У «Краснодара» больше нет комфортного отрыва. А следующий тур может перевернуть гонку

Ждать долго, но это того стоит.

Чемпионат России ушел на рекордно длительную паузу на матчи сборных — без РПЛ придется продержаться до 9 октября. Три недели! Правда, если для нас с вами это станет испытанием, то некоторые клубы, такое ощущение, давно ждали возможности закрыться на мини-сборы.

И первый в этом списке — «Краснодар». Что вообще-то удивительно, учитывая, как мощно он стартовал. Меньше месяца назад команда Мурада Мусаева шла на рекорд лиги, выбив шесть побед в шести встречах. И находилась в шаге от того, чтобы оторваться от второго места на шесть очков, а от «Зенита» — на девять. Это стало бы очень серьезно, несмотря на короткую дистанцию. Но с того момента новых побед не случилось. Испарился и отрыв — «Спартак», «Динамо» и ЦСКА уже рядом. А дальше — битва с «Зенитом». Играть с ним в нынешнем состоянии «быков» — не то чтобы хорошая идея. Так что пауза очень кстати.

Да, действующего чемпиона тоже потряхивает, но там хотя бы понятно: в любой момент может взорваться Глушенков, в хорошей форме Соболев, всегда есть опция с дриблингом Луиса Энрике и передачами Педро. Опять же у Вендела есть время на восстановление — для Сергея Семака это важный фактор.

Но вернемся к «Краснодару»: он здорово перестроился после продаж Сперцяна и Са, практически не заметил отсутствия Кордобы. Но, потеряв еще и Кривцова, просел. Все сломалось в Самаре, где «Крылья» горели 0:2 уже к 17-й минуте, но во втором тайме перевернули матч благодаря заменам — удачным своим и провальным у соперника. Уткин, Боселли, Ленини и Петров, мягко говоря, «быков» не усилили — южане остались без мяча, не удержали победу. И ни с «Акроном», ни с «Оренбургом» в оптимальное состояние уже не вернулись. Так что эти три недели — идеальный шанс, чтобы восстановить Кристиана, встроить новую «десятку» (возможно, даже выйти на рынок свободных агентов) и подготовиться к «Зениту».

Который в случае победы в следующем туре сравняется со своим главным конкурентом. А это одновременно шанс для остальных претендентов на трофей. Например, «Спартаку» играть с «Крыльями» в Самаре. Там вряд ли придется легче, чем против «Факела» или «Оренбурга» дома, создавших команде Хуана Карлоса Карседо очень много проблем. Но при поражении «Краснодара» будет шанс стать первым. В этом смысле Карседо пауза тоже необходима — в первую очередь для того, чтобы привести в оптимальные кондиции Барко и поработать над позиционными атаками. Жаль, без вызванного в сборную Даку — ему этот сбор не помешал бы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чего не скажешь о «Динамо». Возможно, у Сандро Шварца другое мнение, но есть ощущение, что, когда продлеваешь серию до шести побед во всех турнирах, международный перерыв и почти месяц без практики — худший сценарий.

Вот «Локомотиву» это жизненно важно. Можно сказать, последний шанс на спасение. Другой вопрос — поможет ли, с учетом масштаба кризиса и, кажется, отсутствия понимания, в какой футбол хочет играть команда.

«Динамо» же после неоднозначного старта очень органично прибавляло, и это быстро трансформировалась в топ-результат. 19 очков и второе место, Тюкавин и Окишор разрывают, прессинг и философия работают — если Шварц сохранит этот темп, мы получим еще одного претендента минимум на топ-3.

Так что бело-голубым пауза абсолютно не нужна: как минимум — чтобы не растерять форму, как максимум — потому что в середине октября, очень вероятно, лига и клубы изменятся. У грандов есть уникальная возможность встроить новичков и полноценно перезагрузиться. У «Факела» с «Родиной», да и у «Локомотива», — провести более масштабные изменения и выстрелить хотя бы за счет свежих идей. У всех остальных — подкрутить настройки и доработать то, что не успели сделать летом. Мы же не сомневаемся, что та же «Балтика» выжмет из этой паузы максимум? Интересно посмотреть и на «Рубин», который не так давно выглядел по-другому. А ему принимать «Динамо». Наконец, на ЦСКА — при Дмитрии Игдисамове неожиданно рванувший, несмотря на уйму проблем, и плотно закрепившийся в топ-5.

21 день без РПЛ — такого посреди сезона еще не было. Немного передохнем — и вместе с клубами станем готовиться к рестарту. Ведь в следующем туре есть как минимум одна взрывоопасная афиша, которая при любом исходе повлияет на чемпионскую гонку.