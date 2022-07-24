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«Хотим, чтобы Варела объяснил свои поступки». Гендиректор «Динамо» — о ситуации в клубе

Гендиректор «Динамо» высказался о ситуации с Варелой
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Павел Пивоваров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Павел Пивоваров ответил на все вопросы.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров пообщался с журналистами после домашней победы над «Торпедо» (4:0).

— Агент Варелы, который исчез с базы, заявил, что они ждут ответа «Динамо».

— То, что произошло, для нас в некотором смысле неожиданно. Мы хотим, чтобы игрок объяснил свои поступки. В настоящий момент мы не имеем от него какого-то объяснения или оправдания, почему он не принял участия в сегодняшней игре. Весь микроцикл он провел с командой, тренировался вплоть до вчерашнего дня, готовился к игре. А сегодня в ней участия не принял по своему решению. Мы ждем от него объяснений.

— Какие санкции ему грозят от клуба?

— Пропуск матча — это существенное нарушение контракта. Мы изучим, проработаем это. Только сегодня все случилось, мы выработаем реакцию клуба на этот кейс.

Гильермо Варела. Варела сбежал из «Динамо». Ночью уехал с базы, не берет трубку и хочет перейти во «Фламенго»

— База — охраняемый объект. Как он мог оттуда самовольно уйти?

— Давайте не будем обсуждать детали произошедшего. Техника не так важна.

— Вы хотите еще удержать его?

— Мы подождем его реакции, примем решение. Но вообще, то, что он сделал, существенно подрывает доверие между сторонами.

— Это опасный прецедент для остальных легионеров?

— Это не прецедент, такое уже происходило в других клубах. Мы с этим столкнулись, это неприятно.

— Дмитрий Гафин (член совета директоров) сказал, что «Динамо» на шантаж вестись не будет.

— Поддерживаю такую позицию.

— Что за шантаж?

— Мы действительно провели с игроком один раунд переговоров по возможному продлению контракта. Но наши позиции с ним сильно различаются.

— Как себя ведут остальные легионеры?

— Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру.

— Легионеры не просили вас пересмотреть контракты?

— Только от Варелы был такой запрос. У некоторых игроков есть в контракте пункт защиты клуба. Кто-то не подписал. Варела не подписал.

Гильермо Варела. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Варела.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Как прошел переход Шиманьски в «Фейеноорд»?

— С «Фейеноордом» мы закрыли сделку за неделю. Аренда с правом выкупа. Мы довольны сделкой.

— Шиманьски пошел навстречу клубу, уйдя в аренду вместо приостановки контракта?

— У него еще долгий контракт. Это тройная сделка — «Фейеноорд», «Динамо» и Шиманьски.

— Вы потеряли несколько центральных защитников. Ищете замену?

— Конечно. Не буду дальше комментировать. В ближайшее время, думаю, порадуем хорошими новостями.

— Для вас было неожиданностью, что Ордец приостановил контракт?

— Это как раз нет. Это его право.

— Вы не продлили контракт с Евгеньевым. В нынешней ситуации вы бы так сделали?

— Это решение исходило в том числе от нашего спортивного штаба. Мы долго вели переговоры о продлении. Говорить в условном наклонении я, конечно, не готов. Мы пожелаем Роману удачи.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. «Динамо» без сбежавшего Варелы разгромило «Торпедо». Круче Смолова теперь только Кержаков и Дзюба

— Сейчас бы он не помешал «Динамо»?

— Вопрос провокационный, я его оставлю без ответа.

— Контракт не продлили из-за высоких запросов игрока?

— В основном по спортивным причинам.

— Евгеньев слабее Сазонова и Кутицкого?

— Мы хотим развиваться. Наш клуб каждый сезон хочет стать лучше предыдущего. Решение по Евгеньеву было принято осознанно.

— Писали, что «Динамо» якобы интересовалось Бариновым. Хоть раз выходили на «Локомотив»?

— Официальных коммуникаций не было.

— Он входит в список ваших интересов?

— Коллеги, я с вами трансферы должен обсуждать?

— В 4-м туре вы играете с «Крыльями». Команда уже оформила Fan ID?

— Процесс сейчас идет.

— Вы довольны реформой Кубка страны?

— Мы довольны тем, что получилось с Кубком страны. Мы планировали чисто коммерческий проект [с Кубком лиги], чтобы заполнить окна под еврокубки, заработать дополнительные деньги. В результате Кубок лиги стал во многом повторением Кубка страны. В итоге мы выработали решение, которое фактически находится за пределами наших ожиданий. Все свои задачи решили и дополнительно получили более эффективный Кубок страны. Мы, как участники шести матчей Кубка предыдущего сезона, чувствовали, что турнир в том формате был коммерчески неэффективен. Мы понесли убыток. Если новый формат поможет данную ситуацию изменить, это всех только устроит.

Кубок России. Кубок лиги поднялся в статусе и станет Кубком страны. Это идеальное решение

— Проект нового Кубка поможет заработать больше, чем предполагал Кубок лиги?

— Посмотрим. У нас есть цель сохранить партнеров и модель финансирования.

— Этот год юбилейный для «Динамо». Какой результат станет для вас положительным?

— Вы видите, что происходит, условия меняются. Ситуация далека от стабильности. Но мы хотим сохранять развитие. Как минимум хотим повторить результат прошлого сезона, а в идеале — улучшить.

— Нужно ли реформирование чемпионата России?

— Это более сложный вопрос. Он реализован на четырехлетний цикл. Изменение формата отразится на интересах спонсоров. Кубок страны в новом формате будет проводиться в этом сезоне.

— Как вам старт чемпионата?

— Сегодня хороший результат, команда хорошо выступила, мы сыграли на ноль. Вышла пара молодых центральных защитников. Желаю им только удачи и развития.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Локомотив 1
Ростов 2
2-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
Роман Евгеньев
Себастьян Шиманьски
РПЛ
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2
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
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