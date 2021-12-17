«Взял и променял родину ради бабла». Новичка «Локомотива» с Украины атаковали в соцсетях
Украинский защитник Марк Мампасси перешел из донецкого «Шахтера» в московский «Локомотив», что вызвало массовый приступ ненависти у болельщиков украинского клуба.
В Instagram 18-летнего игрока атаковали в комментариях — в последнем посте, датированном июнем, Мампасси предъявили за то, что он меняет украинскую команду на российскую.
Мампасси родился в Донецке и с 2010 года воспитывался в академии «Шахтера». За первую команду он так и не сыграл, а последний год выступал на правах аренды за «Мариуполь».
Футболиста обвиняют в том, что он из-за денег уехал в Россию, а также в сепаратизме.
На ресурсах самого «Шахтера» тоже жарко. На клубной странице во «ВКонтакте» игрока активно критикуют за выбор «Локомотива».
А на официальном сайте к новости всего два комментария, и оба — с возмущениями.
Популярный украинский спортивный сайт Sport.ua тоже погряз в осуждающих комментариях под новостью об уходе Мампасси.
Агент игрока Павел Степанец оптимистичен: считает, что Мампасси вызовет у болельщиков восхищение, несмотря на большой поток негатива с украинской стороны.
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