Невероятные «Крылья»! На 93-й минуте горели в два мяча, но вырвали ничью с «Локомотивом»
В последнее время взаимоотношения «Локомотива» и «Крыльев Советов» удивительным образом смахивают на историю «Ливерпуля» и «Саутгемптона». Красные на протяжении нескольких сезонов выкупали у «святых» всех лидеров. Начиная с Лалланы и Ловрена и заканчивая Мане с ван Дейком. В нашем случае на трансферном маршруте Самара — Черкизово тоже наблюдается повышенная активность. По нему уже проследовали Пиняев, Глушенков и — пусть и с поправкой на промежуточную остановку в «Сочи» — Сарвели. Теперь говорят о настойчивом желании железнодорожников заполучить новую волжскую звездочку — Салтыкова.
Только — как модно сейчас говорить — есть нюанс. Между выстроившим великую чемпионскую команду «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» ширилась пропасть, тогда как нынешние «Крылья» и «Локо» — соседи по таблице. Причем к субботней игре тот, кого принято считать топ-клубом, подходил в роли догоняющего. И ведь красно-зеленые вполне могли отставать не на одно, а на три очка, но в августе спасли игру, в которой «Крылья» обязаны были побеждать. Единственный удар в створ тогда москвичи нанесли с пенальти в компенсированное время, а его автором стал проводивший в Самаре свой 200-й матч за «Локо» Миранчук.
В этот раз для гостей все было куда позитивнее. Первая же минута — и выстрел замыкавшего подачу со штрафного Дзюбы остановила штанга. Потом Артем, здорово цепляясь за мяч, выводил на удары Миранчука и Баринова. А результат в итоге дала легкая кавалерия, воодушевленная возвращением на берега Волги. Глушенков со своей половины блестящим пасом между двумя защитниками отправил в забег к воротам Пиняева. А первым не забивавшего в чемпионате с 30 июля вингера прибежал поздравлять Дзюба, тем самым закрыв тему слухов о конфликте игроков после дерби со «Спартаком».
Однако самарцы выглядели как минимум не хуже и практически мгновенно отыгрались. Да как! Накрыли прессингом вроде бы безупречного Карпукаса, и Фернандо Костанца поздравил супругу фантастическим по красоте, силе и точности дальним ударом. А потом еще и Ежов перед уходом на перерыв пытался пробить Лантратова, атакуя с острого угла. И показательной получилась реакция Михаила Галактионова. Уже в перерыве он выпустил Сильянова вместо Митая, который был далеко не безупречен на привычной по сборной позиции левого защитника, где албанец подменял дисквалифицированного Тикнизяна.
Все же глубина состава у «Локо» внушительнее, чем у волжан. Игорь Осинькин не мог рассчитывать на перебравшего карточек Бейла, но при этом использовал воспитанника железнодорожников Бабкина (с первых минут) и Якубу (вышел на замену). Первый из них не играл с конца сентября. Второй и вовсе не появлялся на поле в официальных матчах целый год. Впрочем, Жемалетдинов тоже только вернулся в строй.
Да, у него пауза получилась не такой большой, но и месяц вне игры не проходит бесследно. А тут — голевой дубль, которого, как ни удивительно, не хватило для победы. Но такой ли это сюрприз? На старте сезона у «Крыльев» случился идентичный безумный камбэк против «Динамо». Те же 1:3 превратились в 3:3 после пенальти Гарре в компенсированное время!
Впрочем, сейчас сценарий получился еще более драматичным, так как оба гола Самара забила после 90-й минуты. Даже когда отличился Писарский (он не уходит без результативных действий уже три тура), шансы на спасение казались призрачными. Магия Осинькина в чистом виде! В том числе в играх с «Локомотивом», которые завершаются вничью четвертый раз. А нынешний — отнюдь не мирный исход — особенный. За 100 с лишним минут с учетом компенсированного времени соперники выполнили голевую норму трех предыдущих встреч. Однозначно — один из самых ярких матчей чемпионата, по итогам которого Самара по-прежнему выше в таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
4
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3