Юран пообещал — Юран сделал. «Пари НН» разгромил «Родину»
В РПЛ стартовали переходные матчи, в которых фавориты одного дивизиона играют с аутсайдерами другого. Сразу после матча «Енисея» и «Факела» (воронежцы победили 1:0) встречались «Родина» и «Пари НН».
С хозяевами встречи история получилась интересная — формально никакими лидерами первой лиги они не являются, заняли пятое место и претендовать на стыковые игры не могли. Однако вмешалась «Алания» с третьей строчки — инфраструктура не позволяет владикавказцам играть в РПЛ, так что москвичам повезло.
Ну а тренер гостей Сергей Юран дал болельщикам обещание не вылететь — настало время его по-настоящему исполнять. Нижегородцы и до стыковых матчей выступали неплохо — приход Сергея Николаевича явно оживил команду, она набрала 11 очков в девяти турах — но против «Родины» настало время для «Пари НН» включиться в борьбу непосредственно здесь и сейчас.
И они включились. Уже на 10-й минуте форвард нижегородцев Эдгар Севикян (а может, и защитник хозяев, но записали на Севикяна) после рикошета от вратаря открыл счет. Правда, сразу за этим подопечные Парфенова, какими бы андердогами они ни были, включились на полную — и навязали нижегородцам жесточайшую борьбу. Мяч «Родина» водила будто бы в три раза быстрее гостей, контакта москвичи не избегали (скорее наоборот) и даже имели выход один на один.
Но все без эффекта. Как бы красиво и быстро ни пасовались хозяева, все заканчивалось в лучшем случае на Артуре Нигматуллине. В худшем — просто летело мимо или не доходило до ворот. Так прошел первый тайм.
Во втором ситуация не изменилась — футболисты «Пари НН» будто смирились с фактом, что это они здесь обороняются (учитывая доминирующий стиль «Родины», это не было новостью), и играли на контратаках. Тормозить, безусловно, интересные, но бесплодные атаки «Родины» команде Юрана было несложно.
А на 60-й минуте Владислав Яковлев, арендованный у ЦСКА нападающий «Пари НН», удвоил преимущество. Забил головой после подачи стандарта — это, кстати, только второй гол армейского воспитанника за нижегородцев. Правда, это ничего не изменило — «Родина» продолжила возить, бегать и стелиться в подкатах, а гости — спокойно отбиваться.
Ближе к концу эмоциональная встреча дошла до потасовки — игроки немного потолкались, а Левников повыписывал им желтые карточки. После этого игра понеслась в прежнем темпе — и таким же образом был забит еще один мяч. Футболисты «Пари НН» в очередной раз подкараулили увлекшихся игроков «Родины», и Альберт Шарипов сделал счет разгромным.
Перед свистком хозяева успели провести еще одну безуспешную атаку, и на этом матч закончился. Юран победил со счетом 3:0 — стоит ли Парфенову и команде ехать в Нижний Новгород, если дома уступили так разгромно? Однозначно да, так как играли они симпатично, — но и ожидать подвига в ответной встрече 10 июня, честно говоря, тяжело.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9