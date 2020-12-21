«Голы «Спартаку» важнее мячей «Реалу». Интервью лучшего футболиста 2020 года Николы Влашича

Эксклюзивное интервью лучшего футболиста-2020.

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2020 года (все подробности выбора — в нашем материале).

Мир никогда не будет прежним? Не забивал себе голову

- Никола, каким для вас получился уходящий 2020 год — в футбольном плане и в нефутбольном?

— В первую очередь это год коронавируса и всех вытекающих отсюда проблем. Что касается меня, то 2020-й стал успешным, хотя хотелось бы достичь большего с командой. Надеюсь, в следующем году все получится.

— Как лично вас затронула пандемия?

— Когда она только-только начала бить все рекорды, я находился в Хорватии. Два месяца мы оставались дома. Мне повезло, что рядом есть футбольное поле — каждый день занимался. В спортивном плане это даже пошло на пользу, потому что ты живешь и тренируешься, и больше ничего. Я смог существенно прибавить в некоторых элементах. Что касается встреч с друзьями, здесь, конечно, имелись ограничения — не могли видеться. В этом плане вышел тяжелый период, а в остальном на два месяца погрузился в тренировочный процесс.

— Вы сказали, что это нормальная история. Как будто вся ваша жизнь — тренировки, отдых и снова тренировки. А как же развлечения, тусовки?

— Конечно, люблю веселиться, с друзьями проводить время, общаться. Но когда такой жесткий график, каждые три дня матч, ты не можешь никуда выходить, ни с кем встречаться. За день до игры уже на сборе. Потом есть буквально полтора дня свободного времени — не можешь никуда выходить, должен отдыхать, восстанавливаться, чтобы тело оказалось готово к следующей встрече. И так уже на протяжении полугода.

Конечно, бывает такое, когда матч раз в неделю, тогда спокойно можешь пойти с друзьями посидеть, пообщаться, утолить эту жажду. А когда жесткий график, конечно, не можешь себе такого позволить.

— Посещали мысли, что мир никогда не будет прежним? Мы, например, уже почти год ходим в масках.

— По правде говоря, не забивал себе голову этим. Я обычно не думаю о будущем — что случится, что произойдет. Живу здесь и сейчас, сегодняшним днем. Тренировался, думал, что сейчас, через две недели все возобновится. И я готовился к этому моменту. Тренировался каждый день, не загадывая особо наперед. Меня, по сути, это не особо волнует — важно быть готовым на данный момент.

Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Награду никому не отдам

— Вы стали лучшим игроком года по итогам представительного опроса. Сами считаете 2020-й лучшим в карьере?

— Согласен с этими мнениями. Думаю, что 2020-й вышел очень удачным и что я абсолютно заслуженно выиграл этот приз. Отдаю себе отчет в том, что прибавляю, прогрессирую. Это правильное мнение — каждый футболист должен думать, что он самый лучший, что заслуживает любых наград. Считаю, что 2019-й получился хорошим, 2020-й — лучше, а 2021-й станет еще лучше. Моя задача — прибавлять, прогрессировать.

— Получается, вы этот приз никому не отдадите, раз каждый следующий год будет лучше прежнего?

— Каждый год нужно расти. Если только кто-то станет в два раза сильнее себя предыдущего, тогда заберет эту награду. А так да, никому не отдам.

— До вас в последние годы приз получали Смолов, Промес и дважды Дзюба. У вас есть что-то общее с ними?

— Знаю Промеса, он великолепно здесь выступал, это замечательный игрок. Дзюба тоже заслуживал награды: то, что он делает в клубе и сборной, — просто выдающиеся достижения. Если честно, не особо люблю себя сравнивать с другими людьми, хотя мне приятно быть в компании этих больших футболистов. Но я стараюсь идти по своему пути, не смотреть по сторонам, сосредоточиться на моих выступлениях.

— Вы отметили Дзюбу. Не думаете, что в этот раз на голосование могло повлиять скандальное видео?

— Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории.

— Какой была бы пятерка лучших футболистов года от Влашича?

— Если бы у меня под рукой была статистика, я бы разложил, посмотрел и выбрал, кто на каком месте. Сейчас мне сложно кого-то выбирать.

Хочу играть каждый день

— У вас случались длинные серии без результативных действий. В чем причина?

— Те, кто говорит про них, не смотрит игры, не следит, как развивается матч. Я в этих встречах могу делать потенциально голевые передачи, а партнеры не забивать, например. Или бью по воротам, но не залетает. Легко говорить, когда не смотришь за развитием событий. Да, может быть, не поражаю ворота восемь матчей подряд, но потом наступает момент, когда начинаю делать это в пяти встречах подряд.

Надо просто день за днем усиленно работать. Я уверен — если будешь продолжать эффективно играть, то и голы пойдут, и результативные передачи проходить станут, и все станет получаться. Сильно себе голову не забиваю, просто стараюсь делать то, что должен.

— Часто вас признают лучшим футболистом матча. При этом уже мемом стал суровый вид, когда вы очень недовольный стоите с этим призом.

— Многие люди задают этот вопрос. Я бы с радостью отдал награду, лишь бы команда победила. Могу улыбнуться, когда выиграли и стал лучшим. Это для меня самые лучшие эмоции. А когда ты получаешь приз, но нет положительного результата, и улыбки на лице не будет. Для меня лучше, чтобы команда побеждала в каждом матче.

— Допустим, ЦСКА не взял три очка. Сколько требуется времени, чтобы отпустить момент?

— Если у нас три дня между матчами, то на следующий день после неудачи просыпаешься, восстанавливаешься, в голове прокручиваешь, пытаешься восстановиться, болезненно реагируешь, думаешь, как та встреча шла. На следующий день уже думаешь: «Ага, через два дня у меня игра, а выйду ли я в старте?» А в день матча, когда просыпаешься, уже горят глаза. Идет мощнейший подъем. Может быть, это у меня так устроено, но я хочу выходить на поле хоть каждый день. Осознание, что сегодня матч, — лучшее ощущение.

— Вы очень импульсивны на поле, особенно в дерби. В жизни так же эмоциональны?

— В преддверии больших встреч я спокоен, не позволяю эмоциям меня захлестывать, не нервничаю, стараюсь держать эмоции под контролем — такой уравновешенный весь. Когда начинается игра, энергия меня переполняет, бегу, все горит внутри. Это позволяет показывать наибольшую производительность, выступать как можно лучше.

Что касается повседневной жизни, то я не такой эмоциональный, как в футболе. В целом достаточно спокойный, иногда импульсивный, какая-то незначительная деталь может вывести из равновесия на время — взрываюсь, но достаточно быстро успокаиваюсь.

Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Новый Вернблум — не решение вопроса

— Правда, что после матча с «Химками» вы сказали, что устали приходить в раздевалку в плохом настроении?

— Так и было. Когда все отдал ради победы, сражался как мог, а результат неудовлетворительный, все ребята сидят с опущенными головами, грустные — это самое худшее ощущение, которое может быть. Утомился от такого, потому что не получаешь эмоций.

— Это из-за того, что не получается, или от ЦСКА, где много молодых игроков и идет смена поколений, или от оборонительного футбола в России?

— Конечно, устал не от ЦСКА и не от чемпионата, а от таких результатов в последних встречах. Согласитесь, в большинстве из них мы хорошо выглядели, доминировали, владели мячом, отдавали отличные передачи, создавали моменты, но мы не забивали и не добивались положительных итогов. Уходит столько энергии и усилий, но ты ничего не получаешь. Это меня убивает и удручает. Чувствую, что теряем очки, которые должны быть нашими. Мы оказывались лучше соперников и должны были забирать свое.

— Есть какое-то напряжение в раздевалке после неудачных встреч? У вас на правах одного из лидеров не возникает вопросов к более молодым партнерам?

— Все люди разные: кому-то нужна похвала, чтобы его погладили по головке и сказали: «Ничего страшного, в следующий раз ты сыграешь намного лучше», кому-то, наоборот, требуется какая-то встряска и критика, чтобы оживился. Наверное, это задача тренера — найти подход к каждому футболисту, чтобы выжать из него максимум.

Не привык критиковать партнеров. Бывают моменты, когда в горячке, на эмоциях ты можешь что-то сказать. Но потом, остыв, говоришь: «Слушай, извини, погорячился». Но это не о том, что кто-то недорабатывает или действует не так, как нужно. Могу точно сказать, что все ребята играют на пределе возможностей, из кожи вон лезут, добегают и полностью отдаются. Ни к кому претензий нет. Не стоит забывать, что до этой неудачной серии у нас шла сверхуспешная, когда побеждали всех подряд при отличном футболе.

— Есть мнение, что ЦСКА сейчас не хватает на поле такого «дядьки» как Понтус Вернблум. Согласны? И готовы ли вы стать таким?

— Знаю про Понтуса, уже неоднократно слышал истории, что он кричал и на своих, и на чужих. (Улыбается.) У нас есть наш вратарь, наш лидер и капитан. Игорь разговаривает с ребятами и до матча, и в перерыве. Дает свои рекомендации.

Мне кажется, если ты постоянно кричишь, кричишь и кричишь, то люди уже перестают на это обращать внимание. Значимость таких слов нивелируется. Можно раз или два повысить голос в нужной ситуации, тогда это воспринимается. А если орать изо дня в день, то это уже ни на что не повлияет, все перестанут обращать внимание.

Что касается предыдущего поколения, когда выступали братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, то они провели вмести столько времени, что понимали друг друга без слов. Эта сыгранность нам сейчас не присуща. Мы идем к этому. Поэтому считаю, что такой «дядька», который будет постоянно кричать на всех, — это не решение вопроса.

— В ЦСКА есть те, у кого вы чему-то можете научиться? И в смысле мастерства, и в ментальном плане.

— Есть такие игроки, у которых хотел бы что-то перенять. Даже если человек помоложе, но уже обладает этими качествами, мне не стыдно у него поучиться. Смотрю и пытаюсь это делать, потому что знаю, что такое пойдет мне на пользу. У каждого есть свои плюсы.

— В чем конкретно хотели бы прибавить?

— Например, возьмем Эджуке. То, как Чидера идет в дриблинг, какой у него язык тела, как он пластично заваливает корпус, чтобы начать обводку. Часто у него спрашиваю: «Как ты так делаешь? Ты как будто танцуешь с мячом». Пытаюсь с ним разговаривать и перенимать эти качества.

Есть нападающие, которые у нас все время открываются за спину. Я в силу своих характеристик не так часто это делаю и скорее располагаюсь между линиями. Пытаюсь заимствовать этот компонент у форвардов — способность открыться в глубину.

Есть ребята с хорошим длинным пасом — это тоже немного не мое, стараюсь взять на вооружение и воплотить в жизнь. Словом, слежу за своими партнерами. Иногда остаемся после матчей, спрашиваю какие-то детали. Пытаюсь постоянно учиться у коллег.

Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Лиге Европы должны были побеждать в четырех матчах из шести

— Как можете объяснить то, что у ЦСКА ни одной победы в Лиге Европы?

— Считаю, что мы были лучше, но не давались голы. В большинстве встреч, когда победить или вообще набрать очки не удавалось, доминировали. Давайте по порядку. В выездной игре с «Вольфсбергером» вели, потом пропустили с пенальти. В итоге ничья — 1:1. Следующий матч, с загребским «Динамо»: действовали с огромным преимуществом, но опять не взяли три очка. В Голландии «Фейеноорд» много нам забил и заслуженно выиграл. Однако, когда встречались с ним дома, ЦСКА имел колоссальное превосходство, но опять не смог реализовать его. Даже несмотря на то, что мы получили большинство после удаления у соперника. В ответной встрече с «Вольфсбергером» футболист соперника забил нам, как мне показалось, лучший гол в своей жизни. Пропустили первыми, пытались отыграться, но мяч в ворота не шел. То есть в четырех случаях из шести мы должны были побеждать.

— Неудача ЦСКА укладывается в канву выступлений всех российских команд — в 24 еврокубковых встречах лишь один выигрыш. Это реальный уровень РПЛ таков?

— Посмотрите, какие клубы попались «Краснодару»: «Севилья», «Челси» и «Ренн». Французов победили, но как можно играть против англичан и испанцев? Это очень сложно. Возьмем «Зенит» — против Петербурга выступала опытная дортмундская «Боруссия». Мне кажется, дома русские должны были брать три очка, но за счет опыта они достались немцам. Не сказал бы, что РПЛ слаба.

Я в сборной часто противостою футболистам топ-уровня и могу ответственно заявить, что иногда матчи в российской премьер-лиге намного сложнее. Здесь очень непросто, и для побед требуется потратить уйму энергии и усилий. Может быть, просто получился такой год. Надеюсь, следующий для всех нас станет лучше. РПЛ — боевая, видимо, просто не задался этот розыгрыш еврокубков.

На западе мне не хватит скорости? Не согласен

— Есть мнение, что если вы еще на год останетесь в России, то просто привыкнете к низким скоростям и не сможете заиграть в той же Англии.

— Не уверен, что у меня возникнут с этим проблемы. Каждому футболисту нужно время на адаптацию здесь, чтобы начать показывать все, на что он способен. Я выступаю в сборной с ребятами из топ-клубов, прекрасно понимаю их скорость и уверен, что готов сам оказаться на таком уровне.

— Алексей Миранчук уехал в «Аталанту», писали и про интерес этого клуба к вам. Он действительно возникал?

— Мне не следует об этом говорить.

— Какой чемпионат вас больше всего привлекает?

— Конкретной лиги, где хотел бы играть, нет. Смотрю много футбола, интересуюсь разными турнирами. Думаю, в Испании самое техничное зрелище, очень много обводок. АПЛ — это тоже топ, думаю, никто не поспорит. В бундеслиге хорошее качество. Еще недавно итальянская серия А была оборонительной, но в последние годы игра там раскрылась. Все главные чемпионаты интересны по-своему и заслуживают внимания.

— Со следующего сезона стартует новый еврокубковый турнир, поэтому в Лигу чемпионов даже со второго места придется пробиваться через квалификацию. Это проблема для ЦСКА?

— Мы понимаем, что нужно либо брать титул, либо хотя бы попасть в отбор со второй строчки. Лучше занять первое место, делаем все возможное. Сейчас, несмотря на недавнюю череду неудачных матчей, находимся в верхней части таблицы, отстаем от «Зенита» совсем немного, находимся в хороших условиях. Все возможно — нужно продолжать работать, качественно провести сборы и побороться за чемпионство.

— В адрес ЦСКА год за годом слышна критика, но при этом вы все время находитесь где-то наверху и ведете борьбу за золото. В чем секрет?

— Мы большой клуб. Любая маленькая оплошность вызывает шквал отрицательных эмоций, это естественная ситуация. Наверное, ЦСКА в топе из-за того, что лига боевая, соперники регулярно теряют очки. Стоит выиграть три матча подряд, и тебя сразу вынесет на самый верх. Вы едете на выезд, ожидаете легкой победы, но в итоге ее не добиваетесь — это регулярная ситуация для РПЛ. Наверное, здесь речь идет о стабильности на протяжении длительного периода, нужно в каждой встрече выбивать очки.

«Зенит»? Из ЦСКА смогу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов

— В СМИ широко обсуждался отъезд Виктора Гончаренко в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» в начале доигровки чемпионата-2019/20. Как вы с партнерами это восприняли?

— Наверное, у него имелись какие-то свои личные причины, не хочу в это погружаться.

— А вам не хотелось от отчаяния тоже уехать или запереться от всех?

— Не люблю уходить от проблем после таких тяжелых матчей. Наоборот, спрашиваю себя: «Что пошло не так? Что я сделал не то? Как переломить ситуацию?» И жду следующих игр, чтобы выйти и очиститься от этих неудач, перевернуть страницу. Это и есть мой подход.

— Мариу Фернандес назвал вас лучшим легионером РПЛ за последние несколько лет, сравнив по уровню с Халком.

— Приятно, когда такое говорят, а когда слышу подобное из уст Мариу — приятно вдвойне. Мы все понимаем, какое мастерство у самого Фернандеса, что он значит для ЦСКА. Его мнение очень важно для меня.

— В теории вы могли стать заменой Халку в «Зените». Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказывал, что петербуржцы были готовы заплатить за вас выкупную сумму, но выяснилось, что это ценник для европейских клубов, а для представителей РПЛ она значительно больше. Вас не отвлекали такие разговоры?

— Да, к российским командам те отступные неприменимы. На меня никак не повлияла эта ситуация, потому что стараюсь не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от пересудов, которые циркулируют в футбольной общественности. Я удалил приложение Instagram, у меня нет социальных сетей, не хочу читать никакую критику и слухи. Уверен: если ты играешь хорошо, тебя станут хвалить, если плохо — критиковать. Все в моих руках, надо просто отлично работать. Поэтому стараюсь держать свою голову в покое.

— На протяжении многих лет «Зенит» пытается скупать всех лучших игроков чемпионата. Учитывая выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, такой трансфер стал бы для вас трамплином в Европу? Или и в ЦСКА вполне можно привлечь внимание больших европейских клубов?

— Обе команды сильные, вполне можно и от нас перейти в топовую лигу. ЦСКА — очень большой коллектив. Не знаю, насколько мнение россиян о нем соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб!» У людей сразу ассоциация, что это очень значимая единица. Я очень благодарен руководству ПФК. Помню, была сложная финансовая ситуация, но боссы все равно нашли 15 миллионов евро, чтобы выкупить меня. В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов. Без вопросов.

— А что вас побудило удалить приложение Instagram и все соцсети?

— Посмотрел фильм «Социальная сеть». И после этого решил — всё, удаляю, больше у меня не будет никаких соцсетей!

Очень рад, что Хорватия сыграет с Россией в отборе на ЧМ-2022

— Какими были первые эмоции, когда узнали, что Хорватия оказалась в одной группе с Россией в отборе на ЧМ-22?

— Самые положительные. Ваша страна для меня значит очень многое — о ней навсегда останутся хорошие воспоминания. Поэтому, когда увидел результаты жеребьевки, очень воодушевился и обрадовался. Мне кажется, это будет замечательное противостояние и отличные матчи.

— В ЦСКА уже с кем-то поспорили на выход из группы?

— Не думаю, что вот эти ставки — хорошая идея. Уверен, такие пари ни к чему хорошему не приведут, поэтому никому из ребят в команде даже не предлагал этого.

— Насколько вероятно, на ваш взгляд, возвращение Акинфеева в сборную России на Евро-2020?

— Думаю, это было бы просто замечательно. Не знаю, правда, насколько сам Игорь этого хочет. Возможно, он уже намеревается побольше находиться с семьей, с детьми — так проводить свое свободное время. Скажу лишь, что Акинфеев — лучший вратарь России. И он продолжает им оставаться. Так что все в его руках.

— Какой предстанет Хорватия в отборочном цикле ЧМ? Насколько сильно обновится команда?

— У Хорватии есть хорошие футболисты во всех амплуа и постоянно появляются новые. Уверен, что — быть может, не прямо сейчас, но через два-три года точно — мы вернемся на самый высокий уровень. Конечно, пока такой результат, как второе место на чемпионате мира, неповторим, но вскоре снова будем бороться за самые высокие награды. Если Ракитич уже объявил о завершении карьеры в сборной, то Модрич все еще полон сил и энергии — Лука как молодой парень, лидер нашей команды. Надеюсь, еще пару-тройку лет останется с нами, будет вести нас за собой.

— Ваши амплуа схожи. Насколько, на ваш взгляд, Влашич сегодня близок к уровню Модрича или Ракитича?

— Когда тренируешься с Модричем, понимаешь, что до него еще идти и идти. Он вообще не теряет мяч! То, как Лука работает, — пример для всех. С Ракитичем немного иная ситуация: мы почти не играли вместе в сборной — то из-за его травм или невызовов, то из-за моих. Никогда не начинали матч вместе с Иваном, а с Лукой такое случалось. Это фантастический футболист. Не знаю, смогу ли когда-то дотянуться до него...

— Россия сыграет в Загребе в традиционно неудобном для себя ноябре. Это плюс для хорватов? Смогут ли Словакия и Словения вмешаться в борьбу за первые два места?

— Не особенно верю, что какая-то команда плохо выглядит в какой-то конкретный месяц. Сборную Словакии знаю хорошо — мы играли с ней в отборочной группе Евро-2020. Неплохая, думаю, у словаков есть шанс. А вот о словенцах представления пока не имею.

Иван Обляков и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лучший в нашей истории — Модрич

— Кого считаете самыми крутыми хорватскими футболистом и тренером в истории?

— Игрок — наверное, Модрич. Я свидетель того, как он выступает, вижу его успехи. Лука — наш лучший в истории. По поводу тренеров сложно говорить — не моя прерогатива их оценивать. Так что тут воздержусь.

— А кого считаете лучшим футболистом в истории футбола вообще?

— Ну, я живу в одну эпоху с Месси и Роналду, оба очень хорошие футболисты. Выделять одного, думаю, неправильно. Когда был помоложе, смотрел на Месси — это что-то фантастическое. Мне казалось, что обычный землянин не может делать такие вещи. Это что-то неестественное, не соответствующее человеческим возможностям. Но когда стал старше, мне стал ближе подход Криштиану: как тренироваться, как на сто процентов работать над собой, быть профессионалом. И теперь моя личная чаша весов сместилась в сторону Роналду. Но не буду говорить, кто из них лучше, это несправедливо по отношению к другому. Оба выдающиеся игроки, а я просто счастлив, что живу с ними в одно время.

— Какой свой матч назовете лучшим в карьере?

— Бывает, ты провел великолепную встречу по ощущениям, но команда не забила, не победила. И такую игру люди не запомнят. А случается так, что выглядишь не очень хорошо, но забиваешь. У меня в памяти остался матч против «Реала» в Москве. Наверное, назову его.

— Соответственно, лучший гол — тот ваш победный?

— Нет-нет. Лучший — каждый мяч в дерби. Важнее голы не «Реалу», а «Спартаку».

— А наиболее принципиальные встречи — против «Зенита» или против «Спартака»?

— Против «Спартака», конечно.

— Какие у вас любимые места в Москве? Где нравится отдыхать?

— Один мясной ресторан в центре. Люблю мясо и, когда есть возможность, всегда хожу туда.

— А где любите гулять?

— В теплое время года могу выйти погулять в парке недалеко от дома. Не знаю, как он называется, правда. Люблю проводить время на свежем воздухе, когда погода хорошая. А когда как сейчас, то вообще никуда выходить не хочется.

Надеюсь, подарим болельщикам ЦСКА чемпионский кубок

— Где и с кем будете встречать Рождество?

— В Хорватии, с семьей, дома у родителей — небольшая квартира метров на 70, но она очень уютная. Все собираемся за одним столом — это великолепно!

— Насколько важна для вас эта семейная традиция?

— Это особенный момент, непередаваемые эмоции. Начал особенно ценить и понимать это, когда играл в Англии. В канун Рождества с командой находился в отеле, а на следующий день предстоял матч. Понимал, как все это грустно и неестественно для меня. Поэтому сейчас рад, что есть возможность для такого единения с семьей. Понимаю, что для меня это крайне важно.

— Вот как круто играть в России — к Рождеству уже все в отпуске.

— Это точно, просто здорово!

— Какое блюдо для вас символизирует рождественский стол?

— Наверное, это французский салат — похож на ваш оливье. Это очень вкусно, и классно, что сейчас отпуск — могу себе его позволить. В другое время нельзя — там много майонеза. Но сейчас, в эти пару недель, — время для него!

— Русский новогодний стол — это почти сплошной майонез. Не пробовали ничего из наших праздничных блюд?

— Нет. Из русской кухни знаю только борщ.

— Что пожелаете болельщикам ЦСКА и нашим читателям на Новый год?

— Прежде всего, здоровья и счастья. А также — заниматься тем, что вам это счастье будет приносить. Ну а нашим фанам — множества побед. Уверен, в следующем году мы вас порадуем, выигрывая каждый матч. И, надеюсь, подарим вам чемпионский кубок!