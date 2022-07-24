«Динамо» без сбежавшего Варелы разгромило «Торпедо». Круче Смолова теперь только Кержаков и Дзюба

Бело-голубые обыграли черно-белых — 4:0.

«Динамо» вошло в сезон столетия с серьезными ожиданиями и большими проблемами. Нет теперь в клубе четырех центральных защитников (Бальбуэны, Евгеньева, Ордеца и Плиева), ушел в «Фейеноорд» Шиманьски.

К матчу с «Торпедо» казалось, что худшее позади — уже прибыл в Москву защитник молодежной сборной Парагвая Роберто Фернандес, о переходе которого скоро будет объявлено. Как фортель выкинул Варела. Еще в субботу вел переговоры о продлении контракта, его наигрывали в стартовом составе, а воскресным утром не обнаружили своего футболиста на базе. Расследование выявило, что накануне поздним вечером игрок сборной Уругвая собрал рюкзачок и был таков. Новое правило ФИФА в таких случаях на стороне футболистов — они в любой момент могут безнаказанно «кинуть» работодателя.

Финт Варелы оголил проблему в центре обороны. В первом туре там действовали Паршивлюк и Кутицкий, однако бывшего спартаковца пришлось передвигать на родную позицию справа, а в центре вышла связка необстрелянных 20-летних: Сазонов — Кутицкий.

При этом терять очки бело-голубые не имели права — в прошлом туре уже была домашняя ничья с «Ростовом». Не выиграть еще и у выходца из ФНЛ, неубедительно смотревшегося с «Сочи», Славиша Йоканович себе позволить не мог.

И «Динамо» действительно легко победило. Даже с учетом всех проблем у бело-голубых вполне серьезный состав — с Макаровым, Грулевым, Моро, Фоминым. А главными героями стали Захарян и Смолов.

До перерыва молодой талант дважды отправлял форварда-ветерана на рандеву с Бабуриным. В первом случае Федор реализовал выход один на один (1:0), а во втором голкипер свалил нападающего. В кубковом финале Фомин не реализовал свою попытку в решающий момент, а вот в РПЛ его удачная серия продолжается — теперь она составляет 15 точных ударов.

Перед перерывом Захаряну удался шикарный удар на входе в штрафную. 3:0, и второй тайм утратил основную интригу. Можно было искать только локальные. Скажем, отыграют ли черно-белые хоть один мяч, продолжат ли хозяева избиение.

В итоге «Динамо», даже явно сбросив обороты, все равно атаковало острее, отличившись, правда, лишь однажды: пенальти заработал 19-летний Гладышев, а реализовал Смолов. Это 95-й гол форварда в РПЛ, по этому показателю Федор вышел на третье место — впереди только Кержаков (133) и Дзюба (148).

Команда Йокановича решила все вопросы еще в первом тайме, однако о реальной силе команды судить рано. Уж слишком слабо смотрится «Торпедо» на старте сезона. Черно-белые пока не соответствуют уровню РПЛ, и руководителям клуба с этим явно надо что-то делать.

Как необходимо усиление и «Динамо». С отъездом Варелы потребность в новичках только усилилась.