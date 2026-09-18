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Чемпионская гонка в РПЛ: Краснодар потерял отрыв перед паузой и матчем с Зенитом в 10 туре

У «Краснодара» больше нет комфортного отрыва. А следующий тур может перевернуть гонку

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ждать долго, но это того стоит.

Чемпионат России ушел на рекордно длительную паузу на матчи сборных — без РПЛ придется продержаться до 9 октября. Три недели! Правда, если для нас с вами это станет испытанием, то некоторые клубы, такое ощущение, давно ждали возможности закрыться на мини-сборы.

И первый в этом списке — «Краснодар». Что вообще-то удивительно, учитывая, как мощно он стартовал. Меньше месяца назад команда Мурада Мусаева шла на рекорд лиги, выбив шесть побед в шести встречах. И находилась в шаге от того, чтобы оторваться от второго места на шесть очков, а от «Зенита» — на девять. Это стало бы очень серьезно, несмотря на короткую дистанцию. Но с того момента новых побед не случилось. Испарился и отрыв — «Спартак», «Динамо» и ЦСКА уже рядом. А дальше — битва с «Зенитом». Играть с ним в нынешнем состоянии «быков» — не то чтобы хорошая идея. Так что пауза очень кстати.

Да, действующего чемпиона тоже потряхивает, но там хотя бы понятно: в любой момент может взорваться Глушенков, в хорошей форме Соболев, всегда есть опция с дриблингом Луиса Энрике и передачами Педро. Опять же у Вендела есть время на восстановление — для Сергея Семака это важный фактор.

Но вернемся к «Краснодару»: он здорово перестроился после продаж Сперцяна и Са, практически не заметил отсутствия Кордобы. Но, потеряв еще и Кривцова, просел. Все сломалось в Самаре, где «Крылья» горели 0:2 уже к 17-й минуте, но во втором тайме перевернули матч благодаря заменам — удачным своим и провальным у соперника. Уткин, Боселли, Ленини и Петров, мягко говоря, «быков» не усилили — южане остались без мяча, не удержали победу. И ни с «Акроном», ни с «Оренбургом» в оптимальное состояние уже не вернулись. Так что эти три недели — идеальный шанс, чтобы восстановить Кристиана, встроить новую «десятку» (возможно, даже выйти на рынок свободных агентов) и подготовиться к «Зениту».

Мирлинд Даку (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче 9-го тура РПЛ &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;.Карседо вырвал победу спорной заменой, Латышонок перегорел, «Локо» далеко до выхода из кризиса

Который в случае победы в следующем туре сравняется со своим главным конкурентом. А это одновременно шанс для остальных претендентов на трофей. Например, «Спартаку» играть с «Крыльями» в Самаре. Там вряд ли придется легче, чем против «Факела» или «Оренбурга» дома, создавших команде Хуана Карлоса Карседо очень много проблем. Но при поражении «Краснодара» будет шанс стать первым. В этом смысле Карседо пауза тоже необходима — в первую очередь для того, чтобы привести в оптимальные кондиции Барко и поработать над позиционными атаками. Жаль, без вызванного в сборную Даку — ему этот сбор не помешал бы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чего не скажешь о «Динамо». Возможно, у Сандро Шварца другое мнение, но есть ощущение, что, когда продлеваешь серию до шести побед во всех турнирах, международный перерыв и почти месяц без практики — худший сценарий.

Вот «Локомотиву» это жизненно важно. Можно сказать, последний шанс на спасение. Другой вопрос — поможет ли, с учетом масштаба кризиса и, кажется, отсутствия понимания, в какой футбол хочет играть команда.

«Динамо» же после неоднозначного старта очень органично прибавляло, и это быстро трансформировалась в топ-результат. 19 очков и второе место, Тюкавин и Окишор разрывают, прессинг и философия работают — если Шварц сохранит этот темп, мы получим еще одного претендента минимум на топ-3.

Константин Тюкавин.Дубль Тюкавина в Ростове принес «Динамо» шестую победу подряд. До лидирующего «Краснодара» всего два очка

Так что бело-голубым пауза абсолютно не нужна: как минимум — чтобы не растерять форму, как максимум — потому что в середине октября, очень вероятно, лига и клубы изменятся. У грандов есть уникальная возможность встроить новичков и полноценно перезагрузиться. У «Факела» с «Родиной», да и у «Локомотива», — провести более масштабные изменения и выстрелить хотя бы за счет свежих идей. У всех остальных — подкрутить настройки и доработать то, что не успели сделать летом. Мы же не сомневаемся, что та же «Балтика» выжмет из этой паузы максимум? Интересно посмотреть и на «Рубин», который не так давно выглядел по-другому. А ему принимать «Динамо». Наконец, на ЦСКА — при Дмитрии Игдисамове неожиданно рванувший, несмотря на уйму проблем, и плотно закрепившийся в топ-5.

21 день без РПЛ — такого посреди сезона еще не было. Немного передохнем — и вместе с клубами станем готовиться к рестарту. Ведь в следующем туре есть как минимум одна взрывоопасная афиша, которая при любом исходе повлияет на чемпионскую гонку.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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