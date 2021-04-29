Президент РФС Александр Дюков пообщался с журналистами после заседания исполкома.

«Чертаново», уголовные дела

— Что вы думаете об уголовных делах бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора клуба Сергея Хабарова?

— За комментариями стоит обратиться в правоохранительные органы. РФС никак не участвует в этом деле.

— Нет ли у вас опасений, что ситуация с уголовными делами в «Чертаново» разрушит одну из лучших академий России?

— Не думаю, что Москомспорт допустит развала академии «Чертаново». Я так понимаю, есть какие-то вопросы к бывшему руководству клуба. Что касается уголовного дела, то РФС не имеет никакого отношения к этому.

— Появилась информация, что в «Крылья Советов» могут прийти Гинер и Бабаев. Приветствуете ли вы участие Гинера в клубе?

— Это риторический вопрос. Он входит в исполком, я ему доверяю. Он выдвигался при мне. Что касается этой инициативы, лучше спросить самого Гинера или клуб.

Михаил Вилков. Фото ФК «Зенит»

Вилков, судейство

— Поддерживаете ли вы пожизненное отстранение Вилкова?

— Решение было принято судейским комитетом. Они и рекомендовали исполкому принять его.

— Чтобы выгнать судью из футбола, должны быть веские причины, а не только ошибки. Поделился ли Хачатурянц о своих подозрениях к Вилкову?

— К Хачатурянцу есть полное доверие от клубов. Была история с отстранением Вилкова в конце прошлого сезона. Тогда они провели разговор, на котором были сделаны заверения. В итоге Вилкова вернули в РПЛ. Пошли ошибки, комитет принял решение об отстранении арбитра, исполком поддержал. Нам нужен результат, уменьшение судейских ошибок. В прошлом сезоне было 109 ошибок, не исправленных ВАР, сейчас их 54. Это результат, который мы имеем. На данный момент клубы поддерживают судейский комитет. Хачатурянц уже все объяснил СМИ. Судейский комитет в результате не одной ошибки утратил доверие к Михаилу Вилкову.

— Доверяете Вилкову в региональной федерации Нижнего Новгорода?

— Мы будем судить по делам. Если будет развитие в региональной федерации, она будет решать задачи по построению пирамиды, тогда доверие будет.

— Но он же там будет заниматься и судейскими вопросами.

— И что? Он будет там в роли арбитра?

— Может быть.

— У нас есть судейский комитет. Если будет что-то не то, комитет вмешается.

— Как вы относитесь к словам Слуцкого, что судьи — обслуживающий персонал?

— При всем уважении Слуцкий перегибает палку. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, решения принимать просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю пройти обучение и начинать судить. Есть разные контексты, эпизоды. Все моменты уникальны по-своему, часто расходятся мнения у опытных экспертов. Все эпизоды не пропишешь. Эпизод с удалением Ахметова поддержал Кашшаи, другие не согласились. Главное, что сейчас есть положительная динамика, почти в два раза меньше ключевых ошибок по сравнению с прошлым сезоном. Есть также назначение Карасева на Евро и Пустовойтовой на ОИ в Токио. Так что я бы попросил футбольных функционеров поддерживать судей. А тренеров попросил бы все же больше говорить о футболе. Конечно, судейство мы будем стараться улучшать и дальше.

— Вы сказали, что довольны Хачатурянцом на его посту. Поддержите ли вы его в случае выдвижения в президенты РПЛ?

— У нас же не крепостное право. Его никто не приковывает к батарее, он сам принимает решения.

— Есть ли у Лапочкина поддержка от РФС в расследовании от УЕФА?

— Дождемся решения. Пока у нас нет никаких сведений о его нарушениях в еврокубковых матчах.

— Как оцениваете ситуацию с посещением начальником команды «Локомотива» Станиславом Сухиной судейской комнаты перед матчем со «Спартаком»?

— Есть правила и международная практика, в соответствии с которой представителям клуба неправильно появляться в судейской комнате. Мы будем вести борьбу с такого рода случаями.

Болельщики на стадионе «ВТБ Арена Парк». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Увеличение посещаемости, гимн на ЧМ-2022

— Есть ли понимание, когда будет увеличена посещаемость на стадионах?

— Если говорить про РПЛ, то это компетенция региональных властей. Поэтому все будет зависеть от ситуации в регионах. Пока есть основания надеяться, что минимальный уровень посещаемости постепенно увеличится. Было бы хорошо следующий сезон начать без ограничений.

— Будут ли изменения в ковидном регламенте РПЛ на следующий сезон?

— Будем надеяться на это. Для этого надо, чтобы все, включая журналистов, были с антителами. Пока это не так.

— Что обсуждал исполком в вопросах подготовки к Евро и проведения ЧМ по пляжному футболу?

— Александр Алаев доложил о статусе подготовки к ЧМ по пляжному футболу в Москве. Проблем с этим нет, мы верим, что проведем соревнования на самом высоком уровне. Алексей Сорокин рассказал о подготовке к Евро. Там общая информация, Петербург давно был готов принимать больше матчей. Нет никаких сомнений, что комитет справится с проведением Евро.

— Обсуждали ли вы вопрос с заменой гимна на ЧМ-2022?

— По гимну на ЧМ-2022 мы будем решать не сейчас. Сначала надо попасть в финальную часть турнира.

— Останется ли Галактионов у руля молодежной сборной?

— С ним подписан контракт, но решение по будущему будет принято в ближайшее время.

Детско-юношеский футбол, регионы

— Можете рассказать про проект юношеских региональных лиг?

— Это следующий шаг по развитию детско-юношеских соревнований. Сегодня принято решение о запуске двух дополнительных лиг. Одна объединит академии Дальнего Востока, другая — Северо-Запад. В турнире на Дальнем Востоке примут участие 10 школ. Это команды из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Южно-Сахалинска, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Белогорска.

В каждом городе есть сильные школы, но из-за размеров региона играть с равными им приходится не так часто и обычно во время коротких турниров. Данное соревнование позволит молодым игрокам быстрее развиваться. Можно говорить и о социальном эффекте, поскольку турнир позволит связать регионы между собой. И поездки в города-соседи будут играть очень важную роль. Первый сезон ЮФЛ-1 и розыгрыш ЮФЛ-2 подтвердили правильность принятого решения. Турнир позволяет принимать участие в матчах с командами с высокой конкуренцией. Уверен, это упростит их переход во взрослый футбол. Уже есть игроки, которые прошли через этот турнир, — Константин Тюкавин, Арсен Захарян и несколько других игроков. В турнире на Северо-Западе будут играть команды из Калининграда, Пскова, Великих Лук (Псковская область), Великого Новгорода, Петрозаводска, Мончегорска (Мурманская область), Сыктывкара, Котласа (Архангельская область). В следующем году мы хотим запустить еще несколько региональных лиг, которые охватят всю Россию.

— Обсуждались ли изменения в регламент РФС?

— Рассмотрели несколько изменений. Начали ужесточать правила лицензирования клубов. Одна из мер, которая не позволит нам допускать критических ситуаций, — ужесточение ответственности для всех лиц, которые довели клуб до банкротства. Это включает и пожизненную дисквалификацию. Также внесли изменения в регламент разрешения споров, где ввели штраф за нарушение конфиденциальности сторонами процесса. Мы будем штрафовать до 100 тысяч рублей за каждый такой случай. Плюс утвердили поправки в национальный регламент РФС по статусу переходов и участия особой правовой защиты женщин-футболисток. Это сделано на основании практики ФИФА.

— В какой перспективе видите отдачу от сотрудничества с регионами?

— У нас принята стратегия развития футбола до 2030 года. Ключевые направления — развитие массового и детско-юношеского футбола. Для этого мы должны построить пирамиду. Ее не было, только уровень профессиональных клубов и детских футбольных школ. Интеграции между этими элементами не было. Сейчас мы стараемся создать ее, включая в нее еще два уровня — дворовый и уличный футбол, а также региональные центры. Не секрет, что у нас есть проблемы с едиными методиками работы, с количеством тренеров. Центры будут решать эти задачи, а также вопросы селекции.

Клубы ФНЛ, лицензирование

— Возможно, по спортивному принципу в РПЛ попадут «Алания» и «Оренбург». У них нет стадионов первой категории, они не попадают под лицензирование. Будете ли вы делать исключения для них?

— Органы лицензирования будут решать этот вопрос.

— Но вопрос к вам. Если они лицензирование не пройдут, вы сделаете исключение для этих клубов?

— Наверное, соблюдение всех требований пока невозможно, хотя мы стараемся настаивать на их полном соблюдении. В любом случае вопрос не ко мне.