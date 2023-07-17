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Сегодня, 13:17

Марио Фернандес встретился с игроками «Зенита» и провел первую тренировку с клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сергей Семак и Марио Фернандес
Сергей Семак и Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» выложил видос с первой тренировки с участием новичка Марио Фернандеса.

«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Источник: https://t.me/fczenit/13030
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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