Промеса подозревают в незаконном обороте наркотиков. Почему игрока «Спартака» прослушивали спецслужбы
Семья Квинси вложила деньги в кокаин на 120 миллионов евро?
Издание De Telegraaf сегодня вечером рассказало со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, что футболиста «Спартака» подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.
По данным следствия, Промес со своей семьей вложил деньги в партию кокаина весом 4000 килограмм — её оценивают в 120 миллионов евро. Отмечается, что эта партия была обнаружена в Антверпене в апреле 2020 года бельгийской полицией, которая арестовала по этому делу уже несколько обвиняемых.
Как отмечает издание, Промеса могли арестовать из-за его возможной причастности к делу, если бы он находился в Европе. Адвокат футболиста Джирард Спонг заявил, что незнаком с ситуацией: «Мне ничего об этом не известно».
Обвинение в продаже наркотиков объясняет, почему телефон Промеса прослушивали
Вчера другое нидерландское издание, NOS, опубликовало расшифровку телефонного разговора футболиста с отцом, в котором Промес говорил о желании убить двоюродного брата.
Появление новости с прослушкой у многих вызвало вопрос: почему вообще телефон футболиста стал целью прослушивания и изучения спецслужб? Отчет о разговоре Промеса с отцом был предоставлен криминальной разведкой полиции Нидерландов — она специализируется только на тяжких преступлениях: убийствах, торговле оружием, крупных партиях наркотиков.
Материал De Telegraaf многое объясняет: помимо подозрения в покушении на убийство Промес может быть замешан в продаже наркотиков. Поэтому следствие и поставило на прослушку его телефон.
Напомним, Квинси в ходе опубликованного голландским изданием разговора рассказал, куда нанес удар, а услышав, что он пришелся в ногу, подчеркнул, что «брату повезло» и что он «не смог сдержаться». Затем он снова позвонил отцу и сказал: «Я верен своей тете. Если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы еще уродливее».
Полузащитник обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Теперь дело Промеса могут переквалифицировать: изначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву, теперь же игрока могут обвинить в предумышленном покушении на убийство. Рассмотрение дела в суде запланировано на 31 марта, но неизвестно, явится ли Промес в суд.
Ранее Квинси должен был отвечать на вопросы следствия по видеосвязи. В марте 2021-го суд арестовал виллу Промеса в Утрехте, чтобы гарантировать выплату компенсации потерпевшему в случае, если вина будет доказана. Как новые вскрывшиеся подробности повлияют на суд — пока непонятно.
Какие риски для «Спартака»?
Если на Промеса заведут уголовное дело по обвинению ещё и в продаже наркотиков и он будет признан судом виновным, то «Спартак» может расторгнуть трансферный договор с «Аяксом» и прекратить выплаты за права на игрока.
Об этом рассказывал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. «Риски с уголовным делом мы нивелировали. На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», — отмечал Мележиков после подписания игрока.
Задержать Промеса полиция Нидерландов пока в любом случае не сможет, поскольку игрок находится в Москве и с учетом новых подробностей по обвинительному делу вряд ли захочет возвращаться на родину.
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|Зенит
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|5
|2
|49-22
|44
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2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
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3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
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4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
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5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
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6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
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7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
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8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
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9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
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10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
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13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
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14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
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15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
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16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
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Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
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Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
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Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
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Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
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Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
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Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
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Артем Дзюба
Зенит
|10
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Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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Артем Дзюба
Зенит
|6
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7