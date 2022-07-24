«Динамо» без сбежавшего Варелы разгромило «Торпедо». Круче Смолова теперь только Кержаков и Дзюба
«Динамо» вошло в сезон столетия с серьезными ожиданиями и большими проблемами. Нет теперь в клубе четырех центральных защитников (Бальбуэны, Евгеньева, Ордеца и Плиева), ушел в «Фейеноорд» Шиманьски.
К матчу с «Торпедо» казалось, что худшее позади — уже прибыл в Москву защитник молодежной сборной Парагвая Роберто Фернандес, о переходе которого скоро будет объявлено. Как фортель выкинул Варела. Еще в субботу вел переговоры о продлении контракта, его наигрывали в стартовом составе, а воскресным утром не обнаружили своего футболиста на базе. Расследование выявило, что накануне поздним вечером игрок сборной Уругвая собрал рюкзачок и был таков. Новое правило ФИФА в таких случаях на стороне футболистов — они в любой момент могут безнаказанно «кинуть» работодателя.
Финт Варелы оголил проблему в центре обороны. В первом туре там действовали Паршивлюк и Кутицкий, однако бывшего спартаковца пришлось передвигать на родную позицию справа, а в центре вышла связка необстрелянных 20-летних: Сазонов — Кутицкий.
При этом терять очки бело-голубые не имели права — в прошлом туре уже была домашняя ничья с «Ростовом». Не выиграть еще и у выходца из ФНЛ, неубедительно смотревшегося с «Сочи», Славиша Йоканович себе позволить не мог.
И «Динамо» действительно легко победило. Даже с учетом всех проблем у бело-голубых вполне серьезный состав — с Макаровым, Грулевым, Моро, Фоминым. А главными героями стали Захарян и Смолов.
До перерыва молодой талант дважды отправлял форварда-ветерана на рандеву с Бабуриным. В первом случае Федор реализовал выход один на один (1:0), а во втором голкипер свалил нападающего. В кубковом финале Фомин не реализовал свою попытку в решающий момент, а вот в РПЛ его удачная серия продолжается — теперь она составляет 15 точных ударов.
Перед перерывом Захаряну удался шикарный удар на входе в штрафную. 3:0, и второй тайм утратил основную интригу. Можно было искать только локальные. Скажем, отыграют ли черно-белые хоть один мяч, продолжат ли хозяева избиение.
В итоге «Динамо», даже явно сбросив обороты, все равно атаковало острее, отличившись, правда, лишь однажды: пенальти заработал 19-летний Гладышев, а реализовал Смолов. Это 95-й гол форварда в РПЛ, по этому показателю Федор вышел на третье место — впереди только Кержаков (133) и Дзюба (148).
Команда Йокановича решила все вопросы еще в первом тайме, однако о реальной силе команды судить рано. Уж слишком слабо смотрится «Торпедо» на старте сезона. Черно-белые пока не соответствуют уровню РПЛ, и руководителям клуба с этим явно надо что-то делать.
Как необходимо усиление и «Динамо». С отъездом Варелы потребность в новичках только усилилась.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0