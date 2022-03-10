Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

10 марта, 23:15

Промеса подозревают в незаконном обороте наркотиков. Почему игрока «Спартака» прослушивали спецслужбы

Квинси Промеса подозревают в незаконном обороте запрещенного вещества
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Полузащитника «Спартака» Квинси Промеса подозревают в продаже кокаина в составе преступной организации.

Семья Квинси вложила деньги в кокаин на 120 миллионов евро?

Издание De Telegraaf сегодня вечером рассказало со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, что футболиста «Спартака» подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.

По данным следствия, Промес со своей семьей вложил деньги в партию кокаина весом 4000 килограмм — её оценивают в 120 миллионов евро. Отмечается, что эта партия была обнаружена в Антверпене в апреле 2020 года бельгийской полицией, которая арестовала по этому делу уже несколько обвиняемых.

Как отмечает издание, Промеса могли арестовать из-за его возможной причастности к делу, если бы он находился в Европе. Адвокат футболиста Джирард Спонг заявил, что незнаком с ситуацией: «Мне ничего об этом не известно».

Квинси Промес. В Нидерландах Промеса подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации

Обвинение в продаже наркотиков объясняет, почему телефон Промеса прослушивали

Вчера другое нидерландское издание, NOS, опубликовало расшифровку телефонного разговора футболиста с отцом, в котором Промес говорил о желании убить двоюродного брата.

Появление новости с прослушкой у многих вызвало вопрос: почему вообще телефон футболиста стал целью прослушивания и изучения спецслужб? Отчет о разговоре Промеса с отцом был предоставлен криминальной разведкой полиции Нидерландов — она специализируется только на тяжких преступлениях: убийствах, торговле оружием, крупных партиях наркотиков.

Материал De Telegraaf многое объясняет: помимо подозрения в покушении на убийство Промес может быть замешан в продаже наркотиков. Поэтому следствие и поставило на прослушку его телефон.

Квинси Промес. Промеса официально обвинили в покушении на убийство. Что грозит Квинси и «Спартаку»

Напомним, Квинси в ходе опубликованного голландским изданием разговора рассказал, куда нанес удар, а услышав, что он пришелся в ногу, подчеркнул, что «брату повезло» и что он «не смог сдержаться». Затем он снова позвонил отцу и сказал: «Я верен своей тете. Если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы еще уродливее».

Полузащитник обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Теперь дело Промеса могут переквалифицировать: изначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву, теперь же игрока могут обвинить в предумышленном покушении на убийство. Рассмотрение дела в суде запланировано на 31 марта, но неизвестно, явится ли Промес в суд.

Ранее Квинси должен был отвечать на вопросы следствия по видеосвязи. В марте 2021-го суд арестовал виллу Промеса в Утрехте, чтобы гарантировать выплату компенсации потерпевшему в случае, если вина будет доказана. Как новые вскрывшиеся подробности повлияют на суд — пока непонятно.

Квинси Промес. Промес арестован, и экс-форварду «Спартака» грозит четыре года тюрьмы. Что об этом известно

Какие риски для «Спартака»?

Если на Промеса заведут уголовное дело по обвинению ещё и в продаже наркотиков и он будет признан судом виновным, то «Спартак» может расторгнуть трансферный договор с «Аяксом» и прекратить выплаты за права на игрока.

Об этом рассказывал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. «Риски с уголовным делом мы нивелировали. На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», — отмечал Мележиков после подписания игрока.

Задержать Промеса полиция Нидерландов пока в любом случае не сможет, поскольку игрок находится в Москве и с учетом новых подробностей по обвинительному делу вряд ли захочет возвращаться на родину.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
14
24
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом
4 тонны кокаина: звезду «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«А если бы «Локо» обыграл «Енисей» в кубковом матче? О чем они там думали?!» Мнение экс-президента клуба о «деле Кухты»

Нынешний «Локо» слабее ЦСКА. В одном матче он способен обыграть армейцев, но оказаться выше в итоговой таблице — нет
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости