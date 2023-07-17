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«Зенит» представил Фернандеса видео с Киркоровым и кадрами из спортзала. Есть ли у бразильца лишний вес?

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Семак и Марио Фернандес
Марио Фернандес — уже в «Зените».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Трансферная сага Марио окончена.

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с Марио Фернандесом. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов в сине-бело-голубых цветах!» — говорится в заявлении клуба.

Фернандеса презентовали с видео, на котором Филипп Киркоров перепутал бразильца с Магомедом Оздоевым. В 2021 году народный артист РФ побывал на базе сборной России в Новогорске и спросил у россиянина: «Вы по-русски говорите?» Оздоев ответил: «Да, конечно, говорю. Я не Марио, я — Магомед».

«Я — Марио», — говорит новичок «Зенита» в новом видео.

Также питерцы выложили кадры с Фернандесом перед занятием в спортивном зале, где его встречает команда.

Telegram-канал «Мутко против» ранее сообщал, что «Зенит» затягивал с презентацией Марио из-за лишнего веса у игрока. Спустя три дня клуб показал, что заметных проблем с формой у бразильца нет.

Накануне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также опроверг слухи про то, что Марио Фернандес прибыл в клуб с лишними килограммами.

«Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану. Он худее меня в три раза», — заявил он «СЭ».

После объявления о трансфере менеджер отметил, что «Зенит» вступил в переговоры с Фернандесом после того, как убедился, что у него нет обязательств перед ЦСКА.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интернасьонал», когда убедились в том, что он является свободным агентом и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет. Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Футболист Марио Фернандес
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Почему Марио выбрал «Зенит», а не ЦСКА?

Напомним, изначально Фернандеса ждали в ЦСКА. В конце июня президент армейцев Евгений Гинер подтвердил, что Марио возвращается в клуб, в котором провел 10 лет.

Но уже 4 июля появились первые инсайды о том, что договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за футболиста не получилось. А агент игрока Жорже Машаду заявил, что «Марио в ЦСКА не будет».

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В московском клубе прояснили свою позицию: «Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио», — написал в своем Telegram-канале директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

6 июля стало известно, что ЦСКА в прошлом году расторг контракт с Фернандесом. Когда игрок решил возобновить карьеру, у клуба было устное соглашение с Марио о том, что в России он будет играть только за ЦСКА без выплат и компенсаций.

Дуглас Сантос и Марио Фернандес
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Агент Фернандеса Жорже Машаду в тот же день сообщил, что в ходе переговоров армейцы проявили к нему неуважение. По его словам, Максим Головлев (переводчик и главный специалист по международным отношениям ЦСКА) обратился к игроку и «Интернасиьоналу» без участия агента. «Я решил прекратить переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио», — заявил он «РБ Спорт».

9 июля стали известны детали об агентских выплатах за трансфер. По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА предлагал Машаду 50 тысяч евро, а «Зенит» — 400 тысяч. Якобы это и стало причиной, почему агент решил выйти из переговоров с московским клубом.

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10 июля Кирилл Брейдо раскрыл детали переговоров с представителем Марио: «В договоре прописана конкретная сумма — 360 тысяч мы должны принести «Интеру». Мы договорились: «250 — окей?» Они такие: «Ладно, все понимаем, окей». Дальше — свободный Марио со своим свободным агентом. Говорим: «Возвращайся, родной». «Да, но платите агенту». А агенту еще почему мы должны платить за возвращение своего игрока? «Ну вот, сколько тебе? 50 тысяч евро». «Давайте, друзья, до свидания, я выхожу из переговоров, мы уже договорились и подписались с другим клубом». Все», — рассказал Брейдо журналисту Сергею Егорову.

По данным «СЭ», зарплата Фернадеса в «Зените» составит менее 2 миллионов евро в год. Проблем с лишним весом у игрока не было, а на то, чтобы набрать необходимые кондиции, по оценкам специалистов из штаба клуба, потребуется от двух до трех недель. При этом к общей группе Марио может быть подключен ближе к 25 июля — в этот день питерцы проведут на своем поле матч 1-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата».

Марио Фернандес
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
7
5
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
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Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
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23.07 17:30
Спартак – Оренбург
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