Аура Акинфеева. Колонка Олега Иванова

Авторская колонка экс-полузащитника сборной России, последние девять сезонов играющего за «Ахмат».

У многих с 2020-м одна ассоциация — пандемия и коронавирус. Для меня же главным событием года стало рождение третьего сына. Он появился на свет в Москве 28 ноября. С именем связана целая история.

Моего отца зовут Александр Олегович, дедушку — Олег Александрович. Как, собственно, и меня. Я давно решил не изменять семейной традиции и назвать сына Александром. Но Кристина, жена, была категорически против.

Дважды пришлось уступить. Старший у нас Артем. Средний — Арсений. Только сейчас Кристина наконец расщедрилась. Увидела малыша и махнула рукой: «Ладно, пускай будет Александр».

Забавно, что разница между пацанами ровно пять лет. Артем родился в 2010-м, Арсений — в 2015-м. Друзья смеются: «Четвертого сына ждать в 2025-м?» Врачи в роддоме тоже проводили словами: «Приходите еще». Я-то не против. А вот жена говорит: «Все, лавочка закрыта...»

Если подводить футбольные итоги года, то получился он скомканным и противоречивым. Когда в мае объявили о возобновлении сезона в РПЛ, был очень рад. На карантине страшно соскучился по футболу, хотелось как можно скорее выйти на поле и доиграть чемпионат.

Спустя полгода понимаю — следовало принять другое решение. Как во Франции и Голландии, где из-за коронавируса досрочно завершили сезоны, чтобы потом спокойно начать новые.

У нас же из-за маленького перерыва между чемпионатами на футболистов выпала слишком большая нагрузка. Сборов толком не было. Уровень готовности оставлял желать лучшего.

В итоге осенью все команды накрыл спад, посыпались травмы. Плюс кто-то «короной» переболел, что тоже сказалось на функциональном состоянии. Думаю, это и привело к плачевным результатам в еврокубках. По тем же причинам завалила концовку сборная. Да и в европейских лигах, где решили доиграть чемпионаты-2019/20, сейчас многие клубы шатает.

Мой «Ахмат» в прошлом сезоне чудом избежал вылета в ФНЛ. Этот проводим лучше, по крайней мере борьба за выживание нам точно не грозит. К сожалению, в какой-то момент я потерял место в стартовом составе. Но не отчаиваюсь, не опускаю рук. Верю, что ситуацию удастся переломить. Впереди два месяца сборов — все поправимо. Лишь бы травмы обходили стороной.

После того как «Зенит» в последних трех турах размазал «Урал», «Динамо» и «Спартак» с общим счетом 11:3, многие полагают, что чемпионская гонка уже закончилась. Но я так не считаю. У ЦСКА мощный состав, неплохая скамейка, лидеры на месте — Акинфеев, Мариу Фернандес, Влашич. А если и Чалов весной станет все матчи проводить так же, как в Ростове, шансы армейцев на золото резко возрастут.

Правда, у «Зенита» игроков вообще на два состава. Солидный запас прочности. А главная ударная сила — Азмун и Дзюба, которые за 19 туров отгрузили соперникам уже 22 мяча. Да у половины клубов РПЛ голов меньше, чем у этой пары!

Вот «Спартак» вряд ли будет бороться за чемпионство. Думаю, он и в тройке может не удержаться. Потому что «Краснодар» весной наверняка прибавит. Футбол у команды поставлен, работа в клубе отлажена — ни революций, ни потрясений.

В «Спартаке» же творится что-то непонятное. После удачного стартового отрезка внезапно закончился бензин. Уволили генерального директора, который успел отработать всего пять месяцев. Затем главный тренер заявил, что не собирается летом продлевать контракт. Скандалы, интриги, снова скандалы... На команду такие вещи сильно давят.

Наверное, никого не удивило, что лучшим футболистом России 2020 года по опросу тренеров, топ-менеджеров, журналистов «СЭ» и болельщиков стал Влашич. Я бы тоже без всяких сомнений отдал ему свой голос. Хорват из категории футболистов, которые на поле ниже определенной планки никогда не опускаются.

На второе место поставлю Акинфеева. На мой взгляд, в России из вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Без него ЦСКА не смог бы бороться за чемпионство. Дело не только в том, что Игорь регулярно выручает. Я был с ним в сборной и на себе почувствовал, как он заражает уверенностью полевых игроков. Аура невероятная!

В документальном сериале «Последний танец» баскетболисты «Чикаго Буллз» рассказывали о влиянии на коллектив Майкла Джордана. Даже если он находился не в идеальном состоянии, но выходил на площадку, парни понимали, что все равно победят.

Вот и Акинфеев обладает такой же аурой. В этом смысле с ним могут сравниться двое — Андрей Тихонов и Руслан Аджинджал. Глыбы!

С Андреем я познакомился в «Химках», потом за «Крылья» вместе играли. Там же, в Самаре, пересекся с Русланом. Изначально мы претендовали на одну позицию. Когда подписывал контракт, думал: «Да какой Аджинджал? Ему уже за 30, спокойно выбью из состава...» Но приехал, увидел его в деле и понял — погорячился.

Я смотрел на Руслана и поражался — почему такой футболист не заинтересовал российские топ-клубы? Да он и в сборной не затерялся бы! Игрок действительно классный. Без слабых мест, способен исполнить и опорного хава, и инсайда, и «десятку». Еще Аджинджал запомнился тем, что постоянно курил. При этом бегал больше всех. Доиграл до сорока лет. Вот здоровье у человека!

Из ветеранов в «Крыльях» курили многие. В перерыве матча невозможно было в туалет зайти — все в клубах дыма. А недавно поймал себя на мысли — уже лет пять не видел в своей команде футболиста с сигаретой...

Ну а замыкает мою тройку лучших-2020 Азмун. Из-за болезни на какое-то время иранец выпал из состава, но это не помешало в конце года забить пять мячей и догнать Дзюбу в бомбардирской гонке. Сердар мне очень нравится. Без него атака «Зенита» сразу тускнеет. Пропадает скорость, теряется разнообразие.

Я начал колонку с коронавируса, им и закончу. В 2020-м сдал уже кучу тестов на ковид — все отрицательные. Из родных тоже никого не зацепило. А из знакомых если кто-то и болел, то отделались легким испугом. Повезло.

С одной стороны, рад, что удалось пока спрятаться от «короны». С другой — все равно тревожно. От этой заразы никто не застрахован, причем накрыть может в любой момент. Значит, по-прежнему нужно соблюдать меры предосторожности, носить маски и перчатки.

Надеюсь, в 2021 году пусть не сразу, но вернемся к нормальной жизни. Именно этого читателям «СЭ» и желаю. А еще — поменьше огорчений. Ну и без травм.

С наступающим!