой весной удалось «Рубину» или «Уфе». Однако при вопросах о турнирной мотивации соперников расклад выглядит так, что «Спартак» должен набрать нужное количество очков в двух оставшихся матчах и не отдать место в Лиге чемпионов. И речь даже не о том, что ждет спартаковцев и кто будет главным тренером после этой весны. Здесь и сейчас у них есть вполне конкретная задача и возможность ее решить.

«Спартак»: матчи на финише.

«Локомотив»: третье место

Разгромное поражение от «Зенита» в золотом матче РПЛ (1:6) закрыло вопрос о виртуальной чемпионской гонке, прервало длительную победную серию красно-зеленых (11 матчей в 2021-м, три из них — в Кубке) и оставило их без второго места. Если в 30-м туре соперник «Локо» — спокойно стоящий над зоной стыковых матчей «Урал», то сначала железнодорожников ждет непростое дерби с «Динамо». Задача не потерять в нем очки сейчас кажется сложнее, чем ситуация у «Спартака», который вдобавок перед своей игрой будет снова знать результат конкурента.

«Локомотив»: матчи на финише.

«Рубин» и «Сочи»: четвертое место

Казанцы имеют перевес над черноморцами по личным встречам. На финише в их календаре есть один и тот же соперник — «Ротор». Волгоградцы остались в клинче с «Уфой» и «Арсеналом» на грани прямого вылета.

«Рубин»: матчи на финише.

Пока «Сочи» будут играть с «Ротором» на своем поле, «Рубин» как раз ждет выезд в Тулу. Когда команда Леонида Слуцкого будет принимать клуб из родного города своего тренера, южане отправятся в гости к «Химкам». Подмосковная команда с Игорем Черевченко давно решила главную задачу (сохранение места в РПЛ), но продолжила забираться в таблице поближе к еврокубковой зоне. Вопрос, сможет ли она испортить май «Спартаку» и/или сочинцам.

«Сочи»: матчи на финише.

ЦСКА и «Динамо»: вне топ-5

Армейцы сбоят: сейчас нет повода вспоминать, что они выиграли первый круг и котировались выше других в гонке с «Зенитом». Питерцы уверенно разобрались со всеми конкурентами, а ЦСКА пропустил вперед «Локо» и «Спартак». После поражений от «Сочи» и красно-белых, а также ничьи с «Уфой» красно-синие рискуют впервые за 20 лет с начала эпохи Евгения Гинера остаться без еврокубков.

ЦСКА: матчи на финише.

Точку в этой истории может поставить Виктор Гончаренко, расставшийся с московским клубом после мартовской неудачи в игре с «Зенитом». К моменту его назначения «Краснодар» выглядел командой, которая хочет поскорее закончить этот сезон. Белорусский специалист сам сначала не скрывал мыслей о новом чемпионате, но уже исправил это впечатление.

«Динамо»: матчи на финише.

В 30-м туре игра ЦСКА с «Динамо» может остаться без еврокубковой мотивации для одного или обоих соперников. Вместе с тем каждый из них способен выйти из майских праздников со статусными победами и сохраненными шансами в гонке за местом в первой четверке (или пятерке).