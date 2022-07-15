Кубок лиги поднялся в статусе и станет Кубком страны. Это идеальное решение

Клубы заработают около трех миллиардов рублей.

Вчера все, в том числе и «СЭ», написали, что Кубок лиги отменен. Вместо него будет переформатирование БЕТСИТИ Кубка России.

Поначалу показалось, что революция клубов РПЛ, задумавших новый турнир, провалилась. Однако дьявол, как обычно, кроется в деталях. Более внимательное изучение проекта, который приняли на общем собрании клубов, дало интересные результаты. Оказалось, что фактически вся проделанная работа по подготовке Кубка лиги будет использована в полном объеме. Просто не под новым брендом, а под прежним — Кубок страны.

Сохранится тот же принцип лиги чемпионов с группами по четыре команды, что придумали для Кубка РПЛ. Тот же плей-офф с системой double elimination, при которой команды с третьего и четвертого места имеют шансы на победу в Суперфинале.

Единственное, что добавляется от прежнего Кубка, — это участие клубов низших дивизионов.

А самое важное во всей этой истории: по моим данным, рабочая группа Кубка лиги передала РФС все наработки по спонсорам. А это три миллиарда рублей! Правда, там еще основному вещателю нужно договориться с интернет-компанией, также претендующей на показ матчей. Но это, насколько понимаю, вопрос решаемый, а цена его — миллиард рублей.

Из трех миллиардов треть уйдет на организационные расходы, а две трети — чистый доход клубов. Именно два миллиарда — та сумма, которую представители РПЛ называли в качестве ожидаемого ориентира рабочей группе Кубка лиги. Задачу решить удалось.

Понятно, что в формате БЕТСИТИ Кубка России придется теперь поделиться и с клубами низших дивизионов, но, во-первых, очевидно, что сливки снимет РПЛ, поскольку именно на матчах команд высшего дивизиона спонсоры будут зарабатывать. А во-вторых, пусть небольшой, но заработок маленьких клубов — это польза всему российскому футболу.

При этом есть большой потенциал для увеличения финансовых поступлений. Скажем, Суперфинал можно продать отдельно. Если вопросом заняться заранее (хотя бы за полгода до него), то можно выручить еще миллионов 200-300. Плюс никто не мешает найти еще каких-то партнеров: официальный банк турнира, официальный мобильный оператор и т.д.

Но даже если не выйдет, то в среднем каждый клуб РПЛ получит за участие в Кубке страны более 100 миллионов рублей. Притом что в минувшем сезоне, по имеющимся сведениям, ни один клуб не сумел заработать во втором по значимости турнире — выручка и призовые не покрыли расходов на организацию матчей.

Сейчас же клубы сделают огромный шаг вперед для повышения своей финансовой устойчивости. Плюс получат возможность устроить что-то яркое для болельщиков с использованием нового формата. Wild Card для двух медийных команд с широкой зрительской аудиторией — первый шажок в этом направлении.

В общем, похоже, РФС на этот раз удалось найти идеальное решение: старый добрый Кубок останется, но заживет новой насыщенной жизнью, клубы заработают, а турниры не станут дублировать друг друга, провоцируя конфликтные ситуации между спонсорами.

Ну и вишенка на торте: если не считать финала, на переформатированный Кубок не станут распространяться правила о внедрении Fan ID.

Бинго.