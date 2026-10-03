Нехайповые герои сезона РПЛ: защитник-бомбардир, воспитанник «Зенита» и другие открытия

Неожиданностей хватает.

Пара стартовых месяцев РПЛ подарила множество сюжетных линий. Бомбардирские подвиги дуэта Соболев — Глушенков, надежность Агкацева, возрождение Угальде и так у всех на слуху. Поэтому мы решили вспомнить и о тех, кому уделяется меньше внимания. Первые 9 туров показали, что чемпионат России способен удивлять, в том числе сильными индивидуальными выступлениями тех, от кого этого не ожидали.

Вездесущий Жубал

Пожалуй, один из главных кандидатов на приз в негласной номинации «Прогресс года». В прошлом сезоне бразильский защитник появился лишь в 11 матчах Премьер-лиги, а в старте и того только четырежды. Опала и аренда Диего Косты открыли вакантную позицию в обороне «Краснодара». Жубал оперативно воспользовался шансом и стал по-настоящему основным — в паре с Торменой появился с первых минут во всех играх сезона РПЛ.

Бразильский великан отлично справляется с прямыми обязанностями. Краснодарцы наряду со «Спартаком» пропустили меньше всех в лиге, а в четырех из девяти туров сохранили ворота в неприкосновенности. Единственный случай, когда Жубал отыграл не все 90 минут, — домашняя встреча с «Факелом». Тогда Мусаев заменил защитника на 72-й, и после этого «быки» пропустили дважды.

Наблюдая за выступлениями Жубала, создается впечатление, что, как в известном мультфильме, его показывают «и там, и тут». Помимо обороны, бразилец здорово подключается к нападению и забил уже три гола — больше в РПЛ только у игроков атаки. Примечательно, что все его мячи стали следствием стандартов. Красота в ворота махачкалинского «Динамо» претендует на лучший гол сезона. Но важно и то, что подключения защитника уже принесли краснодарцам шесть очков. Факт в том, что лидерство «Краснодара» во многом заслуга футболиста, который еще недавно не был основным.

Многоликий Жедсон

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Поспорить с Жедсоном по количеству смены позиций за последние пару сезонов может разве что Роман Зобнин. Текущий розыгрыш РПЛ начался для португальца на месте правого защитника. Такое решение Карседо имело как плюсы, так и минусы. С одной стороны, подключения Фернандеша создавали остроту впереди, а его навыки работы с мячом помогали при переходе на чужую половину поля. С другой, временами такая активность негативно влияла на оборону — Жедсон не всегда успевал вернуться. Да и навыки защитника иногда проседают. Самый яркий пример — пропущенные мячи в проигранной встрече с «Краснодаром».

В общем, весьма любопытно, но неоднозначно. Однако в двух последних турах именно Фернандеш выглядел главным креативщиком красно-белых. Тренерский штаб наконец перевел его на более привычную позицию ближе к нападению. Результат не заставил себя ждать — победы над «Ростовом» и «Факелом». При всей турбулентности выступлений Жедсона и частой смене локаций на поле видно, что Карседо на него рассчитывает. Начиная с 3-го тура португалец ни разу не играл менее 80 минут.

Возможно, свою роль сыграла травма Барко. В «Спартаке» вынужденно освободилась функция плеймейкера. Часть его задач делегировали Жедсону. Говорить о том, что Фернандеш справился на отлично, нельзя. Однако он стал заметно полезнее и при этом выполнил большой объем черновой работы. Жедсон образца этого сезона подкупает отношением к делу, способностью действовать в разных амплуа и желанием приносить пользу. Далеко не каждый легионер, купленный за 20 миллионов евро и в силу ценника претендующий на суперзвездный статус в РПЛ, готов к такой отдаче.

Новый Игнашевич из ЦСКА

Фото Александр Федоров, «СЭ»

До 2026 года о Кирилле Данилове знали разве что самые преданные болельщики ЦСКА. Сейчас защитника уже сравнивают с Сергеем Игнашевичем, хотя для легитимности параллелей с армейской легендой ему предстоит пройти еще долгий путь. Но игра Данилова на старте РПЛ-2026/27 показывает, что он движется в верном направлении.

Обмен Дивеева на Гонду не принес ЦСКА по-настоящему забивного форварда, однако на ситуацию можно взглянуть и под другим углом. С уходом железно основного защитника шанс получил Данилов. В этом сезоне он отыграл от и до все матчи чемпионата. Несмотря на габариты (197 см, 91 кг), Кирилл достаточно быстр и благодаря умению выбрать позицию редко проигрывает дуэли скоростным нападающим.

В июне Данилов дебютировал за сборную России. В августе забил первый гол за основу ЦСКА, вколотив со штрафного в дерби с «Локо». В сентябре армейцы активно участвуют в чемпионской гонке и остаются одним из двух клубов без поражений в текущем чемпионате. И да, за этот небольшой отрезок трансферная стоимость Кирилла выросла на 4,5 миллиона евро — самый крутой рывок в РПЛ.

Дерзкий Касаджиков

Фото ФК «Оренбург»

Один из двух братьев-близнецов Касаджиковых — Андрей — по-хорошему настырен и всегда нацелен на ворота. Арендованный у «Зенита» нападающий уже оформил 4+3 по системе «гол + пас» в 12 встречах сезона, учитывая чемпионат и Кубок. Особенно впечатлил дебют Касаджикова за «Оренбург» — выход на замену при отставании в счете, гол + пас и волевая победа. 2 октября форварду исполнится 19 лет, а Сергей Семак уже отметил, что петербуржцы могут вернуть талантливого воспитанника.

Несмотря на яркий старт, Андрей еще осваивается во взрослом футболе. Поэтому в основном выходит на замену. Его появление на заключительные 20-30 минут — наиболее частое развитие событий в матчах «Оренбурга». В силу молодости Касаджиков не обходится без ошибок. Например, не сумел реализовать пенальти с «Локо» и провел невыразительный матч, выйдя в старте против «Зенита».

Тем не менее потенциал форварда очевиден, и на определенных отрезках он уже приносит «Оренбургу» пользу. Наиболее точно главный козырь Касаджикова описал экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев, отметивший, что он не боится рисковать. Основная задача Андрея прямо сейчас — добавить к риску стабильность и стать игроком старта. Положительная динамика определенно прослеживается.

Неожиданный Митрюшкин

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» в глубочайшем кризисе — одна победа за девять туров, 14-я строчка в таблице, продажа лидеров, смена спортивного директора, нависающий уход Галактионова и далее по списку. Митрюшкин — один из немногих светлых лучиков окрасившегося в темные тона Черкизова. Да, вы можете резонно возмутиться, что голкипер стремительно регрессирующего клуба не должен находиться в списке открытий сезона, но не спешите с выводами.

Главный посыл в том, что без своего вратаря железнодорожники должны были оказаться еще ниже. Собственно, такой тезис подтверждает статистика. Среди сыгравших семь и более матчей голкиперов у Митрюшкина второй по проценту сейвов — 75,7% (выше только выдающий крепкий чемпионат Максименко). При этом оборона «Локо» позволяет соперникам наносить удары с любых позиций и на любой вкус. Митрюшкин хорош и по среднему количеству отбитых за матч ударов — также топ-3 в РПЛ.

Согласно данным xGA, железнодорожники пропустили почти на пять голов меньше ожидаемого. На таком отрезке это очень существенные цифры. Особенно на фоне других клубов. Показатели «Локомотива» — +4,85, а у идущего в рейтинге следом «Краснодара» — +2,26. В этом кроется ключевая заслуга первого номера команды.

Наверняка мы кого-то не упомянули или забыли включить в список. Пишите свои варианты неожиданных открытий сезона в комментарии. Возобновление Премьер-лиги уже скоро!