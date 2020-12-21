Посыл от Черчесова. Акинфеев сыграет за сборную на Евро-2020?

Главный тренер национальной команды в голосовании «СЭ» назвал лучшим игроком года вратаря армейцев. Кажется, это больше, чем просто подведение итогов.

«Мы даем посылы и внимательно смотрим, как это работает», — так Станислав Черчесов в недавнем интервью «СЭ» прокомментировал свои высказывания о Федоре Чалове и братьях Миранчуках. И вот от тренера сборной, кажется, поступил еще один посыл: в голосовании «СЭ» на звание лучшего футболиста года Черчесов назвал под первым номером Игоря Акинфеева.

При всем уважении, год в исполнении Акинфеева не был каким-то выдающимся — голкипер просто показал свой стабильно высокий уровень. Нельзя объяснить решение Черчесова и профессиональной солидарностью. Станислав Саламович всегда пресекает заходы через то, что он сам защищал ворота: «Я тренер, а не вратарь». Это такая же выведенная из оборота сборной тема, как «проблема», «товарищеский матч» и так далее.

Значит, суть выбора Черчесова в другом, и логичнее всего предположить, что это первый шаг к возвращению Акинфеева в национальную команду под чемпионат Европы. Тренера, конечно, прямо спрашивали об этом: в ответ прозвучало, что разговора с Акинфеевым не было, но тут же назван пример Юрия Жиркова — мол, тоже уходил из сборной после чемпионата мира, но быстро вернулся.

А есть пример и другого знакового возвращения. Ради ЧМ-2018 свое решение изменил Сергей Игнашевич, покинувший команду после Евро-2016. Тогда, весной 2018-го, в последнем туре чемпионата России Руслан Камболов получил травму, и его заменил как раз Игнашевич, которому на тот момент исполнилось 38 лет. «Я позвонил Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе, — рассказывал о развитии ситуации Черчесов. — Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже на следующий день дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова». В итоге на турнире Игнашевич стал одной из ключевых фигур в составе нашей сборной.

Так что схема по возвращению легенд отработана. «Мы с футболистами не разговариваем намеками: ни они со мной, ни я с ними. Есть телефон, есть звонок, есть прямое общение», — эти слова Черчесова из недавнего интервью «СЭ» вполне можно принять за анонс того, что произойдет в ближайшие пару месяцев.

Акинфеев завершил карьеру в сборной после чемпионата мира. Выбрал отличный момент: Россия триумфально дошла до четвертьфинала, а сэйв ногой в серии послематчевых пенальти с испанцами в матче 1/8 финала сделал вратаря героем нации. Яркое впечатление от игры Игоря на домашнем ЧМ заставило забыть об ошибках на предыдущих крупных турнирах.

Объясняя два года назад свое решение, Акинфеев ссылался на то, что с учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. А также высказал желание дать дорогу молодым. Начнем с того, что за это время молодые так и не подтянулись. В воротах побывали Андрей Лунев, Гильерме, Антон Шунин и Сослан Джанаев. Самому младшему из них — Луневу — уже 29 лет, а Гильерме, сыгравший больше всех за это время, и вовсе на год старше Акинфеева. Да, начали подтягивать Матвея Сафонова, но пока на его счету нет ни одной встречи в свитере команды номер один, и вряд ли ему дадут набираться опыта на самом Евро. Что касается аргумента о восстановлении, то он здесь, на мой взгляд, не слишком работает. Возвращение в сборную обернется для Акинфеева исключительно сокращением летнего отпуска.

Игорь в этом сезоне держит свой уровень, чего вполне достаточно для попытки вернуть его. От чего, судя по всему, не отказался бы и Черчесов.