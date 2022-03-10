КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» поражение в матче чемпионата. Подробности

В четверг, 10 марта, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» поражение в матче РПЛ. Подмосковный клуб подал протест из-за участия во встрече нападающего москвичей Яна Кухты.

Матч

6 марта «Локомотив» обыграл «Химки» (3:2) в 20-м туре Тинькофф чемпионата России.

Кухта вышел в стартовом составе железнодорожников, провел на поле все 90 минут и стал автором победного гола.

Трансфер

25-летний форвард перешел в «Локомотив» из «Славии» в начале января.

В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.

Решение КДК

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Кухта реализовал свою дисквалификацию в кубковом матче 3 марта против «Енисея» (0:4).

— Кухта был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом чешской федерации. Там нет разграничения между Кубком и чемпионатом, в отличие от нас.

Мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. По ней футболист должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Это был матч «Локомотив» — «Енисей».

«Локомотив» получил международный трансферный сертификат (МТС), в который входит дополнительный документ. «Локомотив» не представил в лигу решение о дисквалификации Кухты, как раз таки этот дополнительный документ. Футболисты выступают в Кубке России по заявке клуба. Информация о его дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, потому что лига не получила документ о его дисквалификации.

Кухта неправомерно вышел в матче Кубка России. «Енисей» мог подать протест на результат матча. Но, исходя из фактических обстоятельств, этого не было сделано.

КДК после установления вины «Локомотива» необходимо было установить, отбыл ли футболист дисквалификацию в Кубке России.

Мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. В нем есть статья 62 пункт 6: «Игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл он или нет в соответствующем матче, а также вне зависимости от того, присуждено ли клубу поражение в матче за такое неправомерное участие».

Игрок реализовал свою дисквалификацию в матче против «Енисея». Поэтому он мог сыграть против «Химок», в связи с чем мы отклонили протест.

Реакция «Химок»

«Удивлен решению КДК. С одной стороны, мы не согласны, но с другой — ждем мотивировочную часть отказа КДК. Дальше уже, соответственно, пойдем в апелляционный комитет, если не согласимся с мотивировочной частью. Пока на бумаге ее нет, как только увидим, можно уже будет делать какие-то выводы», — сказал «СЭ» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Апелляция

«Мы в течение недели готовим полный текст решения. «Химки» ознакомятся и будут определяться, будут ли они подавать апелляцию на решение КДК в апелляционный комитет или нет», — подчеркнул Григорьянц.