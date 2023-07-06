Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Переход Фернандеса в «Зенит» — шок. Сразу по трем причинам

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марио возвращается в РПЛ, но не в ЦСКА.

Казалось, нет понятнее истории, чем у Марио Фернандеса с ЦСКА. Практически как в свое время у братьев Березуцких, Игнашевича или продолжающего карьеру Акинфеева. Ну куда он может деться? Если только в Бразилию, когда семейные обстоятельства заставили. Но если вернется, то только в армейский клуб. Тут и сомнений быть не может. Тем более после слов бразильца: «В РПЛ ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно».

Поэтому новость о переходе Марио в «Зенит» — шок. Совсем недавно Евгений Гинер сказал, что Фернандес возвращается, а президент красно-синих слов на ветер не бросает. Понятно, что он имел в виду свой ПФК, а не нашу страну в целом. То есть стороны вроде бы уже обо всем договорились. И тут такой фортель.

Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Со стороны случившееся выглядит некрасиво по отношению к ЦСКА. Причем речь идет о едва ли ни самом идеальном до сегодняшнего дня легионере в истории лиги. Как же легко все перевернуть одним решением...

Что-то похожее произошло с Романом Еременко, которому армейцы помогали во время судебных разбирательств из-за кокаинового скандала, а тот после завершения дисквалификации подался к главному сопернику — «Спартаку». Но финн хотя бы не был легендой армейцев, а Фернандес — она самая. И тоже выбрал непримиримого оппонента.

Марио Фернандес. Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности

С человеческой точки зрения Марио можно понять. Это наемный рабочий, который приехал в другую страну не только играть в футбол, но и зарабатывать. На закате карьеры у него появляется выбор получить за два года вместе с подъемными три-четыре миллиона евро или около пяти. На свой век Фернандес наверняка заработал, а для будущего его детей, о которых футболист наверняка думает в первую очередь, второй вариант, конечно, предпочтительнее. Тут вопросов нет.

Только есть одна ремарка — не надо тогда говорить, что ты кроме ЦСКА в России никуда ни ногой. Находись в статусе работника, который честно выбирают многие игроки, не клявшиеся никому в вечной любви. В таком случае у тебя вряд ли появится обожание болельщиков, зато и предателем потом не назовут.

Второй момент, который в этой истории поражает, — то, что Марио оказался именно в «Зените». Мы как-то привыкли, что между этими двумя клубами есть некая джентельменская договоренность не переманивать друг у друга людей, не забирать «чужое». Или это уже не актуально?

Но шокирует не только морально-этический аспект. В спортивном плане тоже серьезные вопросы. Фернандес — очень уважаемый в России человек, с большими заслугами — в последнее время в ЦСКА уже не феерил, а в Бразилии ограничился всего пятью матчами за сезон. Тот ли это Марио, которого мы помним в его лучшие годы? Хорошо, если в Петербурге так уверены в бразильце. Но мне кажется, что Караваев в нынешнем состоянии вряд ли уступит звездному по статусу новичку. Задвинуть Вячеслава на лавку и полностью перекрыть кислород Сутормину? Пока это выглядит так. И ради не молодого таланта, а потихоньку идущего с рынка футболиста.

Марио Фернандес. «Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА

Как бы то ни было, Марио возвращается. Финансово он почувствует себя хорошо. А вот морально... Как минимум в матчах с ЦСКА ему обеспечена обструкция.

Уже 15 июля питерцев ждет встреча с армейцами за Суперкубок. Fan ID там не нужен.

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
73
119
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Агент Сафонов: «Это выбор Фернандеса, если он считает, что ему будет комфортнее в «Зените» с бразильцами»
Новиков — о возможном трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Болельщики ЦСКА будут освистывать Марио»
Радченко прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Фернандеса в «Зенит»
Петрушин — о Личке: «Никто не поливает его грязью, футболисты отзываются о нем положительно»
В «Зените» призвали ждать официальных сообщений по ситуации с Фернандесом
Агент Барбоза: «Из-за истории с ЦСКА некоторое время будет давление на Фернандеса в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА и «Спартак» — лидеры по числу травм в РПЛ. Но больше всех от них пострадал «Урал»

«Зенит» увел Фернандеса у ЦСКА! Подробности перехода
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости