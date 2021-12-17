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«Взял и променял родину ради бабла». Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 21:25
Марк Мампасси. Фото Instagram Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях. Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях. Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях. Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях. Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях. Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях. Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.
Марк Мампасси. Фото Instagram
Теги:
В Донецке больше не рады Мампасси.

Украинский защитник Марк Мампасси перешел из донецкого «Шахтера» в московский «Локомотив», что вызвало массовый приступ ненависти у болельщиков украинского клуба.

В Instagram 18-летнего игрока атаковали в комментариях в последнем посте, датированном июнем, Мампасси предъявили за то, что он меняет украинскую команду на российскую.

Публикация от Марк Мампасси (@mark_mampassi17)

Новичка «Локомотива» из Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.

Мампасси родился в Донецке и с 2010 года воспитывался в академии «Шахтера». За первую команду он так и не сыграл, а последний год выступал на правах аренды за «Мариуполь».

Футболиста обвиняют в том, что он из-за денег уехал в Россию, а также в сепаратизме.

Новичка «Локомотива» из Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» из Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.

На ресурсах самого «Шахтера» тоже жарко. На клубной странице во «ВКонтакте» игрока активно критикуют за выбор «Локомотива».

Новичка «Локомотива» из Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.

А на официальном сайте к новости всего два комментария, и оба с возмущениями.

Новичка «Локомотива» из Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.

Популярный украинский спортивный сайт Sport.ua тоже погряз в осуждающих комментариях под новостью об уходе Мампасси.

Новичка «Локомотива» из Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.

Агент игрока Павел Степанец оптимистичен: считает, что Мампасси вызовет у болельщиков восхищение, несмотря на большой поток негатива с украинской стороны.

Новичка «Локомотива» из Украины атаковали в соцсетях.
Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

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