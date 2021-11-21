«До паузы осталось несколько туров — нет смысла сейчас убирать Виторию». Мостовой — о поражении «Спартака» в Краснодаре
«Была равная игра, «Краснодару» больше повезло»
— Как оцените игру «Спартака»? Насколько «Краснодар» был лучше?
— Еще вчера давал прогноз, что игра закончится со счетом 2:2. Немного не хватило, но я отталкивался от того, что команды находятся рядом в таблице, нестабильны по игре и результату. Понимал, что будут ошибки, моменты с обеих сторон. Так и вышло — моментов создали на несколько матчей вперед.
Заслуженно ли выиграл «Краснодар»? Заслуженно ли проиграл «Спартак»? Чего «Краснодар» сделал больше, чем красно-белые? Не увидел такого. При счете 1:1 была комбинация, которая привела к неудачным действиям Айртона и пенальти. Но это индивидуальная ошибка, фланговые защитники часто на рефлексах так дергают соперника. И «Спартак» мог сравнять счет, имел моменты и при счете 1:1. Думаю, была равная игра, «Краснодару» больше повезло.
— По судейству у вас есть вопросы?
— Пенальти в ворота «Краснодара» был однозначно: Петров падал под игрока, понимая, что проигрывает, что сваливает соперника. А пенальти в ворота «Спартака» за фол Айртона — тут судья должен был свистеть.
— Как оцените момент с Ларссоном, когда его срубили перед штрафной?
— Вот тут замешательство. Удар ведь был по ноге! Жалко, что Ларссон не правша: подправляй под правую и бей в дальний угол. Но он понял, что не может убрать под правую, переложил под левую, получил удар по ноге — нарушение чистейшее. Одна нога была в штрафной, другая — вне штрафной. И ничего судья не назначает, даже штрафного. Конечно, это ошибка судьи и нужно было фиксировать фол.
— Кто вам понравился?
— Кабелла выглядел неплохо, Кордоба сделал то, что должен был. Сперцян отметился неплохими действиями. А у «Спартака», как всегда, Мозес бороздил фланг, Соболев бодался, неплохо цеплялся. Ему не хватает хладнокровия, чтобы грамотнее использовать свои моменты. Но игра была нервная — шум и гам. По моторике и скоростям играли неплохо, отсюда и много ошибок.
«Приходится думать о замене Витории, но сейчас нет смысла его убирать»
— Селихов сегодня укрепил свои позиции первого номера?
— Да, укрепил. Селихов сейчас в хорошем состоянии и в концовке выручил после углового.
— Много разговоров об отставке Витории зимой. Вы что думаете об этом?
— Я говорил перед игрой, что если «Спартак» проиграет, то могут объявить об отставке. И ничего страшного в этом нет. Клуб находится не на своем месте.
— Как думаете, покинет он «Спартак»? Как правильно поступить руководству?
— Да нас особо слушать не будут, там же все «хорошо» разбираются в футболе, что им нас слушать! Они делают как хотят. Осталось несколько туров в чемпионате до перерыва, и нет смысла сейчас убирать Виторию. Хотя приходится думать о его замене.
— Какого кандидата вы видите на замену?
— Не знаю. Пускай делают как хотят.
«Наполи» захочет отомстить «Спартаку» за поражение дома
— Нужно ли зимой «Спартаку» проводить серьезную работу по комплектации команды, или и сейчас в команде качественные игроки?
— Если Виторию уберут, то новый тренер наверняка захочет что-то менять. Мы видим пример «Локомотива» — что там происходит? Как команда могла дома проиграть «Ахмату»? Да, грозненцы играли неплохо, но что случилось с «Локо»? Они одним составом не играли с появления Гисдоля. Хорошо, что был запас очков. У «Спартака» его нет. Посмотрел бы на них на месте «Спартака».
— Впереди у «Спартака» матч с «Наполи». Какие у вас ожидания?
— Нехорошие ожидания. «Наполи» настроен взять реванш. Они же помнят, как проиграли в домашнем матче, и захотят отомстить. Однозначно будет основной состав, желание выиграть. «Спартак» может попасть под итальянцев, тем более с такой нервозной обстановкой внутри клуба.
— Семь матчей подряд «Спартак» не побеждает, застрял в середине таблицы. Этот сезон спасти еще реально?
— О высоких местах думать уже не приходится на данный момент. Но у нас в чемпионате такая плотность в таблице, что если выиграть две-три игры, то можно резко подняться в турнирной таблице.
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