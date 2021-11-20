Скандальное удаление и потеря лидеров не оставили «Локо» шансов с «Ахматом». Перед «Лацио» очень тревожно

Гисдоль не справился с экстремальной ситуацией.

Перестраивающийся под видение Маркуса Гисдоля «Локомотив» непостоянен, словно ноябрьская погода в столичном регионе. Может выжить в стамбульском аду, имея шансы на победу, или обыграть одну из самых организованных команд РПЛ — «Сочи». А может волей случая — почти на ровном месте — заработать три очка в Нижнем Новгороде либо провести два абсолютно разных тайма в дерби со «Спартаком», упустив преимущество, в течение часа имея на одного игрока больше.

В данном же случае интересно было понять, как тренерский штаб будет выходить из невероятно сложной кадровой ситуации. Хотя правильнее здесь использовать слово «выкручиваться», так как из отсутствовавших в заявке футболистов вполне можно было сформировать вторую, гораздо более солидную версию стартового состава.

Дисквалификации выбили из обоймы Баринова, Едвая, Марадишвили и Куликова, а к давно травмированным Миранчуку, Зе Луишу и Магкееву в лазарете присоединились Смолов и признанный лучшим игроком команды по итогам октября Жемалетдинов. В результате позиции пришлось менять переместившемуся в центр атакующей тройки Петрову и Ненахову, который против своего бывшего клуба вышел на месте опорного полузащитника.

Последнее вряд ли удивило Андрея Талалаева, который по ходу прошлого сезона дважды использовал Ненахова в этой роли. С «Уфой» план провалился: «Ахмат» тогда пропустил три безответных мяча, а Ненахов получил от «СЭ» одну из худших оценок в своей команде (4,5). Но месяц спустя, несмотря на упущенную победу над «Спартаком» (2:2), получилось гораздо лучше.

Сейчас же поначалу могло показаться, что третья попытка Ненахова на непрофильной позиции имеет шанс стать победной. По крайней мере, фирменный уже прессинг «Локо» по ходу стартового отрезка смотрелся впечатляюще, и у гостей наблюдались серьезные проблемы с выходом из обороны. Вот только ничего конкретного железнодорожникам это не принесло, а шанс забить возник у Камано по ходу отрезка, когда преимущество стало переходить к «Ахмату».

А потом случился эпизод, который будут обсуждать несколько дней. Речь, естественно, об удалении Мурило, который, по мнению арбитра, лишил Архипова возможности забить гол. На самом деле было достаточно желтой карточки, а вину с бразильцем должен разделить Пабло, выполнивший крайне неудачную скидку головой. Но даже если бы ВАР исправил ошибку Сергея Иванова, это вряд ли помогло бы «Локомотиву», потому что штрафные в исполнении Уткина вполне можно приравнивать к 11-метровым.

Фактически Гисдолю после экстремального плана Б пришлось переходить к третьему варианту, который вполне соответствовал философии немца. Чему-то среднему между надеждой на спасение и готовностью умирать с музыкой. Против организованного соперника второе оказалось ближе к истине, так как «Ахмат» лучше понимал, чего он хочет и как этого добиться.

Гол Поляруса — с обыгрышем Тикнизяна и обводящим ударом в дальнюю «девятку» рикошетом от штанги — украсит хит-парад тура. А нарезка моментов у ворот Гильерме, когда в течение нескольких минут «Локо» по два раза спасали каркас ворот и страховавшие голкипера защитники, подойдет рубрике «Что такое не везет». И все это было прямым следствием граничащего с авантюризмом стремления красно-зеленых спасти игру.

Уткин: я забил самый крутой гол в матче

Полярус: ???



Вот это пушка, которая сделала 0:2 в пользу «Ахмата». В ворота «Локо» летит только красота ? pic.twitter.com/byEtqEmZ7I — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2021

Отлично вышедший на замену Лисакович не только реализовал выход один на один после классного длинного паса Бека-Бека со своей половины, но и превратился в движущую силу большинства атак на ворота Гудиева. В них, впрочем, было много азарта, но — в отличие от выпадов «Ахмата» — не хватало мысли. Такие вещи обычно звучат как упрек тренеру, однако в сложившейся ситуации критиковать Гисдоля трудно. В этот раз обстоятельства и соперник оказались сильнее. Только как теперь справиться с «Лацио»?