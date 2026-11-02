«Крылья Советов» — «Зенит»: Соболев реализовал пенальти за игру Чернова рукой в штрафной самарцев

Нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счет на 26-й минуте матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Игра проходит в Самаре на «Солидарность Самара Арене».

29-летний форвард реализовал пенальти за игру защитника самарской команды Никиты Чернова рукой в своей штрафной площади.

Ранее Соболев не реализовал пенальти на 21-й минуте — удар с точки отбил вратарь Никита Кокарев.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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