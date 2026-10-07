«Салават Юлаев» забросил три шайбы в третьем периоде и победил «Сибирь» в овертайме

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

У гостей по два очка набрали Шелдон Ремпал (1+1) и Александр Алексеев (0+2). У хозяев по два очка на счету Антона Косолапова (0+2) и Даррена Дитца (1+1).

Уфимская команда забросила три шайбы в третьем периоде.

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений. Команда набрала 15 очков и поднялась на третье место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» потерпела пятое поражение в последних шести матча. Новосибирцы с 9 очками — на последней, 11-й строчке.

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