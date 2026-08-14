Галактионов заявил, что Карпукас пропускает матч РПЛ с «Оренбургом» по медицинским показателям

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему полузащитник команды Артем Карпукас пропускает матч 4-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Игра пройдет в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Можно ли сказать, что кадровый голод усиливается? Я уже говорил, что все эти новости не добавляют позитива, мягко говоря. Но на сегодняшний момент мы здесь, ребята здесь. Карпукас пропускает матч по медицинским показаниям», — приводит matchtv.ru слова Галактионова.

В сезоне-2026/27 24-летний Карпукас принял участие в четырех матчах «Локомотива» во всех турнирах. Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в «Зенит».