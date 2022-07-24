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«Динамо» без сбежавшего Варелы разгромило «Торпедо». Круче Смолова теперь только Кержаков и Дзюба

«Динамо» разгромило «Торпедо» со счетом 4:0 в матче второго тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо» празднуют гол в ворота «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бело-голубые обыграли черно-белых — 4:0.

«Динамо» вошло в сезон столетия с серьезными ожиданиями и большими проблемами. Нет теперь в клубе четырех центральных защитников (Бальбуэны, Евгеньева, Ордеца и Плиева), ушел в «Фейеноорд» Шиманьски.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Торпедо М
Голы
Смолов, 32 (1:0), Фомин, 36 (2:0), Захарян, 45 (3:0), Смолов, 69 (4:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Карапузов, 90) Скопинцев Сазонов Кутицкий Моро Грулев (Гагнидзе, 77) Макаров (Гладышев, 62) Захарян (Лесовой, 89) Фомин Смолов (Тюкавин, 77)
Торпедо М
Бабурин Кожемякин Шумских (Цаллагов, 37) Смольников (Темников, 74) Самсонов Рейхмен Султонов (Калмыков, 74) Померко Нетфуллин Караев (Симонян, 57) Турищев (Лебеденко, 57)
Предупреждения
Захарян 86’  - 
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Мосякин (Москва) Сафьян (Москва)
ВАР
Карасев (Москва) Шаламберидзе (Москва)

К матчу с «Торпедо» казалось, что худшее позади — уже прибыл в Москву защитник молодежной сборной Парагвая Роберто Фернандес, о переходе которого скоро будет объявлено. Как фортель выкинул Варела. Еще в субботу вел переговоры о продлении контракта, его наигрывали в стартовом составе, а воскресным утром не обнаружили своего футболиста на базе. Расследование выявило, что накануне поздним вечером игрок сборной Уругвая собрал рюкзачок и был таков. Новое правило ФИФА в таких случаях на стороне футболистов — они в любой момент могут безнаказанно «кинуть» работодателя.

Финт Варелы оголил проблему в центре обороны. В первом туре там действовали Паршивлюк и Кутицкий, однако бывшего спартаковца пришлось передвигать на родную позицию справа, а в центре вышла связка необстрелянных 20-летних: Сазонов — Кутицкий.

При этом терять очки бело-голубые не имели права — в прошлом туре уже была домашняя ничья с «Ростовом». Не выиграть еще и у выходца из ФНЛ, неубедительно смотревшегося с «Сочи», Славиша Йоканович себе позволить не мог.

И «Динамо» действительно легко победило. Даже с учетом всех проблем у бело-голубых вполне серьезный состав — с Макаровым, Грулевым, Моро, Фоминым. А главными героями стали Захарян и Смолов.

До перерыва молодой талант дважды отправлял форварда-ветерана на рандеву с Бабуриным. В первом случае Федор реализовал выход один на один (1:0), а во втором голкипер свалил нападающего. В кубковом финале Фомин не реализовал свою попытку в решающий момент, а вот в РПЛ его удачная серия продолжается — теперь она составляет 15 точных ударов.

Перед перерывом Захаряну удался шикарный удар на входе в штрафную. 3:0, и второй тайм утратил основную интригу. Можно было искать только локальные. Скажем, отыграют ли черно-белые хоть один мяч, продолжат ли хозяева избиение.

В итоге «Динамо», даже явно сбросив обороты, все равно атаковало острее, отличившись, правда, лишь однажды: пенальти заработал 19-летний Гладышев, а реализовал Смолов. Это 95-й гол форварда в РПЛ, по этому показателю Федор вышел на третье место — впереди только Кержаков (133) и Дзюба (148).

Команда Йокановича решила все вопросы еще в первом тайме, однако о реальной силе команды судить рано. Уж слишком слабо смотрится «Торпедо» на старте сезона. Черно-белые пока не соответствуют уровню РПЛ, и руководителям клуба с этим явно надо что-то делать.

Как необходимо усиление и «Динамо». С отъездом Варелы потребность в новичках только усилилась.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют забитый мяч. РПЛ: «Динамо» — «Торпедо», «Локомотив» — «Ростов» и другие матчи 2-го тура

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Ростов 1
1-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
Арсен Захарян
Даниил Фомин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
6
12
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
7
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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