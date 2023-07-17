«Прошлым летом мы говорили «до свидания». Теперь говорим «прощай». Фернандес и ЦСКА окончательно разругались
Сегодня «Зенит» наконец-то презентовал Марио Фернандеса — и презентация получилась очень резонансной. «С какими чувствами и эмоциями смотрел матч за Суперкубок России? Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил, — слава богу, так и произошло», — заявил 32-летний защитник.
Учитывая, что за Суперкубок питерцы бились с ЦСКА — клубом, где Фернандес стал легендой и провел 10 лет карьеры, избежать скандала было невозможно. Болельщики армейцев моментально создали петицию, где просили убрать граффити с бразильцем с «ВЭБ Арены». Вечером с заявлением выступил сам клуб.
В нем ЦСКА обрисовал ситуацию со своей стороны:
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Красно-синие никогда не отказывались от идеи вернуть Марио, но не хотели платить за него — потому что отпустили бесплатно за два года до окончания контракта.
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Несмотря на это, с «Интернасионалом» сделку согласовали.
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«Камнем преткновения» в итоге стала не компенсация бразильскому клубу, а личные условия футболиста. Когда по ним не смогли договориться, Фернандес якобы вышел из переговоров.
В конце своего обращения армейцы добавили лирики: «Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «до свидания». Теперь же настало время сказать «прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере».
Через час после этого бразильский журналист и друг футболиста Фабио Алейшо анонсировал ответ Марио. И он действительно вышел:
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Фернандес говорит, что уехал из ЦСКА, чтобы побыть с семьей. При этом расторг контракт, отказавшись от высокой зарплаты в течение двух лет.
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Когда он решил вернуться в футбол в Бразилии, то уведомил ЦСКА — несмотря на то, что их уже ничего не связывало.
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Марио сказал, что он не адаптировался в «Интеранасионале» и попросил расторгнуть контракт, отказавшись от зарплаты. Об этом был поставлен в известность армейский клуб.
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«Интернасионал» действительно требовал «небольшую по меркам футбольного рынка» сумму — этот пункт Фернандес «понял и принял».
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ЦСКА, узнав о пункте с выплатами, предложили Марио заплатить самому. Бразилец считал, что не должен платить «за возможность работать».
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Фернандес говорит, что если бы в ЦСКА заплатили требуемые деньги, то он бы согласился сократить зарплату — то есть «сделал все для того, чтобы вернуться в ЦСКА».
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Армейцы были непреклонны два месяца, после чего вышли из переговоров. «Зенит», по словам Марио, пришел только через 17 дней.
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Питерцы, как говорит бразилец, были уведомлены о том, что приоритет — ЦСКА. Также Фернандес оповестил красно-синих о том, что «Зенит» сделал предложение.
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Даже после этого в ЦСКА не зашевелились. Поэтому Фернандес завершил обращение не менее лирически: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел».
На руках у болельщиков две версии, и обе противоречат друг другу. Клуб заявляет, что обо всем договорился с «Интернасионалом», а из переговоров вышел Фернандес — из-за финансовых условий. Марио же говорит, что до последнего ждал решения от ЦСКА и даже уведомил клуб, когда за ним пришел «Зенит», но москвичи не предприняли никаких действий. Кому же верить? И главное — как примут Фернандеса 3 сентября, когда «Зенит» приедет к ЦСКА на «ВЭБ Арену»?
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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