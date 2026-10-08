Мусаев об эмоциональности Кордобы: «Мне это нравится. Такие игроки — это и есть футбол»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем против «Зенита» в 10-м туре РПЛ рассказал об отношении к эмоциональности нападающего своей команды Джона Кордобы.

— Ваше мнение об эмоциональности Кордобы?

— Мы общаемся с Джоном практически каждый день о его эмоциях. Лично мне это нравится. На каждый тренировке он может также проявить свои эмоции, что-то сказать в раздевалке. Мне нравятся такие игроки — это и есть футбол. Нельзя быть равнодушным. Для тренера это удачный момент, когда в команде есть равнодушие. Эмоции это нормально. Как тренер я положительно отношусь к этому. Именно неравнодушие игроков главный залог нашего успеха последних лет.

В этом сезоне 33-летний колумбиец провел 5 матчей в РПЛ и забил один гол.

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 10 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Краснодар» с 21 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (18 очков) идет пятым.

(Кирилл Радченко)

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