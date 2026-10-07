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Сибирь — Салават Юлаев: счет и результат матча КХЛ 7 октября 2026

«Салават Юлаев» забросил три шайбы в третьем периоде и победил «Сибирь» в овертайме

Руслан Минаев
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

У гостей по два очка набрали Шелдон Ремпал (1+1) и Александр Алексеев (0+2). У хозяев по два очка на счету Антона Косолапова (0+2) и Даррена Дитца (1+1).

Уфимская команда забросила три шайбы в третьем периоде.

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений. Команда набрала 15 очков и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» потерпела пятое поражение в последних шести матча. Новосибирцы с 9 очками — на последней, 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Салават Юлаев

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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 10 4 21
2 Нефтехимик 14 8 6 18
3 Амур 13 7 6 15
4 Салават Юлаев 13 7 6 15
5 Ак Барс 13 7 6 15
6 Автомобилист 13 6 7 14
7 Барыс 12 7 5 14
8 Авангард 12 6 6 12
9 Адмирал 13 4 9 11
10 Трактор 12 5 7 10
11 Сибирь 13 3 10 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 13 9 4 18
4 Шанхай Дрэгонс 11 8 3 17
5 Северсталь 13 7 6 16
6 СКА 12 8 4 16
7 Динамо Мн 13 5 8 15
8 Спартак 13 6 7 14
9 Динамо М 14 5 9 12
10 Лада 13 1 12 5
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9.10 17:00 Металлург Мг – Салават Юлаев - : -
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