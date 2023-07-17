Марио Фернандес встретился с игроками «Зенита» и провел первую тренировку с клубом

«Зенит» выложил видос с первой тренировки с участием новичка Марио Фернандеса.

«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.