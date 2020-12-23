Полгода «Спартака»: от чемпионских надежд к хаосу

Итоги первой половины сезона для красно-белых

Этот текст мог быть совсем другим, если бы не два последних матча «Спартака» в РПЛ. Игра с «Сочи» примечательна с точки зрения скандала в подтрибунном помещении — инцидент продемонстрировал психологическое состояние команды и тренерского штаба. Встреча с «Зенитом» — с позиции тактики, которая внезапно превратилась в прошлогоднюю. Ни прессинга, ни владения, ни моментов — те самые 2,62 на 0,13 по ожидаемым голам.

После — заявление Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт с клубом. Значит, новый тренер, трансферы под него, тактика, адаптация, а результат — лишь в перспективе. Если не уволят или не захочет уйти сам.

Вот и выходит так, что катастрофу всегда предсказывают одним — ЦСКА с обновленным составом, «Ростову» с финансовыми трудностями, даже «Зениту» с приевшейся моделью игры, — а проваливается «Спартак». Правда, в этом году — на пару с «Локо».

Казалось бы, для красно-белых еще ничего не потеряно: третье место в таблице и отставание на шесть очков от лидирующего «Зенита». Но слишком уж много неопределенности! А начиналось все иначе.

Трансферы

Шамиль Газизов уже покинул «Спартак», а привезенные им футболисты — в обойме. С одной стороны, красно-белые наконец-то подписали правого защитника — Виктора Мозеса. Игра нигерийца пока не впечатляет: мяч продвигает, но в оборону возвращаться не успевает. Зато этот трансфер освободил Романа Зобнина, вернувшегося в центр поля. Вот от россиянина пользы много! И дриблинг, и передачи под удар, и перехваты мяча.

С другой стороны, на позиции опорника по-прежнему дыра. Это было особенно заметно в последней игре с «Зенитом» (1:3), когда из зоны перед штрафной наносилось значительное количество ударов, включая голевые. Алекс Крал — скорее про атаку, Зобнин — тоже. Логично, учитывая, что им приходится выполнять и функции «десяток». В итоге в опорной зоне оказывается то Айртон, то кто-то из центральных защитников. Неразбериха.

Кого же приобрел Газизов вместо опорника? Совершенно лишних игроков атаки — Остона Урунова и Александра Кокорина. Первый запомнился лишь походом по московским магазинам. Второй — даже дважды забил с пенальти, однако столкнулся с каким-то аномальным количеством травм. А еще — поиграл на все той же позиции «десятки», которую надо кем-то закрывать. Бакаев пока еще плох — возможно, сказывается перенесенный коронавирус.

Итак, относительно удачным можно назвать лишь трансфер Мозеса. А обещаний-то сколько было!

Тактика

С одной стороны, «Спартак» изменился. Вы помните прошлый сезон: отсутствие прессинга, низкий процент владения даже в матчах с аутсайдерами, ставка на контратаки. Многое изменилось. Красно-белые — лидеры РПЛ по интенсивности давления (7,08 PPDA), а также вторые по владению мячом (56,6%). Да и с позиционными атаками все стало лучше. Во-первых, часто используются фланги: индивидуальные проходы Мозеса и Айртона, а еще — комбинации (чаще — справа). Во-вторых, мяч двигается и через центр: не только Зобнин и Крал, но и кто-то из центральных защитников зачастую поднимается высоко.

Кроме того, улучшилась реализация: в прошлом сезоне «Спартак» забил 35 голов при 42,53 xG. В этом — уже 33 при 32,55 xG. Нападение у красно-белых качественное: работает связка Понсе — Ларссон, дает вариативность габаритный Соболев.

С другой стороны, планы Тедеско проваливаются в ключевых матчах. Вспомните игру с ЦСКА (1:3), когда армейцы задавили красно-белых прессингом. Схожее оружие недавно применил и «Зенит», когда москвичам приходилось сбиваться на длинные выносы в пустоту. Да, команда Тедеско научилась забивать «автобусам». Однако качественного выхода из-под интенсивного давления по-прежнему нет. «Ротор» и «Тамбов» прессинговать не будут, а вот конкуренты за чемпионство — еще как. Значит, этот компонент придется улучшать. Вот только — кому?

Перспективы

Это, пожалуй, самый печальный раздел. Не знаю, что случилось с Тедеско. Действительно ли немец хочет чаще видеться с родными? Не понравились ли ему перестановки в менеджменте «Спартака»? Или же просто он устал от специфического чемпионата России с судейскими скандалами и связанными с ними теориями заговоров? Очевидно одно: этого тренера в клубе не будет. Вопрос — когда.

Если Тедеско останется до конца сезона, то «Спартак» может побороться за титул. У немца будет зимняя пауза — там проблемы с прессингом и опорной зоной можно исправить. А еще — поддержка команды: достойно доиграть сезон за уходящего тренера — хорошая мотивация.

Если же Тедеско уходит, то начинается привычный жизненный цикл красно-белых. Новый тренер — радость от первых удачных результатов — неудачная серия и слухи об увольнении — отставка. Но главное даже не в этом, а в адаптации — к команде, чемпионату (если приглашается иностранный специалист), специфической обстановке в самом «Спартаке». Все это — время, которого у красно-белых нет. Учитывая отрыв «Зенита» и плотную конкуренцию, нужно побеждать в каждом матче.