Часть матчей последнего тура РПЛ стоит перенести. Ряд клубов уже ни за что не борются
Этот сезон РПЛ не блещет особой интригой. Уже за два тура до конца известно, кто занял первое и последнее места, да и в середине таблицы есть несколько команд, у которых уже нет турнирных задач. Но из этой ситуации можно при желании извлечь и плюсы: последний тур теперь необязательно превращать в одновременный сумбурный просмотр восьми матчей, за которыми невозможно толком уследить.
На данный момент есть две игры, при желании легко выносимые с воскресенья, 16 мая, на субботу, 15-е. Это встречи «Тамбов» — «Зенит» и «Ростов» — «Краснодар». У дончан, правда, остаются сугубо теоретические шансы на пятое место, но для этого требуется, чтобы идеально сошлись результаты минимум 10 матчей, — словом, ненаучная фантастика. Действо в Саранске вряд ли заинтересует кого-то, кроме болельщиков сине-бело-голубых, но южное дерби, тем более после приезда в Краснодар Виктора Гончаренко, достойно того, чтобы посмотреть, не отвлекаясь на параллельные игры.
Не исключено, что без турнирной интриги останется и московское дерби между «Динамо» и ЦСКА, — это произойдет в случае, если оба клуба в предпоследнем туре потеряют шансы на еврокубки. Тогда встречу с громкой афишей тоже стоило бы вынести на субботу. Другой вариант — может ничего не решаться в матче «Ахмат» — «Спартак» в случае, если москвичи в ближайшем туре обеспечат второе место.
Вынос таких пар на субботу позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, в этом случае в них получится задействовать ВАР. Как известно из зимней практики, за один день обеспечить видеоарбитражем возможно не более четырех матчей. Таким образом, без переносов половина встреч последнего тура останется без ВАР — и очевидно, что ими станут игры без явной турнирной интриги. Возможно, для встречи в Саранске это не проблема, но оба дерби было бы желательно проводить с ВАР.
Во-вторых, основной вещатель решит вопрос с нехваткой телеканалов для одновременных трансляций сразу с восьми стадионов. В прошлые годы часть игр показывались впрямую только в интернете, причем за них приходилось платить дополнительно даже тем зрителям, у которых была оплаченная подписка на «Матч Премьер». Вынос встреч на субботу позволит спокойно показать весь тур по телевидению впрямую.
Дополнительные бонусы — нейтральная публика сможет увидеть больше игр, онлайн остающихся в воскресенье матчей тура не превратится в бешеный калейдоскоп, а футболисты и персонал вынесенных на субботу пар получат лишний день к отпуску. Минус этого решения — собирающимся на выезд фанатам «Зенита» и, возможно, «Спартака» придется менять билеты (зато в части обоих дерби таких проблем нет).
Возможно, что к последнему туру сложится ситуация, которая позволит еще и разнести воскресные игры во времени. К примеру, если «Локомотив» и «Спартак» победят в 29-м туре, то это обеспечит им дележку второго-третьего мест между собой. В этом случае было бы логично провести поединки последнего тура «Локомотив» — «Урал» и «Ахмат» — «Спартак» позже остальных — скажем, в 17 или 18 часов воскресенья. Так все желающие смогут понаблюдать за борьбой за серебро и место в отборе Лиги чемпионов, не отвлекаясь на прочие матчи тура.
Словом, при любых раскладах появятся те или иные возможности раскидать матчи во времени, значительно улучшить показ последнего тура и увеличить его аудиторию.
Это, кстати, достаточно распространенная практика в некоторых европейских чемпионатах. Регламент РПЛ, правда, формально такой возможности не предусматривает, однако сдвиг отдельных матчей при согласии соответствующих клубов вряд ли станет существенным нарушением. Во всяком случае, спортивный принцип, лежащий в основе пункта об одновременном проведении встреч последнего тура, нарушен не будет. Зато львиная доля зрителей от такого изменения выиграет, плюс больше матчей можно провести с ВАР. А в регламент будущих чемпионатов стоит вписать уточнение о возможности сдвига тех игр последнего тура, которые не влияют на распределение турнирно значимых мест другими командами.
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