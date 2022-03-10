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Сексуальные домогательства в футболе и медиа — мы будем об этом молчать? Колонка Кирильчевой

Катерина Кирильчева считает, что не стоит молчать о сексуальных домогательствах в футболе и медиа
Катерина Кирильчева.
Фото Instagram
Откровенно о сокровенном — в авторской колонке Катерины Кирильчевой.

Мнение

В конце 1980-х после телемоста СССР — США весь мир обсуждал вырванную из контекста фразу, которую сейчас назвали бы мемом: «В Советском Союзе секса нет». Сейчас, в начале 2020-х, складывается ощущение, что в России сексуальных домогательств нет и мы категорически отказываемся признавать их существование. Но когда речь заходит про футбол и его медийную составлявшую, соблюдают ли там мужчины правила fair play — или игра руками, нырки под юбку и подкаты сзади не считаются грубыми нарушениями?

Мария Макарова, футбольный журналист («НТВ-Плюс», matchtv.ru, ОККО): «Один подписчик как-то спросил, как я отношусь к тому, что кто-то мастурбирует на мои фотографии. Я сказала, что мне все равно — лишь бы мне о каждой удачной попытке не сообщали и фоток результата не присылали. Я не знаю, есть ли подобные проблемы у мужчин-комментаторов. Может быть, им тоже пишут незнакомые и малоприятные грубые женщины с комментариями про торс или задницу. Но что-то я такого не слышала. А вот к женщинам очень часто отношение именно грубое и пошлое. Хотя, казалось бы...»

В последние месяцы и в России, и Европе случилось сразу несколько громких историй на этой почве. В Англии — Гринвуд, в России — «Наташи», в Голландии — Овермарс. По поводу первых двух историй уже высказывалась в своей дебютной колонке. А сейчас хочу поговорить о якобы несуществующей в нашей стране теме — сексуальных домогательствах. Проблемы действительно нет? Или она в том, что ее, как и сексизм, не хотят видеть?

Евгений Фомин, врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук: «В России не принято говорить о сексуальных домогательствах, так как традиция «не выносить сор из избы» перекочевала в корпоративную культуру. Кроме того, об этом психологически сложно заявить публично, потому что в обществе значимость этого события не оценивается достаточно высоко. И более того — у женщин есть такое приобретенное чувство вины, страх социального осуждения, что «возможно, я что-то сделала не так». Поэтому для девушки это двойная ответственность».

Марк Овермарс. Фото Global Look Press
Марк Овермарс.
Фото Global Look Press

Чтобы сразу обозначить свое право говорить на эту тему, буду откровенна: я сама попадала в подобные ситуации. Еще в начале карьеры на «НТВ-Плюс» за мной ухаживали серьезные люди, которые предлагали разнообразные варианты светлого будущего: «Зачем тебе этот футбол? Будем вместе — и сразу станешь ведущей новостей на «Первом канале». Ухаживали максимально вежливо, уважительно — и очень удивлялись отказу. Со временем они слились в единый типаж «папика» и забылись.

Стадион &laquo;ВЭБ Арена&raquo;. Почему футбол в России — только для мужчин? Колонка Катерины Кирильчевой о сексизме

На спортивном телевидении и в медиа в целом все было в рамках правил, несмотря на то что я всегда работала в мужских коллективах. Но один эпизод помню до сих пор. В гримерку «России 2» зашел мой партнер по эфиру программы «Большой спорт». Во время непринужденной светской беседы этот шоумен от спорта не постеснялся свидетелей и всей пятерней схватил меня за грудь, нахально улыбаясь. До сих пор не понимаю, почему в тот момент я не схватила его в ответ за тестикулы. Это единственный инцидент такого рода в моей карьере, но отвращение к этому человеку чувствую до сих пор. Судя по уровню, простите, самоуверенного «кобелизма», уверена — это не единственный подобный случай с его участием, но он продолжает блистать в эфире, теперь уже на другом федеральном спортивном канале.

Наталья Кларк, matchtv.ru: «В моей карьере дальше шуток не заходило. Пошутили, отрезала, пошли дальше. Ничего более.Какого рода шутки? Ну, например, мужчина из хоккейного клуба — мне, заигрывая: «Когда ты уже у меня возьмешь интервью?», а я в ответ: «Я — у тебя?! Только анализы!». Но это происходило, когда я еще не была замужем. В индустрии всегда следят за этим. Сейчас, например, все пишут исключительно по делу и если шлют поздравления, то очень общие, без намеков. Все уважают регламент».


Грант и сексуальные домогательства, Менди и изнасилование, Гиггз и жена его брата, Робиньо и оргии... Все они потеряли карьеру, репутацию и уважение. Но у нас никто ничего не теряет, потому что всегда виновата женщина. Априори.

Хлопнул по попе — слишком короткая юбка.

Схватил за грудь — слишком глубокое декольте. Получила дикпик в WhatsApp — слишком активно флиртовала.

Итог один — сама напросилась.

Эльвира Тодуа, вратарь ЖФК ЦСКА: «Когда мне было 22 года, произошла слабая попытка одного из тренеров подкатить. Был послан».

Это первое подобное признание в нашем футболе от действующей футболистки, тем более от бывшего капитана сборной. Единственный прецедент, который вышел в публичное поле, произошел в 2019 году в Звенигороде в женской команде СКА УОР. Две футболистки обвинили тренера и его отца, замдиректора училища, в домогательствах. На тот период девушкам, по их словам, еще не исполнилось 18 лет.

Одним из партнеров по развитию команды выступал ЖФК ЦСКА, который сразу прекратил сотрудничество с клубом. Сотрудников уволили, их дела передали в соответствующие органы. Но чем в итоге закончилась та история, в СМИ не сообщалось.

Фомин: «Безусловно, вопрос сексуальных домогательств актуален. Как психотерапевт скажу, что такие девушки ко мне не приходят, так как это не настолько психологически травматичная история, например, если сравнивать с изнасилованием. Пациентки, подвергшиеся сексуальному насилию, у меня были, есть и, наверное, к сожалению, будут. Это тяжелая травма, которую сложно пережить, она требует проработки со специалистом. Если мы говорим о домогательствах, то они не вызывают такого сильного расстройства психики, а скорее приносят дискомфорт. Но у меня были пациентки, которые уже во время терапии рассказывали о подобных случаях на работе. Чаще всего домогательства выглядят несерьезно — это какой-то флирт, какие-то намеки, потому что и мужчины боятся осуждения, так как если женщина начнет себя защищать, то это дойдет до руководства или до жены в случае, если он женат. Люди чаще всего не готовы идти на конфликт, а прямое агрессивное домогательство — это открытый конфликт, поэтому и мужчины, если мы не говорим о состоянии алкогольного опьянения, стараются не идти напролом».

Макарова: «Если говорить о домогательствах в карьере или комплиментах с сексуальным подтекстом, то здесь, я считаю, мне в целом повезло. В комнате «8-16» всегда любили своеобразные мужланские шутки, от которых у женщин вне футбольной тусовки обычно вянут уши и которые я лично сама не люблю, но к девчонкам, которые рядом работали, как мне кажется, отношение всегда было достаточно уважительное — либо чего-то не знаю. Сложнее было с теми, кто не относился к комнате напрямую — некоторые наши коллеги из других отделов. Над освещением матча на выезде всегда работает большая группа сотрудников, обеспечивающих трансляцию: комментаторы, корреспонденты, режиссеры ПТС, операторы, инженеры и т. д. Один такой коллега-оператор как-то оказался в нашей «плюсовской» тусовке после окончания командировки в Петербурге. Последний вечер выезда — это всегда праздник, и мы отмечали все вместе в номере отеля, а нас там было человек пять. И этот «лишний» коллега решил, что раз мы вместе работаем и вместе отмечаем, то чего же не воспользоваться, и, когда я пошла к себе в номер спать, потащился за мной. Он не давал мне захлопнуть дверь перед его носом, агрессивно атаковал и выглядел при этом очень жутко, как зомби, — будто видел во мне просто кусок мяса. Но закончилось все, к счастью, хорошо — я тогда занималась капоэйрой, а парень был не сказать чтобы атлет, да еще и сильно пьяный. Он получил ногой по зубам и вылетел из моего номера. Но одно то, что некоторые почему-то считают, будто девушка в командировке — это специальное такое приложение для развлечения, уже говорит о многом. Или находят забавным рассказ об этом. Хотя да, вылетел через дверь он забавно, тут я, пожалуй, спорить не буду. Но сомневаюсь, что о таком он кому-то распространялся».

Женское тело принадлежит только женщине. Однако личные границы до сих пор уважаются не всеми. Право на голос, право на выбор профессии, право на выбор работы у женщины есть, а вот право на сексуальную безопасность — не всегда.

Дарья Миронова, matchtv.ru: «Все, что происходит с нами на пути выстраивания своей мечты и карьеры, делает нас сильнее и, видимо, жестче. Лет 10 назад я реагировала на некомфортные ситуации по-другому, всегда старалась быть в статусе «замужем», чтобы обезопасить себя от излишнего внимания, а мужчины вокруг концентрировались на материале, а не на мне. Периодически встречаю одного не очень приятного мне человека, который теперь занимает какую-то важную позицию в клубной системе. А знакомство с ним началось под рабочим предлогом. На тот момент он был пресс-атташе одной из спортивных федераций и редактором в СМИ, часто появлялся в редакции радио «Спорт ФМ». Пару месяцев он делал мне комплименты в соцсетях, писал под фото, в личку, все время приглашал в кафе, кино, на футбол, хоть куда-нибудь, чтобы «познакомиться, такая я интересная». Я игнорировала, давала понять, что нет заинтересованности, могу обсуждать только рабочие проекты. Начинались психологические давки в стиле «а ты замужем?», «у тебя есть парень?», «а почему ты не хочешь?». И все это параллельно тому, что человека приходилось часто видеть, слушать в редакции. Объяснять, что мой личный статус не его дело, было бесполезно. Любой спортивный вопрос заканчивался очередным «приглашением» и хвастовством о его состоятельности во всех сферах. Девушки поймут, как отвратительно навязчивое внимание на постоянной основе. Впоследствии этот человек применил другую методику, стал писать о том, что у него деловое предложение, надо встретиться, хочет выделить мне колонку в своем СМИ... Я была готова его выслушать, но строго в рабочей атмосфере. В редакции... Его это не устраивало, долго продолжал нажимать, выманивать, совершенно не понимал слова «нет». Я не понимала, что делать, учитывая то, что мы пересекались по работе. Жаловаться? Молчать дальше? В одно из таких приставаний мое терпение лопнуло, человек был заблокирован, послан подальше. Но даже это его не остановило! Тогда я стала открыто говорить в редакции, что не буду никаким образом сотрудничать с этим человеком. Он отстал только спустя полгода, когда я вышла замуж. Сейчас, когда я вижу этого человека даже издалека, отворачиваюсь и иду в другую сторону. Честно, я не скрываю своего пренебрежения, если возникает вопрос общения даже по рабочим вопросам, я сразу обрезаю. С этим человеком я принципиально не хочу никаких пересечений».

Не так давно в Голландии прогремел скандал. Любимый всеми в прошлом футболист сборной Марк Овермарс, десять лет возглавлявший «Аякс», попался на сексуальных домогательствах и был немедленно уволен из клуба.

Мария Бурова, тренер по физподготовке «Зенита»: «К счастью, все подобные ситуации решались мгновенно жестким отказом. Поэтому здесь особенно добавить нечего».


Для любителей пикантных подробностей: мистер Овермарс послал дикпики одной из сотрудниц клуба. Это не нашло понимания у девушки. И последовали административные меры. У многих к подобным историям однозначно негативное отношение. Но посмотрим комментарии на эту новость в Instagram (авторский стиль комментаторов сохранен):

«Из-за какой-то телки такого спеца уволили».

«Че, футбол от этого хуже будет? Кто ж виноват, что дева в Диках не разбирается. И красивое игнорирует».

«Марк, мы с тобой!»

Судя по комментариям, мужская солидарность — не пустые слова. А комментарий «Балбеса кусок» остался в абсолютном меньшинстве.

Марк Овермарс. Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений женщинам-коллегам

Было бы странным, если бы данная новость обошлась без параллелей с бывшим капитаном сборной России Артемом Дзюбой, который в свое время выступил на всю Россию.

«Дзюбу ведь не уволили».

«Овермарсу в «Зенит» надо».

«Овермарс — Дзюба — 1:1, ждем овертайм».

История Артема прогремела на всю страну. На телеканале «Россия 1» ей была посвящена целая программа, где серьезные эксперты с серьезными лицами абсолютно всерьез пытались найти консенсус.

Люди тогда особо не вспоминали, что у Артема есть жена и дети. Мужчина — самец, все мужчины изменяют. Другие мужчины ударили по рукам. И разошлись.

Артем Дзюба. Чем занимался Дзюба после слива интим-видео. Как Артем пережил эти две недели

Но Станислав Черчесов отменил вызов нападающего на матчи сборной, Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, а «вираж» принялся освистывать с удвоенной силой.

На мой взгляд, личное действительно должно оставаться личным в ситуациях, где нет подтекста о сексуальных домогательствах. Потому что и у нас в футбольной сфере есть свои «Овермарсы». Надеюсь, игра рукой всегда будет караться прямой красной карточкой.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Марк Овермарс
Футбол
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
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Максимилиано Кофрие

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 15 1 0
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