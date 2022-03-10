В КДК объяснили, почему протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом» был отклонен

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему «Локомотиву» не будет засчитано техническое в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Кухта был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом чешской федерации. Там нет разграничения между кубком и чемпионатом, в отличие от нас. Мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. По ней футболист должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Это был матч «Локомотив» — «Енисей». «Локомотив» получил международный трансферный сертификат (МТС), в который входит дополнительный документ. «Локомотив» не представил в лигу решение о дисквалификации Кухты, как раз таки этот дополнительный документ. Футболисты выступают в Кубке России по заявке клуба. Информация о его дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, потому что лига не получила документ о его дисквалификации», — сказал Григорьянц.

Григорьянц сообщил, что нападающий «Локомотива» Ян Кухта не должен был принимать участие в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).

«Кухта неправомерно вышел в матче Кубка России. «Енисей» мог подать протест на результат матча. Но исходя из фактических обстоятельств, этого не было сделано. КДК после установления вины «Локомотива» необходимо было установить, отбыл ли футболист дисквалификацию в Кубке России. Мы руководствовались дисциплинарном кодексом ФИФА. В нем есть ст. 62 пункт 6: игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл он или нет в соответствующем матче, а также вне зависимости от того, присуждено ли клубу поражение в матче за такое неправомерное участие. Игрок реализовал свою дисквалификацию в матче против «Енисея». Поэтому он мог сыграть против «Химок», в связи с чем мы отклонили протест», — отметил Григорьянц.

Глава КДК отметил, что полный текст решения будет опубликован в ближайшие дни.

«Мы в течение недели готовим полный текст решения. «Химки» ознакомятся и будут определяться, будут ли они подавать апелляцию на решение КДК в апелляционный комитет или нет», — сказал Григорьянц.

6 марта «Локомотив» одержал победу над «Химками» со счетом 3:2 в 20-м туре Тинькофф РПЛ. Автором третьего гола в составе москвичей стал нападающий Ян Кухта, перешедший из «Славии».

В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.