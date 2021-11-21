Обозреватель «СЭ» — о неудачном завершении первого круга двумя московскими клубами — «Спартаком» и «Локомотивом».

Виторию враждебно встретили, затем ушел спортдир, и, наконец, ему никого не купили. Но и сам он не справился с теми, кто был в «Спартаке»

«Нам позарез нужно чемпионство на столетие клуба!» — провозглашал 5 марта 2021 года генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, давая интервью вместе со спортивным директором Дмитрием Поповым для коллег с «Чемпионата».

Сразу тогда почувствовал и написал в «СЭ», что не доведет до добра это самое «позарез». Потому что не совершаются в футболе подвиги по расписанию. К тому же в голове засело празднование 90-летия «Спартака»: весной 2012 года в перерыве домашнего матча с «Анжи» в «Лужниках» состоялся парад ветеранов красно-белых, когда во главе с Леонидом Федуном на поле вышли все, кто мог выйти, — от Никиты Симоняна до Федора Черенкова.

Счет к тому времени был 0:0. А закончилось позором — 0:3. И что-то мне подсказывает, что первый раз уволить Валерия Карпина с поста главного тренера владелец «Спартака» решил именно в тот день — и потом не помог даже выход со второго места в Лигу чемпионов. Точнее, нынешний главный тренер сборной России переместился в кресло гендиректора, а команду возглавил Унаи Эмери. Чтобы менее чем через полгода вернуть место тому же Карпину...

Десять лет спустя Руй Витория, привлеченный на сезон столетия — тот самый, когда «позарез» нужно чемпионство, — проработает ненамного дольше Эмери. Сейчас, после проигрыша в Краснодаре и пяти матчей в РПЛ без побед, его увольнять не будут — но в целом судьба португальца решена. Вместо мечты о «позарезе» реальность оказалась такой: после первого круга — в лучшем случае 10-е место (если «Ростов» выиграет дома у «Уфы», то даже 11-е), пять побед в 15 матчах, соотношение мячей «минус четыре», выше в таблице — «Крылья Советов» и «Ахмат».

Мечтая о «чемпионстве позарез», клуб Витории вообще никого не купил. Зато отдал в аренду Алекса Крала, оголив среднюю линию, что не раз становилось проблемой. Руй ждал правого защитника — и не получал его, из-за чего вынужден был вернуться к схеме с тремя центральными защитниками, которую не использовал никогда в карьере, но подбор игроков «Спартака» подходил именно под нее. Чистый опорник, «шестой номер», так необходимый команде, красно-белых также не пополнил.

Да, Доменико Тедеско примерно с тем же составом занял второе место, но жизнь не стоит на месте и у каждого тренера свои взгляды на футбол и свои требования. А Виторию для начала враждебно встретили (Зарема Салихова не скрывала, что она была против); затем он лишился опоры после ухода спортдира Попова, его и пригласившего; и, наконец, он остался без приобретений. Даже переводчика хорошего ему не нашли. Уверен, португальцу найдется что рассказать журналистам, когда он уедет из России. С другой стороны, это не говорит о том, что он смог почувствовать тех, кто в команде был, и выжать из них максимум. Достаточно сравнить, как те же Ларссон и Соболев играли при Тедеско и при нем.

Всё говорит за то, что случись даже вдруг блестящее окончание группового турнира Лиги Европы с «Наполи» и «Легией» — шансов продолжить работу с красно-белыми у Руя вообще нет. Из Италии доносятся вести, что Федун обедал с главным кандидатом — экс-помощником Антонио Конте Паоло Ваноли. Витории уже просто сочувствуют — поскольку понимают, что крайним его делать так же глупо, как и любого из его предшественников.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Хотя так же глупо с его собственной стороны заявлять, что никогда в жизни он не сталкивался всего с двумя добавленными к матчу минутами, как в Краснодаре. Да, конечно, именно в этом причина поражения. И его препирательства на этот счет с резервным арбитром выглядели, прямо скажем, жалко. Впрочем, брошенного всеми в клубе на произвол судьбы Руя и понять можно. А лихое 90-минутное взаимное размахивание шашками на краснодарской арене могло закончиться как угодно. «Спартак» в этом матче не был так плох, как в ряде других. Впрочем, и так уж хорош — тоже не был. Это был матч двух веселых, но не классных команд. Хотя кто бы за кого ни болел — вся быстрая атака «Краснодара» при 0:0, которую Кордоба завершил ударом в пустые ворота, была красотой и восторгом в чистом виде. Футболом как он есть. Сперцян, Кабелла, другие — все участники того совершенного выпада — сработали по высшему разряду.

Сухой «плыл». Разговоры о росте судейства в РПЛ при Хачатурянце пока остаются разговорами

Главной фигурой в матче, однако, был не кто-то из игроков, а судья Алексей Сухой. Символичным моментом для меня стал момент из второго тайма, когда Умяров наработал на желтую карточку на Черникове и она стала бы для него второй. Но рефери ее не показал, потому что уже знал: первую желтую тому же Наилю на 10-й минуте он дал из воздуха — никакой руки там и близко не было. В результате и там и там — ошибки!

Сухой ошибался постоянно. Может, потому, что он просто не готов еще судить матчи такого накала и темпа. Может, просто день такой был — иной раз десять игр судишь без спорных эпизодов, а потом на один приходятся все возможные проблемы. И этот вечер в Краснодаре был именно таким.

Например, в первом тайме комментаторы Роман Трушечкин и Дмитрий Жичкин сильно удивились, что Сухой не назначил ни пенальти, ни штрафной за снос Вильеной Ларссона. Потом при повторе выяснилось, что удар голландца пришелся по правой ноге шведа, которая находилась вне штрафной. Поэтому ВАР (Турбин) и подтвердил, что пенальти нет, а штрафной судья назначить уже не мог — это не входит в полномочия ВАР.

Потом был пенальти Петрова на Игнатове, который мне не показался очевидным. Это скорее выглядело так, что дали «по совокупности». Оба держали друг друга руками, и криминала со стороны защитника «быков», который заслуживал бы высшей меры футбольного наказания, я не видел.

У Сухого было несколько ошибок в пользу «Краснодара» в первом тайме, и допускаю, что психологически судья ждал, как бы за эти ошибки перед «Спартаком» оправдаться. А вот перебивать пенальти по правилам надо было — как бы это ни выглядело обидно для «быков» и лично Сафонова, отбившего «жоржиньо» (то есть удар с паузой и подпрыгиванием) от Соболева. Причем исполнять удар заново надо было по двум причинам: выход голкипера из-за линии ворот и пересечение линии сектора штрафной Крыховяком до удара.

Разве что пенальти Айртона на Ионове был без вопросов. Бразилец россиянина просто за руку схватил (хотя тот эффекта чуть-чуть и добавил). Но чем вообще думал Айртон, делая это в своей штрафной во времена ВАР? Тут Сухому даже помощь видео не потребовалась, а не разглядел бы он — ВАР все равно поймал бы Айртона за одно место.

Уровень арбитража был еще намного ниже, чем уровень не самых выдающихся на сегодня, хотя и стремившихся играть в футбол команд. Сухой «плыл» по полной программе, и это было уже вторым провальным судейством за день — после Иванова, а даже в большей степени Амелина на ВАР в матче «Локомотив» — «Ахмат» со скандальным удалением Мурило. Разговоры об улучшении работы судей при Ашоте Хачатурянце остаются пока только разговорами.

4-17 по ударам — это для «Локо» перебор даже при меньшинстве и больших потерях в составе

Перед «Спартаком» проиграл еще один московский участник еврокубков — «Локомотив». «Ахмат» Андрея Талалаева второй год подряд обыграл железнодорожников в Черкизове. Большинство грозненцы разыграли намного лучше, чем туром ранее сам «Локо» — против «Спартака». Команда из Чечни усилиями Уткина и Поляруса забила два очень красивых гола, создала и не реализовала еще кучу моментов, дважды попала в штангу, превзошла хозяев по ударам — 17-4!

Важно понимать, что после первой, локомотивской десятиминутки у «Ахмата» уже 25 минут до удаления Мурило в равных составах тоже было преимущество, и чем дальше — тем больше. Оно в конце концов и вылилось в момент, который стал главным в матче.

Конечно, красная карточка Мурило несправедлива. Фол после дурацкой скидки Пабло скорее был, руку Мурило выставлял — но Архипов явно «дорисовал». К тому же он бежал от ворот, и уже поэтому там желтая, а не красная.

Тем не менее штрафной там был вне зависимости от цвета карточки, а Уткин забил именно с него (больше воспитанника академии «Краснодара» прямыми ударами со штрафных в этом сезоне в Европе не забивал никто — уже три!). Однако на ход матча это решение Сергея Иванова, конечно, повлияло. Больше всего меня поражает, что его не изменил ВАР. Судья в поле по динамике эпизода мог ошибиться. Но Амелин с АВАР Гаврилиным чем занимались?

Впрочем, если сам «Локо», получив большинство в прошлом туре, бездарно разбазарил преимущество, то в меньшинстве он бился (как вышел Лисакович, едва в одиночку всё не перевернувший!), но всё же объективно должен был проигрывать с крупным счетом. С такими дикими потерями в составе — шесть вынужденных по сравнению с матчем против «Спартака» плюс удаление сейчас — это неудивительно.

«Ахмат» вышел на восьмое место, у него три победы в последних четырех матчах и семь — всего. Это на сегодня больше, чем у «Локомотива», «Рубина» и «Спартака», столько же, сколько у «Краснодара» и ЦСКА. О каком вообще увольнении Андрея Талалаева, вбросы по поводу которого упорно шли в СМИ до перерыва на сборные, можно говорить? Команда с абсолютно ясным и не очень высоким потолком, который по составу и возможностям ниже, чем у семи-восьми клубов, второй сезон кряду играет фактически на своем максимуме.

А о «Локомотиве» по такому форс-мажорному матчу всерьез судить все-таки не стал бы. Концовку команда вообще доигрывала «Казанкой». Когда команда была в нормальном виде, мы наблюдали, например, игру в Стамбуле. С другой стороны, второй тайм со «Спартаком», когда красно-зеленые в большинстве бездарно разбазарили преимущество первого тайма, мог быть и симптоматичным. Но чтобы это понять, требуется еще пара-тройка тестов — начиная с четвергового «Лацио». И все же 4-17 по ударам в Москве с «Ахматом» — это перебор даже при меньшинстве и любых потерях в составе.