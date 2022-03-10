Откровенно о сокровенном — в авторской колонке Катерины Кирильчевой.

Мнение

В конце 1980-х после телемоста СССР — США весь мир обсуждал вырванную из контекста фразу, которую сейчас назвали бы мемом: «В Советском Союзе секса нет». Сейчас, в начале 2020-х, складывается ощущение, что в России сексуальных домогательств нет и мы категорически отказываемся признавать их существование. Но когда речь заходит про футбол и его медийную составлявшую, соблюдают ли там мужчины правила fair play — или игра руками, нырки под юбку и подкаты сзади не считаются грубыми нарушениями?

Мария Макарова, футбольный журналист («НТВ-Плюс», matchtv.ru, ОККО): «Один подписчик как-то спросил, как я отношусь к тому, что кто-то мастурбирует на мои фотографии. Я сказала, что мне все равно — лишь бы мне о каждой удачной попытке не сообщали и фоток результата не присылали. Я не знаю, есть ли подобные проблемы у мужчин-комментаторов. Может быть, им тоже пишут незнакомые и малоприятные грубые женщины с комментариями про торс или задницу. Но что-то я такого не слышала. А вот к женщинам очень часто отношение именно грубое и пошлое. Хотя, казалось бы...»

В последние месяцы и в России, и Европе случилось сразу несколько громких историй на этой почве. В Англии — Гринвуд, в России — «Наташи», в Голландии — Овермарс. По поводу первых двух историй уже высказывалась в своей дебютной колонке. А сейчас хочу поговорить о якобы несуществующей в нашей стране теме — сексуальных домогательствах. Проблемы действительно нет? Или она в том, что ее, как и сексизм, не хотят видеть?

Евгений Фомин, врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук: «В России не принято говорить о сексуальных домогательствах, так как традиция «не выносить сор из избы» перекочевала в корпоративную культуру. Кроме того, об этом психологически сложно заявить публично, потому что в обществе значимость этого события не оценивается достаточно высоко. И более того — у женщин есть такое приобретенное чувство вины, страх социального осуждения, что «возможно, я что-то сделала не так». Поэтому для девушки это двойная ответственность».

Марк Овермарс. Фото Global Look Press

Чтобы сразу обозначить свое право говорить на эту тему, буду откровенна: я сама попадала в подобные ситуации. Еще в начале карьеры на «НТВ-Плюс» за мной ухаживали серьезные люди, которые предлагали разнообразные варианты светлого будущего: «Зачем тебе этот футбол? Будем вместе — и сразу станешь ведущей новостей на «Первом канале». Ухаживали максимально вежливо, уважительно — и очень удивлялись отказу. Со временем они слились в единый типаж «папика» и забылись.

На спортивном телевидении и в медиа в целом все было в рамках правил, несмотря на то что я всегда работала в мужских коллективах. Но один эпизод помню до сих пор. В гримерку «России 2» зашел мой партнер по эфиру программы «Большой спорт». Во время непринужденной светской беседы этот шоумен от спорта не постеснялся свидетелей и всей пятерней схватил меня за грудь, нахально улыбаясь. До сих пор не понимаю, почему в тот момент я не схватила его в ответ за тестикулы. Это единственный инцидент такого рода в моей карьере, но отвращение к этому человеку чувствую до сих пор. Судя по уровню, простите, самоуверенного «кобелизма», уверена — это не единственный подобный случай с его участием, но он продолжает блистать в эфире, теперь уже на другом федеральном спортивном канале.

Наталья Кларк, matchtv.ru: «В моей карьере дальше шуток не заходило. Пошутили, отрезала, пошли дальше. Ничего более.Какого рода шутки? Ну, например, мужчина из хоккейного клуба — мне, заигрывая: «Когда ты уже у меня возьмешь интервью?», а я в ответ: «Я — у тебя?! Только анализы!». Но это происходило, когда я еще не была замужем. В индустрии всегда следят за этим. Сейчас, например, все пишут исключительно по делу и если шлют поздравления, то очень общие, без намеков. Все уважают регламент».



Грант и сексуальные домогательства, Менди и изнасилование, Гиггз и жена его брата, Робиньо и оргии... Все они потеряли карьеру, репутацию и уважение. Но у нас никто ничего не теряет, потому что всегда виновата женщина. Априори.

Хлопнул по попе — слишком короткая юбка.

Схватил за грудь — слишком глубокое декольте. Получила дикпик в WhatsApp — слишком активно флиртовала.

Итог один — сама напросилась.

Эльвира Тодуа, вратарь ЖФК ЦСКА: «Когда мне было 22 года, произошла слабая попытка одного из тренеров подкатить. Был послан».

Это первое подобное признание в нашем футболе от действующей футболистки, тем более от бывшего капитана сборной. Единственный прецедент, который вышел в публичное поле, произошел в 2019 году в Звенигороде в женской команде СКА УОР. Две футболистки обвинили тренера и его отца, замдиректора училища, в домогательствах. На тот период девушкам, по их словам, еще не исполнилось 18 лет.

Одним из партнеров по развитию команды выступал ЖФК ЦСКА, который сразу прекратил сотрудничество с клубом. Сотрудников уволили, их дела передали в соответствующие органы. Но чем в итоге закончилась та история, в СМИ не сообщалось.

Фомин: «Безусловно, вопрос сексуальных домогательств актуален. Как психотерапевт скажу, что такие девушки ко мне не приходят, так как это не настолько психологически травматичная история, например, если сравнивать с изнасилованием. Пациентки, подвергшиеся сексуальному насилию, у меня были, есть и, наверное, к сожалению, будут. Это тяжелая травма, которую сложно пережить, она требует проработки со специалистом. Если мы говорим о домогательствах, то они не вызывают такого сильного расстройства психики, а скорее приносят дискомфорт. Но у меня были пациентки, которые уже во время терапии рассказывали о подобных случаях на работе. Чаще всего домогательства выглядят несерьезно — это какой-то флирт, какие-то намеки, потому что и мужчины боятся осуждения, так как если женщина начнет себя защищать, то это дойдет до руководства или до жены в случае, если он женат. Люди чаще всего не готовы идти на конфликт, а прямое агрессивное домогательство — это открытый конфликт, поэтому и мужчины, если мы не говорим о состоянии алкогольного опьянения, стараются не идти напролом».

Макарова: «Если говорить о домогательствах в карьере или комплиментах с сексуальным подтекстом, то здесь, я считаю, мне в целом повезло. В комнате «8-16» всегда любили своеобразные мужланские шутки, от которых у женщин вне футбольной тусовки обычно вянут уши и которые я лично сама не люблю, но к девчонкам, которые рядом работали, как мне кажется, отношение всегда было достаточно уважительное — либо чего-то не знаю. Сложнее было с теми, кто не относился к комнате напрямую — некоторые наши коллеги из других отделов. Над освещением матча на выезде всегда работает большая группа сотрудников, обеспечивающих трансляцию: комментаторы, корреспонденты, режиссеры ПТС, операторы, инженеры и т. д. Один такой коллега-оператор как-то оказался в нашей «плюсовской» тусовке после окончания командировки в Петербурге. Последний вечер выезда — это всегда праздник, и мы отмечали все вместе в номере отеля, а нас там было человек пять. И этот «лишний» коллега решил, что раз мы вместе работаем и вместе отмечаем, то чего же не воспользоваться, и, когда я пошла к себе в номер спать, потащился за мной. Он не давал мне захлопнуть дверь перед его носом, агрессивно атаковал и выглядел при этом очень жутко, как зомби, — будто видел во мне просто кусок мяса. Но закончилось все, к счастью, хорошо — я тогда занималась капоэйрой, а парень был не сказать чтобы атлет, да еще и сильно пьяный. Он получил ногой по зубам и вылетел из моего номера. Но одно то, что некоторые почему-то считают, будто девушка в командировке — это специальное такое приложение для развлечения, уже говорит о многом. Или находят забавным рассказ об этом. Хотя да, вылетел через дверь он забавно, тут я, пожалуй, спорить не буду. Но сомневаюсь, что о таком он кому-то распространялся».

Женское тело принадлежит только женщине. Однако личные границы до сих пор уважаются не всеми. Право на голос, право на выбор профессии, право на выбор работы у женщины есть, а вот право на сексуальную безопасность — не всегда.

Дарья Миронова, matchtv.ru: «Все, что происходит с нами на пути выстраивания своей мечты и карьеры, делает нас сильнее и, видимо, жестче. Лет 10 назад я реагировала на некомфортные ситуации по-другому, всегда старалась быть в статусе «замужем», чтобы обезопасить себя от излишнего внимания, а мужчины вокруг концентрировались на материале, а не на мне. Периодически встречаю одного не очень приятного мне человека, который теперь занимает какую-то важную позицию в клубной системе. А знакомство с ним началось под рабочим предлогом. На тот момент он был пресс-атташе одной из спортивных федераций и редактором в СМИ, часто появлялся в редакции радио «Спорт ФМ». Пару месяцев он делал мне комплименты в соцсетях, писал под фото, в личку, все время приглашал в кафе, кино, на футбол, хоть куда-нибудь, чтобы «познакомиться, такая я интересная». Я игнорировала, давала понять, что нет заинтересованности, могу обсуждать только рабочие проекты. Начинались психологические давки в стиле «а ты замужем?», «у тебя есть парень?», «а почему ты не хочешь?». И все это параллельно тому, что человека приходилось часто видеть, слушать в редакции. Объяснять, что мой личный статус не его дело, было бесполезно. Любой спортивный вопрос заканчивался очередным «приглашением» и хвастовством о его состоятельности во всех сферах. Девушки поймут, как отвратительно навязчивое внимание на постоянной основе. Впоследствии этот человек применил другую методику, стал писать о том, что у него деловое предложение, надо встретиться, хочет выделить мне колонку в своем СМИ... Я была готова его выслушать, но строго в рабочей атмосфере. В редакции... Его это не устраивало, долго продолжал нажимать, выманивать, совершенно не понимал слова «нет». Я не понимала, что делать, учитывая то, что мы пересекались по работе. Жаловаться? Молчать дальше? В одно из таких приставаний мое терпение лопнуло, человек был заблокирован, послан подальше. Но даже это его не остановило! Тогда я стала открыто говорить в редакции, что не буду никаким образом сотрудничать с этим человеком. Он отстал только спустя полгода, когда я вышла замуж. Сейчас, когда я вижу этого человека даже издалека, отворачиваюсь и иду в другую сторону. Честно, я не скрываю своего пренебрежения, если возникает вопрос общения даже по рабочим вопросам, я сразу обрезаю. С этим человеком я принципиально не хочу никаких пересечений».

Не так давно в Голландии прогремел скандал. Любимый всеми в прошлом футболист сборной Марк Овермарс, десять лет возглавлявший «Аякс», попался на сексуальных домогательствах и был немедленно уволен из клуба.

Мария Бурова, тренер по физподготовке «Зенита»: «К счастью, все подобные ситуации решались мгновенно жестким отказом. Поэтому здесь особенно добавить нечего».



Для любителей пикантных подробностей: мистер Овермарс послал дикпики одной из сотрудниц клуба. Это не нашло понимания у девушки. И последовали административные меры. У многих к подобным историям однозначно негативное отношение. Но посмотрим комментарии на эту новость в Instagram (авторский стиль комментаторов сохранен):

«Из-за какой-то телки такого спеца уволили».

«Че, футбол от этого хуже будет? Кто ж виноват, что дева в Диках не разбирается. И красивое игнорирует».

«Марк, мы с тобой!»

Судя по комментариям, мужская солидарность — не пустые слова. А комментарий «Балбеса кусок» остался в абсолютном меньшинстве.

Было бы странным, если бы данная новость обошлась без параллелей с бывшим капитаном сборной России Артемом Дзюбой, который в свое время выступил на всю Россию.

«Дзюбу ведь не уволили».

«Овермарсу в «Зенит» надо».

«Овермарс — Дзюба — 1:1, ждем овертайм».

История Артема прогремела на всю страну. На телеканале «Россия 1» ей была посвящена целая программа, где серьезные эксперты с серьезными лицами абсолютно всерьез пытались найти консенсус.

Люди тогда особо не вспоминали, что у Артема есть жена и дети. Мужчина — самец, все мужчины изменяют. Другие мужчины ударили по рукам. И разошлись.

Но Станислав Черчесов отменил вызов нападающего на матчи сборной, Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, а «вираж» принялся освистывать с удвоенной силой.

На мой взгляд, личное действительно должно оставаться личным в ситуациях, где нет подтекста о сексуальных домогательствах. Потому что и у нас в футбольной сфере есть свои «Овермарсы». Надеюсь, игра рукой всегда будет караться прямой красной карточкой.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.