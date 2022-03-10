Промеса подозревают в незаконном обороте наркотиков. Почему игрока «Спартака» прослушивали спецслужбы

Полузащитника «Спартака» Квинси Промеса подозревают в продаже кокаина в составе преступной организации.

Семья Квинси вложила деньги в кокаин на 120 миллионов евро?

Издание De Telegraaf сегодня вечером рассказало со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, что футболиста «Спартака» подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.

По данным следствия, Промес со своей семьей вложил деньги в партию кокаина весом 4000 килограмм — её оценивают в 120 миллионов евро. Отмечается, что эта партия была обнаружена в Антверпене в апреле 2020 года бельгийской полицией, которая арестовала по этому делу уже несколько обвиняемых.

Как отмечает издание, Промеса могли арестовать из-за его возможной причастности к делу, если бы он находился в Европе. Адвокат футболиста Джирард Спонг заявил, что незнаком с ситуацией: «Мне ничего об этом не известно».

Обвинение в продаже наркотиков объясняет, почему телефон Промеса прослушивали

Вчера другое нидерландское издание, NOS, опубликовало расшифровку телефонного разговора футболиста с отцом, в котором Промес говорил о желании убить двоюродного брата.

Появление новости с прослушкой у многих вызвало вопрос: почему вообще телефон футболиста стал целью прослушивания и изучения спецслужб? Отчет о разговоре Промеса с отцом был предоставлен криминальной разведкой полиции Нидерландов — она специализируется только на тяжких преступлениях: убийствах, торговле оружием, крупных партиях наркотиков.

Материал De Telegraaf многое объясняет: помимо подозрения в покушении на убийство Промес может быть замешан в продаже наркотиков. Поэтому следствие и поставило на прослушку его телефон.

Напомним, Квинси в ходе опубликованного голландским изданием разговора рассказал, куда нанес удар, а услышав, что он пришелся в ногу, подчеркнул, что «брату повезло» и что он «не смог сдержаться». Затем он снова позвонил отцу и сказал: «Я верен своей тете. Если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы еще уродливее».

Полузащитник обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Теперь дело Промеса могут переквалифицировать: изначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву, теперь же игрока могут обвинить в предумышленном покушении на убийство. Рассмотрение дела в суде запланировано на 31 марта, но неизвестно, явится ли Промес в суд.

Ранее Квинси должен был отвечать на вопросы следствия по видеосвязи. В марте 2021-го суд арестовал виллу Промеса в Утрехте, чтобы гарантировать выплату компенсации потерпевшему в случае, если вина будет доказана. Как новые вскрывшиеся подробности повлияют на суд — пока непонятно.

Какие риски для «Спартака»?

Если на Промеса заведут уголовное дело по обвинению ещё и в продаже наркотиков и он будет признан судом виновным, то «Спартак» может расторгнуть трансферный договор с «Аяксом» и прекратить выплаты за права на игрока.

Об этом рассказывал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. «Риски с уголовным делом мы нивелировали. На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», — отмечал Мележиков после подписания игрока.

Задержать Промеса полиция Нидерландов пока в любом случае не сможет, поскольку игрок находится в Москве и с учетом новых подробностей по обвинительному делу вряд ли захочет возвращаться на родину.