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«До паузы осталось несколько туров — нет смысла сейчас убирать Виторию». Мостовой — о поражении «Спартака» в Краснодаре

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 10:00
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной России и эксперт Александр Мостовой в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в Краснодаре и будущее Руя Витории в клубе.
20&nbsp;ноября. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Красно-белые не&nbsp;могут выиграть в&nbsp;РПЛ уже пять матчей подряд. «Спартак» и Руй Витория — «хромые утки». Поражение от «Краснодара» не имеет никакого значения

«Была равная игра, «Краснодару» больше повезло»

— Как оцените игру «Спартака»? Насколько «Краснодар» был лучше?

— Еще вчера давал прогноз, что игра закончится со счетом 2:2. Немного не хватило, но я отталкивался от того, что команды находятся рядом в таблице, нестабильны по игре и результату. Понимал, что будут ошибки, моменты с обеих сторон. Так и вышло — моментов создали на несколько матчей вперед.

Заслуженно ли выиграл «Краснодар»? Заслуженно ли проиграл «Спартак»? Чего «Краснодар» сделал больше, чем красно-белые? Не увидел такого. При счете 1:1 была комбинация, которая привела к неудачным действиям Айртона и пенальти. Но это индивидуальная ошибка, фланговые защитники часто на рефлексах так дергают соперника. И «Спартак» мог сравнять счет, имел моменты и при счете 1:1. Думаю, была равная игра, «Краснодару» больше повезло.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
Голы
Кордоба, 16 (1:0), Соболев, 45 (1:1), Крыховяк, 61 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Кайо Вилена Петров (Спаич, 62 ) Крыховяк Черников Сперцян (Чернов, 90 ) Кабелла Ионов (Классон, 62 ) Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие (Рассказов, 71) Джикия Умяров Игнатов Айртон (Ломовицкий, 83) Мозес Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Черников 33, Сперцян 66, Вилена 74  -  Умяров 10, Кофрие 56, Айртон 59
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)
Судья Алексей Сухой. Сухой ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил тренера «Краснодара». Назначение этих судей и ВАР — ошибка

— По судейству у вас есть вопросы?

— Пенальти в ворота «Краснодара» был однозначно: Петров падал под игрока, понимая, что проигрывает, что сваливает соперника. А пенальти в ворота «Спартака» за фол Айртона — тут судья должен был свистеть.

— Как оцените момент с Ларссоном, когда его срубили перед штрафной?

— Вот тут замешательство. Удар ведь был по ноге! Жалко, что Ларссон не правша: подправляй под правую и бей в дальний угол. Но он понял, что не может убрать под правую, переложил под левую, получил удар по ноге — нарушение чистейшее. Одна нога была в штрафной, другая — вне штрафной. И ничего судья не назначает, даже штрафного. Конечно, это ошибка судьи и нужно было фиксировать фол.

— Кто вам понравился?

— Кабелла выглядел неплохо, Кордоба сделал то, что должен был. Сперцян отметился неплохими действиями. А у «Спартака», как всегда, Мозес бороздил фланг, Соболев бодался, неплохо цеплялся. Ему не хватает хладнокровия, чтобы грамотнее использовать свои моменты. Но игра была нервная шум и гам. По моторике и скоростям играли неплохо, отсюда и много ошибок.

20&nbsp;ноября. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Руй Витория. «Судья добавил лишь две минуты — если бы три, результат мог быть другим». Руй Витория объясняет поражение «Спартака» от «Краснодара»

«Приходится думать о замене Витории, но сейчас нет смысла его убирать»

— Селихов сегодня укрепил свои позиции первого номера?

— Да, укрепил. Селихов сейчас в хорошем состоянии и в концовке выручил после углового.

— Много разговоров об отставке Витории зимой. Вы что думаете об этом?

— Я говорил перед игрой, что если «Спартак» проиграет, то могут объявить об отставке. И ничего страшного в этом нет. Клуб находится не на своем месте.

— Как думаете, покинет он «Спартак»? Как правильно поступить руководству?

— Да нас особо слушать не будут, там же все «хорошо» разбираются в футболе, что им нас слушать! Они делают как хотят. Осталось несколько туров в чемпионате до перерыва, и нет смысла сейчас убирать Виторию. Хотя приходится думать о его замене.

— Какого кандидата вы видите на замену?

— Не знаю. Пускай делают как хотят.

«Наполи» захочет отомстить «Спартаку» за поражение дома

— Нужно ли зимой «Спартаку» проводить серьезную работу по комплектации команды, или и сейчас в команде качественные игроки?

— Если Виторию уберут, то новый тренер наверняка захочет что-то менять. Мы видим пример «Локомотива» — что там происходит? Как команда могла дома проиграть «Ахмату»? Да, грозненцы играли неплохо, но что случилось с «Локо»? Они одним составом не играли с появления Гисдоля. Хорошо, что был запас очков. У «Спартака» его нет. Посмотрел бы на них на месте «Спартака».

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— Впереди у «Спартака» матч с «Наполи». Какие у вас ожидания?

— Нехорошие ожидания. «Наполи» настроен взять реванш. Они же помнят, как проиграли в домашнем матче, и захотят отомстить. Однозначно будет основной состав, желание выиграть. «Спартак» может попасть под итальянцев, тем более с такой нервозной обстановкой внутри клуба.

— Семь матчей подряд «Спартак» не побеждает, застрял в середине таблицы. Этот сезон спасти еще реально?

— О высоких местах думать уже не приходится на данный момент. Но у нас в чемпионате такая плотность в таблице, что если выиграть две-три игры, то можно резко подняться в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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