«Хотим, чтобы Варела объяснил свои поступки». Гендиректор «Динамо» — о ситуации в клубе
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров пообщался с журналистами после домашней победы над «Торпедо» (4:0).
— Агент Варелы, который исчез с базы, заявил, что они ждут ответа «Динамо».
— То, что произошло, для нас в некотором смысле неожиданно. Мы хотим, чтобы игрок объяснил свои поступки. В настоящий момент мы не имеем от него какого-то объяснения или оправдания, почему он не принял участия в сегодняшней игре. Весь микроцикл он провел с командой, тренировался вплоть до вчерашнего дня, готовился к игре. А сегодня в ней участия не принял по своему решению. Мы ждем от него объяснений.
— Какие санкции ему грозят от клуба?
— Пропуск матча — это существенное нарушение контракта. Мы изучим, проработаем это. Только сегодня все случилось, мы выработаем реакцию клуба на этот кейс.
— База — охраняемый объект. Как он мог оттуда самовольно уйти?
— Давайте не будем обсуждать детали произошедшего. Техника не так важна.
— Вы хотите еще удержать его?
— Мы подождем его реакции, примем решение. Но вообще, то, что он сделал, существенно подрывает доверие между сторонами.
— Это опасный прецедент для остальных легионеров?
— Это не прецедент, такое уже происходило в других клубах. Мы с этим столкнулись, это неприятно.
— Дмитрий Гафин (член совета директоров) сказал, что «Динамо» на шантаж вестись не будет.
— Поддерживаю такую позицию.
— Что за шантаж?
— Мы действительно провели с игроком один раунд переговоров по возможному продлению контракта. Но наши позиции с ним сильно различаются.
— Как себя ведут остальные легионеры?
— Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру.
— Легионеры не просили вас пересмотреть контракты?
— Только от Варелы был такой запрос. У некоторых игроков есть в контракте пункт защиты клуба. Кто-то не подписал. Варела не подписал.
— Как прошел переход Шиманьски в «Фейеноорд»?
— С «Фейеноордом» мы закрыли сделку за неделю. Аренда с правом выкупа. Мы довольны сделкой.
— Шиманьски пошел навстречу клубу, уйдя в аренду вместо приостановки контракта?
— У него еще долгий контракт. Это тройная сделка — «Фейеноорд», «Динамо» и Шиманьски.
— Вы потеряли несколько центральных защитников. Ищете замену?
— Конечно. Не буду дальше комментировать. В ближайшее время, думаю, порадуем хорошими новостями.
— Для вас было неожиданностью, что Ордец приостановил контракт?
— Это как раз нет. Это его право.
— Вы не продлили контракт с Евгеньевым. В нынешней ситуации вы бы так сделали?
— Это решение исходило в том числе от нашего спортивного штаба. Мы долго вели переговоры о продлении. Говорить в условном наклонении я, конечно, не готов. Мы пожелаем Роману удачи.
— Сейчас бы он не помешал «Динамо»?
— Вопрос провокационный, я его оставлю без ответа.
— Контракт не продлили из-за высоких запросов игрока?
— В основном по спортивным причинам.
— Евгеньев слабее Сазонова и Кутицкого?
— Мы хотим развиваться. Наш клуб каждый сезон хочет стать лучше предыдущего. Решение по Евгеньеву было принято осознанно.
— Писали, что «Динамо» якобы интересовалось Бариновым. Хоть раз выходили на «Локомотив»?
— Официальных коммуникаций не было.
— Он входит в список ваших интересов?
— Коллеги, я с вами трансферы должен обсуждать?
— В 4-м туре вы играете с «Крыльями». Команда уже оформила Fan ID?
— Процесс сейчас идет.
— Вы довольны реформой Кубка страны?
— Мы довольны тем, что получилось с Кубком страны. Мы планировали чисто коммерческий проект [с Кубком лиги], чтобы заполнить окна под еврокубки, заработать дополнительные деньги. В результате Кубок лиги стал во многом повторением Кубка страны. В итоге мы выработали решение, которое фактически находится за пределами наших ожиданий. Все свои задачи решили и дополнительно получили более эффективный Кубок страны. Мы, как участники шести матчей Кубка предыдущего сезона, чувствовали, что турнир в том формате был коммерчески неэффективен. Мы понесли убыток. Если новый формат поможет данную ситуацию изменить, это всех только устроит.
— Проект нового Кубка поможет заработать больше, чем предполагал Кубок лиги?
— Посмотрим. У нас есть цель сохранить партнеров и модель финансирования.
— Этот год юбилейный для «Динамо». Какой результат станет для вас положительным?
— Вы видите, что происходит, условия меняются. Ситуация далека от стабильности. Но мы хотим сохранять развитие. Как минимум хотим повторить результат прошлого сезона, а в идеале — улучшить.
— Нужно ли реформирование чемпионата России?
— Это более сложный вопрос. Он реализован на четырехлетний цикл. Изменение формата отразится на интересах спонсоров. Кубок страны в новом формате будет проводиться в этом сезоне.
— Как вам старт чемпионата?
— Сегодня хороший результат, команда хорошо выступила, мы сыграли на ноль. Вышла пара молодых центральных защитников. Желаю им только удачи и развития.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Антон Миранчук
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0