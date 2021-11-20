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Скандальное удаление и потеря лидеров не оставили «Локо» шансов с «Ахматом». Перед «Лацио» очень тревожно

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 19:00
20 ноября. Москва. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:2. Мурило (справа) и Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 ноября. Москва. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:2. Мурило (справа) и Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гисдоль не справился с экстремальной ситуацией.

Перестраивающийся под видение Маркуса Гисдоля «Локомотив» непостоянен, словно ноябрьская погода в столичном регионе. Может выжить в стамбульском аду, имея шансы на победу, или обыграть одну из самых организованных команд РПЛ — «Сочи». А может волей случая — почти на ровном месте — заработать три очка в Нижнем Новгороде либо провести два абсолютно разных тайма в дерби со «Спартаком», упустив преимущество, в течение часа имея на одного игрока больше.

В данном же случае интересно было понять, как тренерский штаб будет выходить из невероятно сложной кадровой ситуации. Хотя правильнее здесь использовать слово «выкручиваться», так как из отсутствовавших в заявке футболистов вполне можно было сформировать вторую, гораздо более солидную версию стартового состава.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
Голы
Уткин, 36 (0:1), Полярус, 58 (0:2), Лисакович, 64 (1:2)
Локомотив
Гильерме Пабло (Борисенко, 79 ) Ненахов Мурило Рыбус Сильянов Бека Бека (Черный, 79 ) Тикнизян (Бабкин, 79 ) Петров (Рыбчинский, 46 ) Керк (Лисакович, 63 ) Камано
Ахмат
Гудиев Богосавац Семенов (Лысцов, 46) Нижич Быстров Коновалов (Швец, 73) Полярус (Янку, 85) Уткин Харин (Карапузов, 73) Тимофеев Архипов (Конате, 63)
Предупреждения
Керк 43, Пабло 63, Гильерме 67, Черный 89, Камано 90  -  Нижич 52, Лысцов 65, Коновалов 67
Удаления
Мурило 35
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

Дисквалификации выбили из обоймы Баринова, Едвая, Марадишвили и Куликова, а к давно травмированным Миранчуку, Зе Луишу и Магкееву в лазарете присоединились Смолов и признанный лучшим игроком команды по итогам октября Жемалетдинов. В результате позиции пришлось менять переместившемуся в центр атакующей тройки Петрову и Ненахову, который против своего бывшего клуба вышел на месте опорного полузащитника.

Последнее вряд ли удивило Андрея Талалаева, который по ходу прошлого сезона дважды использовал Ненахова в этой роли. С «Уфой» план провалился: «Ахмат» тогда пропустил три безответных мяча, а Ненахов получил от «СЭ» одну из худших оценок в своей команде (4,5). Но месяц спустя, несмотря на упущенную победу над «Спартаком» (2:2), получилось гораздо лучше.

Скриншот эфира &laquo;Матч Премьер&raquo;. «Локомотив» — «Ахмат»: судья ошибочно удалил Мурило и не показал несколько желтых карточек

Сейчас же поначалу могло показаться, что третья попытка Ненахова на непрофильной позиции имеет шанс стать победной. По крайней мере, фирменный уже прессинг «Локо» по ходу стартового отрезка смотрелся впечатляюще, и у гостей наблюдались серьезные проблемы с выходом из обороны. Вот только ничего конкретного железнодорожникам это не принесло, а шанс забить возник у Камано по ходу отрезка, когда преимущество стало переходить к «Ахмату».

А потом случился эпизод, который будут обсуждать несколько дней. Речь, естественно, об удалении Мурило, который, по мнению арбитра, лишил Архипова возможности забить гол. На самом деле было достаточно желтой карточки, а вину с бразильцем должен разделить Пабло, выполнивший крайне неудачную скидку головой. Но даже если бы ВАР исправил ошибку Сергея Иванова, это вряд ли помогло бы «Локомотиву», потому что штрафные в исполнении Уткина вполне можно приравнивать к 11-метровым.

Фактически Гисдолю после экстремального плана Б пришлось переходить к третьему варианту, который вполне соответствовал философии немца. Чему-то среднему между надеждой на спасение и готовностью умирать с музыкой. Против организованного соперника второе оказалось ближе к истине, так как «Ахмат» лучше понимал, чего он хочет и как этого добиться.

Гол Поляруса — с обыгрышем Тикнизяна и обводящим ударом в дальнюю «девятку» рикошетом от штанги — украсит хит-парад тура. А нарезка моментов у ворот Гильерме, когда в течение нескольких минут «Локо» по два раза спасали каркас ворот и страховавшие голкипера защитники, подойдет рубрике «Что такое не везет». И все это было прямым следствием граничащего с авантюризмом стремления красно-зеленых спасти игру.

Отлично вышедший на замену Лисакович не только реализовал выход один на один после классного длинного паса Бека-Бека со своей половины, но и превратился в движущую силу большинства атак на ворота Гудиева. В них, впрочем, было много азарта, но — в отличие от выпадов «Ахмата» — не хватало мысли. Такие вещи обычно звучат как упрек тренеру, однако в сложившейся ситуации критиковать Гисдоля трудно. В этот раз обстоятельства и соперник оказались сильнее. Только как теперь справиться с «Лацио»?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 1
Спартак 1
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

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Ливерпуль
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П1

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Ф1 (-1.0)

20%

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Обе забьют - да

19%

1.64
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Интер
Наполи

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1.69

Обе забьют - да

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Ф2 (0)

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Андрей Кузичев все материалы автора

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