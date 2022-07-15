Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

Кубок лиги поднялся в статусе и станет Кубком страны. Это идеальное решение

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Кубок России.
Фото РПЛ
Клубы заработают около трех миллиардов рублей.

Вчера все, в том числе и «СЭ», написали, что Кубок лиги отменен. Вместо него будет переформатирование БЕТСИТИ Кубка России.

Поначалу показалось, что революция клубов РПЛ, задумавших новый турнир, провалилась. Однако дьявол, как обычно, кроется в деталях. Более внимательное изучение проекта, который приняли на общем собрании клубов, дало интересные результаты. Оказалось, что фактически вся проделанная работа по подготовке Кубка лиги будет использована в полном объеме. Просто не под новым брендом, а под прежним — Кубок страны.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Кубка лиги не будет. Вместо него — реформированный кубок страны

Сохранится тот же принцип лиги чемпионов с группами по четыре команды, что придумали для Кубка РПЛ. Тот же плей-офф с системой double elimination, при которой команды с третьего и четвертого места имеют шансы на победу в Суперфинале.

Единственное, что добавляется от прежнего Кубка, — это участие клубов низших дивизионов.

А самое важное во всей этой истории: по моим данным, рабочая группа Кубка лиги передала РФС все наработки по спонсорам. А это три миллиарда рублей! Правда, там еще основному вещателю нужно договориться с интернет-компанией, также претендующей на показ матчей. Но это, насколько понимаю, вопрос решаемый, а цена его — миллиард рублей.

Из трех миллиардов треть уйдет на организационные расходы, а две трети — чистый доход клубов. Именно два миллиарда — та сумма, которую представители РПЛ называли в качестве ожидаемого ориентира рабочей группе Кубка лиги. Задачу решить удалось.

Дмитрий Чистяков и&nbsp;Александр Соболев. Четыре миллиарда на Кубок РПЛ. Колонка Казакова

Понятно, что в формате БЕТСИТИ Кубка России придется теперь поделиться и с клубами низших дивизионов, но, во-первых, очевидно, что сливки снимет РПЛ, поскольку именно на матчах команд высшего дивизиона спонсоры будут зарабатывать. А во-вторых, пусть небольшой, но заработок маленьких клубов — это польза всему российскому футболу.

При этом есть большой потенциал для увеличения финансовых поступлений. Скажем, Суперфинал можно продать отдельно. Если вопросом заняться заранее (хотя бы за полгода до него), то можно выручить еще миллионов 200-300. Плюс никто не мешает найти еще каких-то партнеров: официальный банк турнира, официальный мобильный оператор и т.д.

Но даже если не выйдет, то в среднем каждый клуб РПЛ получит за участие в Кубке страны более 100 миллионов рублей. Притом что в минувшем сезоне, по имеющимся сведениям, ни один клуб не сумел заработать во втором по значимости турнире — выручка и призовые не покрыли расходов на организацию матчей.

Павел Пивоваров. «По всем направлениям большое продвижение. Степень готовности проекта высокая». Павел Пивоваров — о работе над созданием Кубка РПЛ

Сейчас же клубы сделают огромный шаг вперед для повышения своей финансовой устойчивости. Плюс получат возможность устроить что-то яркое для болельщиков с использованием нового формата. Wild Card для двух медийных команд с широкой зрительской аудиторией — первый шажок в этом направлении.

В общем, похоже, РФС на этот раз удалось найти идеальное решение: старый добрый Кубок останется, но заживет новой насыщенной жизнью, клубы заработают, а турниры не станут дублировать друг друга, провоцируя конфликтные ситуации между спонсорами.

Ну и вишенка на торте: если не считать финала, на переформатированный Кубок не станут распространяться правила о внедрении Fan ID.

Бинго.

2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Он отказывал «Милану», общался с Дедом Хасаном и загубил карьеру из-за тройного разрыва крестов. Трагическая судьба спартаковца Александра Козлова, умершего в 29 лет
Материалы сюжета: РПЛ-2022: Кубок России в новом формате без Кубка лиги и расширения
В РФС заявили, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России может существовать только без еврокубков
В РФС прокомментировали перекос нового формата БЕТСИТИ Кубка России в пользу топ-клубов
В РФС рассказали, что будет с ТВ-контрактом БЕТСИТИ Кубка России после реформы
В РФС рассказали об ожиданиях от спонсоров в новом формате Кубка
Чемпионат России по умению решать проблемы
Митрофанов рассказал, что вопрос о реформе Кубка может быть рассмотрен бюро исполкома РФС
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Наш вундеркинд из Испании, сербский гигант «Локо» и еще восемь молодых игроков, которые выстрелят в РПЛ
Набиуллин расторг контракт с «Химками»
«Тренеры боятся Дзюбу». Мнение Бормана
«Ваноли и Абаскаль — это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию». Мнение Бормана
РПЛ, таблица переходов: Агаларов снова в РПЛ, Давыдов — тоже, Дзюба без клуба
«Локомотив» объявил об уходе защитника Лысцова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева

«Человечище! Яркий! Как жаль, что не успел с ним обняться...» Титов вспоминает Ярцева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости