Футбол
Лига наций УЕФА
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций

Зидан остался без победы над Италией в первом домашнем матче. Олисе забил шедевр, а Бастони наказал за привоз

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Сандро Тонали и Адриен Рабьо.
Фото Reuters
Французы доигрывали в меньшинстве.
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.
02 октября, 21:45. Стад де Франс (Сен-Дени)
Франция
1:1
Италия

В мировом футболе есть набор особенных противостояний, которые интригуют и притягивают внимание независимо от текущих обстоятельств. Причем речь может идти не только о каких-то сверхпопулярных командах — вот недавно, например, множество зрителей следило за матчем «Миллуолла» и «Вест Хэм» в Чемпионшипе. Впрочем, это скорее исключение. Чаще такой интерес вызывают встречи топ-клубов или сборных.

К таким, несомненно, относятся Франция и Италия. Финалы Евро-2000 и чемпионата мира-2006, золотой гол Давида Трезеге и великий пенальти Зинедина Зидана, драматичное спасение Сильвена Вильтора и эпохальный удар головой все того же Зидана. А ведь был еще напряженный четвертьфинал 1998-го, встреча в плей-офф в 1986-м. В общем, афиша в дополнительном прогреве не нуждается.

Фото Reuters

Тем более в сюжет их многолетнего культового соперничества вернулся Зидан, возглавивший родную сборную после ухода Дидье Дешама. Зинедин на новом посту одержал две минимальные победы над Турцией и Бельгией, что позволило подойти к матчу с итальянцами единоличным лидером группы Лиги наций. Италия, которую вновь возглавил Роберто Манчини, на том же отрезке набрала три очка — за безоговорочным поражением от бельгийцев (0:2) последовал уверенный разгром турков (4:1).

Штаб французов прервал эксперименты с составом и с первых минут выпустил на «Стад де Франс» сильнейшую из доступных атакующих четверок в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе: Усман Дембеле, Майкл Олисе, Райан Шерки и Дезире Дуэ. Кроме того, изменения коснулись и других линий. Манчини же сделал лишь две перестановки относительно предыдущей игры: Мойзе Кин вместо Джакомо Распадори и Риккардо Калафьори вместо Маттео Руджери.

Сборная Франции победила сборную Бельгии в&nbsp;матче Лиги наций (1:0).Франция без Мбаппе дожала Бельгию. Олисе принес Зидану вторую победу подряд

Контроль без обострения

Со свистком хозяева тут же обозначили намерения действовать первым номером. Ничего удивительного, ведь при Зидане команда владеет мячом более 60% игрового времени, а итальянцы, наоборот, даже туркам, которых разгромили 4:1, уступили по этому показателю. За обострение у французов отвечали Шерки и Олисе — именно им принадлежали все тонкие и хитрые решения. Вингер «Баварии» 58 раз коснулся мяча до перерыва — больше касаний было только у Упамекано.

Через восемь минут после начала матча гости впервые оказались на чужой половине поля и сразу организовали сумасшедший момент — партнеры буквально в три паса вывели Кина на удар без сопротивления с линии вратарской. Нападающий пробил плохо и угодил в Меньяна. В остальном Италия зачастую мучилась в попытках низом выйти из обороны, натыкаясь на эффективный прессинг соперника, а защитники постоянно были вынуждены пасовать Доннарумме, у которого в первом тайме набралось 29 касаний — больше, чем, к примеру, у Тонали, Скальвини и Дембеле.

Фото Reuters

И нельзя сказать, что Франция как-то давила мощью. Нет, она просто контролировала мяч без особых вспышек. Первый удар в сторону ворот Доннаруммы нанес Олисе лишь на 20-й минуте, а далее до перерыва хозяева лупили исключительно в итальянцев, если не считать попадание Дембеле в створ из офсайда. Было заблокировано шесть из восьми французских ударов. Событий было мало — сплошные полуподходы и полумоменты.

Финиш тайма забрала команда Манчини. На 41-й минуте аут привел к неразберихе в штрафной площади Франции, которая закончилась ударом Фраттези метров с семи — мяч рикошетом отправился на угловой. А вот угловой уже обернулся голом Кина в результате еще одной суматохи, но Мойзе находился в неприлично явном офсайде, поэтому на перерыв команды ушли при счете 0:0. Хозяева так и не смогли по-настоящему взорваться. Они контролировали мяч, но не ситуацию, а всю опасность придумывали их оппоненты.

Сборная Италии победила сборную Турции в&nbsp;матче Лиги наций (4:1).Италия разбила Турцию, гол-красавец Сперцяна обесценила ошибка вратаря, а Поттер преображает Швецию

Шедевр Олисе

Неизвестно, что Зидан озвучил футболистам в раздевалке, но вернулись они куда заряженнее и нацеленнее на ворота. Дуэ крепко приложился издали, заставив Доннарумму впервые в матче включиться, а на добивание весом 0,50 xG подоспел Дембеле — вратарь опять отразил. А две минуты спустя — опять, когда с левой классно бил Олисе, Джанлуиджи натурально сохранил итальянцев в игре рядом роскошных спасений.

Интенсивность, удары в створ, вынужденные фолы соперников — совсем другая Франция вышла на второй тайм. Это быстро принесло плоды. На 55-й минуте Фаджоли свалил Шерки и получил желтую карточку. К мячу подошли как раз Райан и Олисе — дуэт, который принес команде победу над Бельгией четырьмя днями ранее. Вот и теперь Шерки покатил Майклу, а тот потрясающим ударом от перекладины реализовал штрафной, открыв счет.

Зидан наглядно доказывает Дешаму, что их можно совмещать на поле. И нужно. Да еще как! Зинедин едва приступил к построению новой сборной, она слишком далека от идеала — отсюда и проблемы в каждом туре Лиги наций, включая малое количество голов. Но с такими исполнителями тренер может компенсировать недостатки командной игры их индивидуальным мастерством.

Самуэле Инасио.Итальянцы бегут из Серии А. Почему сборная может от этого выиграть

Ответ Бастони

Впрочем, у Италии оставалось достаточно времени, чтобы избежать поражения и отыграться. И она взялась за дело, используя методы противника. На 68-й минуте французы фатально ошиблись при выходе из обороны — Да Кунью около ворот Меньяна накрыл центральный защитник Бастони, которого вряд ли кто-то ожидал увидеть на острие атаки. Алессандро оформил перехват и хладнокровно реализовал выход один на один, отличившись во втором матче подряд.

Мириться с потерей очков в первой домашней игре Зидана французы не собирались, поэтому команда побежала забивать второй. Получалось не очень. Запал образца начала второго тайма куда-то исчез, а замены не слишком сработали — Барколя действовал откровенно невпопад, а Камавинга не ровня Шерки по части созидания. Доннарумма тащил все, до чего мог дотянуться.

На 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Упамекано за две желтые. После удаления шансов вырвать победу стало еще меньше. Итальянцы почувствовали запах успеха и создали несколько моментов, но без внушительных угроз. Ничья Франции и Италии на «Стад де Франс». Прямо как в четвертьфинале чемпионата мира-1998. Только здесь никакие овертаймы и серии пенальти хозяевам счастья не принесут.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Зинедин Зидан
Майкл Олисе
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
Читайте также
Андреева отобралась на итоговый турнир. В Пекине Мирра за час разобралась с украинкой Снигур
Роналду сделал заявление о ситуации с тренером сборной Португалии Жезушем
Расплата за психический срыв. Медведев теряет 200 тысяч долларов и рискует не попасть на итоговый турнир: что грозит российскому теннисисту
Популярное видео
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы

Дубль Де Брейне, проводы Джеко, разгром Украины, а также провалы Армении, Казахстана и Грузии
Новости
RSS RSS
Все новости