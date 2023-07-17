Болельщики ЦСКА требуют убрать граффити с Фернандесом с «ВЭБ Арены»

Фанаты ЦСКА создали петицию на сайте change.org с требованием убрать граффити с изображением экс-защитника армейцев Марио Фернандеса со стен стадиона «ВЭБ Арена».

«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», — написано в пояснительном тексте автора петиции.

За два часа петиция собрала 253 подписи.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.