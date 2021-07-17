«Кто бросит перчатку такому «Зениту»? «Спартак». Мнение экс-президента «Локо»

Бывший руководитель красно-зеленых Николай Наумов — о матче за Суперкубок против «Зенита» (0:3).

«Крыховяк устал от футбола»

— Как вам российский футбол после Евро? — первый вопрос Наумову.

— Вы знаете, мне не было скучно. Понятно, что скорости не те. Но надо понимать, что команды еще находятся под нагрузками. При этом мы увидели три гола, опасные моменты. В общем, событийная игра. «Зенит» выглядел очень солидно. Сразу бросаются в глаза слаженные командные действия. Чего, к сожалению, не скажешь о «Локомотиве». Железнодорожникам эта игра не удалась.

— Однако отрезками москвичи выглядели симпатично.

— Ну вот был отличный момент у Смолова. Как можно так исполнять из убойной позиции? Как мяч мог у него свалиться с ноги? Ты же все-таки в сборную хочешь вернуться. И так безответственно распоряжаешься шансом... Камано вообще очень плохо сыграл. «Локо» надо что-то делать с передней линией.

— 0:3 — не многовато?

— А какие ошибки допускали железнодорожники в обороне? Ну, куда это годится?

— От Гжегожа Крыховяка вы такого ляпа точно не ожидали?

— Да уж... За такие ошибки в детских школах уши откручивают! Ну ладно — с Крыховяком разобрались. Но что в том моменте делали два центральных защитника? Кузяев перехватил, продвинулся вперед и забил. А они просто пятились! Никто же не помешал, не перекрыл удар Далера...

А что они сотворили, когда «Зенит» удваивал преимущество? Пабло бросился, что-то пытался там... Он же позицию проиграл! Мне эта пара не понравилась. Боюсь, они еще не раз так «привезут». Оба играют слабо позиционно.

— Замену Ведрану Чорлуке с ходу не найти.

— Хорват таких глупых ошибок не допускал! Нельзя так играть в обороне. Видна недоработка тренерского штаба.

— Уход Максима Мухина в ЦСКА еще аукнется? Не показалось, что «Локо» проседал в опорной зоне?

— Соглашусь с вами. Видимо, еще Баринов не до конца готов. Многовато тоже ошибался, нервничал. Да еще и травму получил. Но самое главное — другое.

— Что же?

— Крыховяк ему не помогает! У меня вообще создалось впечатление, что поляк устал от футбола.

— Ничего себе.

— Может быть, просто не отошел от нагрузок. А, возможно, ему уже все приелось здесь. Время покажет. Но выглядел он каким-то безразличным.

«Рангник мужик упрямый. Сработается ли с Николичем?»

— Как вы восприняли приглашение в «Локомотив» Ральфа Рангника?

— Настороженно. Я не понял, как это все было обставлено. Что такое — «отвечать за спорт и развитие». Зачем все завуалировали? Ну, скажите прямо: Рангник будет рулить трансферами. И как тогда он будет взаимодействовать с Николичем? Сработаются ли?

Нет, я не собираюсь подвергать сомнению квалификацию немца. Но все же должны быть в одной упряжке. Помните, в свое время Семину привезли Мурило? Как бы эта история не повторилась... Слышал, что Рангник мужик принципиальный и будет продавливать свою линию. Вдруг начнутся брожения между тренером и руководством? Не хотелось бы...

— Пока «Локо» не осуществил ни одного трансфера.

— Я не понял, почему клуб не сохранил Игнатьева. Парень хотел играть в «Локомотиве». Когда мы его только брали из «Кубани», я на него посмотрел и поразился.

— Почему?

— Такой сухой, ни грамма лишнего веса! Я еще тогда подумал: этот до 40 лет доиграет. Плюс он режимистый, любит футбол. И в «Рубине» он станет ведущим игроком. Вот увидите!

«Семак должен больше доверять Мостовому»

— Вы говорите, что «Зенит» сегодня выглядел солидно. Питерцы играли в полную силу?

— Считаю, команда Семака очень уверена в себе. Сегодня ребята ловили кайф от футбола. После второго гола они вообще раскрепостились. «Локо» мог и пять пробоин получить.

— «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ?

— Пожалуй, это главный претендент на золото. Причем, наверное, питерцы еще и усилятся.

— Хоть какие-то слабости в игре сине-бело-голубых заметили?

— Вызывает опасения только вратарская позиция. Ушел Лунев. А если Кержаков, не дай бог, получит травму? Как тогда Одоевский сыграет в Лиге чемпионов? Молодой парень, который никогда не выступал на столь высоком уровне. Тут, конечно, тревожно. Как впрочем, и за «Локомотив», который не стал сохранять Коченкова. А если у Гильерме не пойдет игра? Что тогда?

— Сегодня «Зенит» сделал игру, когда Артем Дзюба еще не вышел на поле.

— Дзюба есть Дзюба. Он все равно добавил остроты в атаке. Но мне больше понравился Мостовой. Я бы отметил именно этого парня. Считаю, Семаку надо больше доверять ему. Зря он его оставляет в запасе. Мостовой может закрыть несколько позиций, довольно универсальный, сильный исполнитель. Сейчас ему надо давать больше игровой практики. Иначе он просто засохнет. Вспомните, как он проявлял себя в «Сочи», когда в него там верил Федотов. Техничный, быстрый, умный футболист!

— Кто все-таки бросит перчатку такому «Зениту» в новом сезоне?

— Прежде всего, «Спартак». Красно-белые на предсезонном турнире выглядят действительно здорово. Я разговаривал с гендиректором клуба Евгением Мележиковым — мы давно с ним знакомы. И он мне сказал, что в «Спартаке» с приходом Руя Витории сейчас хотят создать хорошую семейную атмосферу. Видно, что с микроклиматом все внутри у них в порядке. Состав пока они сохранили. И если там не будет никаких потрясений, «Спартак» может побороться с «Зенитом» за золото. Ну и «Локомотив» мне не тоже не хочется сбрасывать со счетов.