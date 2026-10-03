Зидан остался без победы над Италией в первом домашнем матче. Олисе забил шедевр, а Бастони наказал за привоз

Французы доигрывали в меньшинстве.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.

02 октября, 21:45. Стад де Франс (Сен-Дени)

В мировом футболе есть набор особенных противостояний, которые интригуют и притягивают внимание независимо от текущих обстоятельств. Причем речь может идти не только о каких-то сверхпопулярных командах — вот недавно, например, множество зрителей следило за матчем «Миллуолла» и «Вест Хэм» в Чемпионшипе. Впрочем, это скорее исключение. Чаще такой интерес вызывают встречи топ-клубов или сборных.

К таким, несомненно, относятся Франция и Италия. Финалы Евро-2000 и чемпионата мира-2006, золотой гол Давида Трезеге и великий пенальти Зинедина Зидана, драматичное спасение Сильвена Вильтора и эпохальный удар головой все того же Зидана. А ведь был еще напряженный четвертьфинал 1998-го, встреча в плей-офф в 1986-м. В общем, афиша в дополнительном прогреве не нуждается.

Фото Reuters

Тем более в сюжет их многолетнего культового соперничества вернулся Зидан, возглавивший родную сборную после ухода Дидье Дешама. Зинедин на новом посту одержал две минимальные победы над Турцией и Бельгией, что позволило подойти к матчу с итальянцами единоличным лидером группы Лиги наций. Италия, которую вновь возглавил Роберто Манчини, на том же отрезке набрала три очка — за безоговорочным поражением от бельгийцев (0:2) последовал уверенный разгром турков (4:1).

Штаб французов прервал эксперименты с составом и с первых минут выпустил на «Стад де Франс» сильнейшую из доступных атакующих четверок в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе: Усман Дембеле, Майкл Олисе, Райан Шерки и Дезире Дуэ. Кроме того, изменения коснулись и других линий. Манчини же сделал лишь две перестановки относительно предыдущей игры: Мойзе Кин вместо Джакомо Распадори и Риккардо Калафьори вместо Маттео Руджери.

Контроль без обострения

Со свистком хозяева тут же обозначили намерения действовать первым номером. Ничего удивительного, ведь при Зидане команда владеет мячом более 60% игрового времени, а итальянцы, наоборот, даже туркам, которых разгромили 4:1, уступили по этому показателю. За обострение у французов отвечали Шерки и Олисе — именно им принадлежали все тонкие и хитрые решения. Вингер «Баварии» 58 раз коснулся мяча до перерыва — больше касаний было только у Упамекано.

Через восемь минут после начала матча гости впервые оказались на чужой половине поля и сразу организовали сумасшедший момент — партнеры буквально в три паса вывели Кина на удар без сопротивления с линии вратарской. Нападающий пробил плохо и угодил в Меньяна. В остальном Италия зачастую мучилась в попытках низом выйти из обороны, натыкаясь на эффективный прессинг соперника, а защитники постоянно были вынуждены пасовать Доннарумме, у которого в первом тайме набралось 29 касаний — больше, чем, к примеру, у Тонали, Скальвини и Дембеле.

Фото Reuters

И нельзя сказать, что Франция как-то давила мощью. Нет, она просто контролировала мяч без особых вспышек. Первый удар в сторону ворот Доннаруммы нанес Олисе лишь на 20-й минуте, а далее до перерыва хозяева лупили исключительно в итальянцев, если не считать попадание Дембеле в створ из офсайда. Было заблокировано шесть из восьми французских ударов. Событий было мало — сплошные полуподходы и полумоменты.

Финиш тайма забрала команда Манчини. На 41-й минуте аут привел к неразберихе в штрафной площади Франции, которая закончилась ударом Фраттези метров с семи — мяч рикошетом отправился на угловой. А вот угловой уже обернулся голом Кина в результате еще одной суматохи, но Мойзе находился в неприлично явном офсайде, поэтому на перерыв команды ушли при счете 0:0. Хозяева так и не смогли по-настоящему взорваться. Они контролировали мяч, но не ситуацию, а всю опасность придумывали их оппоненты.

Шедевр Олисе

Неизвестно, что Зидан озвучил футболистам в раздевалке, но вернулись они куда заряженнее и нацеленнее на ворота. Дуэ крепко приложился издали, заставив Доннарумму впервые в матче включиться, а на добивание весом 0,50 xG подоспел Дембеле — вратарь опять отразил. А две минуты спустя — опять, когда с левой классно бил Олисе, Джанлуиджи натурально сохранил итальянцев в игре рядом роскошных спасений.

Интенсивность, удары в створ, вынужденные фолы соперников — совсем другая Франция вышла на второй тайм. Это быстро принесло плоды. На 55-й минуте Фаджоли свалил Шерки и получил желтую карточку. К мячу подошли как раз Райан и Олисе — дуэт, который принес команде победу над Бельгией четырьмя днями ранее. Вот и теперь Шерки покатил Майклу, а тот потрясающим ударом от перекладины реализовал штрафной, открыв счет.

Зидан наглядно доказывает Дешаму, что их можно совмещать на поле. И нужно. Да еще как! Зинедин едва приступил к построению новой сборной, она слишком далека от идеала — отсюда и проблемы в каждом туре Лиги наций, включая малое количество голов. Но с такими исполнителями тренер может компенсировать недостатки командной игры их индивидуальным мастерством.

Ответ Бастони

Впрочем, у Италии оставалось достаточно времени, чтобы избежать поражения и отыграться. И она взялась за дело, используя методы противника. На 68-й минуте французы фатально ошиблись при выходе из обороны — Да Кунью около ворот Меньяна накрыл центральный защитник Бастони, которого вряд ли кто-то ожидал увидеть на острие атаки. Алессандро оформил перехват и хладнокровно реализовал выход один на один, отличившись во втором матче подряд.

Мириться с потерей очков в первой домашней игре Зидана французы не собирались, поэтому команда побежала забивать второй. Получалось не очень. Запал образца начала второго тайма куда-то исчез, а замены не слишком сработали — Барколя действовал откровенно невпопад, а Камавинга не ровня Шерки по части созидания. Доннарумма тащил все, до чего мог дотянуться.

На 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Упамекано за две желтые. После удаления шансов вырвать победу стало еще меньше. Итальянцы почувствовали запах успеха и создали несколько моментов, но без внушительных угроз. Ничья Франции и Италии на «Стад де Франс». Прямо как в четвертьфинале чемпионата мира-1998. Только здесь никакие овертаймы и серии пенальти хозяевам счастья не принесут.