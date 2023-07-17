Марио Фернандес встретился с игроками «Зенита» и провел первую тренировку с клубом
«Зенит» выложил видос с первой тренировки с участием новичка Марио Фернандеса.
«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
Источник: https://t.me/fczenit/13030
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5
|Ахмат
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13
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15
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|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
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|23.07
|20:00
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