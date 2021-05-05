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Часть матчей последнего тура РПЛ стоит перенести. Ряд клубов уже ни за что не борются

Юрий Плохотниченко
Юрий Плохотниченко
Собственный корреспондент в Ростове-на-Дону
Сегодня, 18:10
«Зенит» — «Тамбов». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Тамбов». Фото ФК «Зенит»
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Поэтому восемь встреч одновременно проводить не нужно.
2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Радость футболистов &laquo;Зенита&raquo; после забитого мяча Артема Дзюбы.«Зенит» господствует в России. У Питера — третье золото подряд

Этот сезон РПЛ не блещет особой интригой. Уже за два тура до конца известно, кто занял первое и последнее места, да и в середине таблицы есть несколько команд, у которых уже нет турнирных задач. Но из этой ситуации можно при желании извлечь и плюсы: последний тур теперь необязательно превращать в одновременный сумбурный просмотр восьми матчей, за которыми невозможно толком уследить.

На данный момент есть две игры, при желании легко выносимые с воскресенья, 16 мая, на субботу, 15-е. Это встречи «Тамбов» — «Зенит» и «Ростов» — «Краснодар». У дончан, правда, остаются сугубо теоретические шансы на пятое место, но для этого требуется, чтобы идеально сошлись результаты минимум 10 матчей, — словом, ненаучная фантастика. Действо в Саранске вряд ли заинтересует кого-то, кроме болельщиков сине-бело-голубых, но южное дерби, тем более после приезда в Краснодар Виктора Гончаренко, достойно того, чтобы посмотреть, не отвлекаясь на параллельные игры.

Не исключено, что без турнирной интриги останется и московское дерби между «Динамо» и ЦСКА, — это произойдет в случае, если оба клуба в предпоследнем туре потеряют шансы на еврокубки. Тогда встречу с громкой афишей тоже стоило бы вынести на субботу. Другой вариант — может ничего не решаться в матче «Ахмат» — «Спартак» в случае, если москвичи в ближайшем туре обеспечат второе место.

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Вынос таких пар на субботу позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, в этом случае в них получится задействовать ВАР. Как известно из зимней практики, за один день обеспечить видеоарбитражем возможно не более четырех матчей. Таким образом, без переносов половина встреч последнего тура останется без ВАР — и очевидно, что ими станут игры без явной турнирной интриги. Возможно, для встречи в Саранске это не проблема, но оба дерби было бы желательно проводить с ВАР.

Во-вторых, основной вещатель решит вопрос с нехваткой телеканалов для одновременных трансляций сразу с восьми стадионов. В прошлые годы часть игр показывались впрямую только в интернете, причем за них приходилось платить дополнительно даже тем зрителям, у которых была оплаченная подписка на «Матч Премьер». Вынос встреч на субботу позволит спокойно показать весь тур по телевидению впрямую.

Дополнительные бонусы — нейтральная публика сможет увидеть больше игр, онлайн остающихся в воскресенье матчей тура не превратится в бешеный калейдоскоп, а футболисты и персонал вынесенных на субботу пар получат лишний день к отпуску. Минус этого решения — собирающимся на выезд фанатам «Зенита» и, возможно, «Спартака» придется менять билеты (зато в части обоих дерби таких проблем нет).

3&nbsp;мая. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Александр Соболев открыл счет в&nbsp;матче, а&nbsp;второй мяч после новой передачи Виктора Мозеса провел Джордан Ларссон.«Спартак» впереди «Локомотива» в гонке за Лигу чемпионов. За ними — «Рубин» и «Сочи»

Возможно, что к последнему туру сложится ситуация, которая позволит еще и разнести воскресные игры во времени. К примеру, если «Локомотив» и «Спартак» победят в 29-м туре, то это обеспечит им дележку второго-третьего мест между собой. В этом случае было бы логично провести поединки последнего тура «Локомотив» — «Урал» и «Ахмат» — «Спартак» позже остальных — скажем, в 17 или 18 часов воскресенья. Так все желающие смогут понаблюдать за борьбой за серебро и место в отборе Лиги чемпионов, не отвлекаясь на прочие матчи тура.

Словом, при любых раскладах появятся те или иные возможности раскидать матчи во времени, значительно улучшить показ последнего тура и увеличить его аудиторию.

Это, кстати, достаточно распространенная практика в некоторых европейских чемпионатах. Регламент РПЛ, правда, формально такой возможности не предусматривает, однако сдвиг отдельных матчей при согласии соответствующих клубов вряд ли станет существенным нарушением. Во всяком случае, спортивный принцип, лежащий в основе пункта об одновременном проведении встреч последнего тура, нарушен не будет. Зато львиная доля зрителей от такого изменения выиграет, плюс больше матчей можно провести с ВАР. А в регламент будущих чемпионатов стоит вписать уточнение о возможности сдвига тех игр последнего тура, которые не влияют на распределение турнирно значимых мест другими командами.

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