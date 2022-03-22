«Можете себе представить Осинькина в «Спартаке»? Там свой подход... «Итальянец? Берем!» Интервью Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников — Борман — об отъезде легионеров из РПЛ, расширении чемпионата, «Спартаке», «Крыльях» и будущем.

Ну исчезли эти ребятишки — и что? Сколько очков «Краснодар» набрал без легионеров?

— Как вам весенний российский футбол?

— Да нормальный футбол. «Зенит» отрывается от конкурентов. ЦСКА сейчас набрал ход. «Динамо» немного забуксовало. Дома не обыграло «Ростов».

— Сенсация?

— Понятно, что Карпин способен встряхивать футболистов. Настраивать их должным образом. Он умеет собирать команду в сложные моменты. Но если бело-голубые на что-то претендуют, то обязаны брать три очка. Другого не дано.

— «Зенит» — чемпион?

— Надеюсь, будет драка. Не исключаю, что питерцы еще оступятся. Посмотрим. Сейчас пошли разговоры о том, что надо ввести мораторий на вылет команд. Если его вдруг примут, то мы увидим более открытый футбол. Игроки психологически раскрепостятся. Поживем-увидим. В последнем туре команда Семака разгромила Тулу. А до этого? Ничья с «Крыльями», трудная победа над «Рубином». Нет, все еще не так очевидно.

— Вы как-то заметили, что не в восторге от зенитовских бразильцев. Не поменяли своей точки зрения?

— Хм. Давайте посмотрим на проблему чуть шире. Сколько иностранцев уехало из «Краснодара»?

— 9.

— Сильно поменялась игра? Сколько очков «быки» набрали без этих бойцов? 7 в трех турах! Разве мало? А финансовая сторона медали? Какое облегчение. А «Ростов»? Ну исчезли эти ребятишки и что? При Карпине уже взяли четыре очка в двух матчах. Жизнь все показывает. Россия в этом плане уникальная страна.

Ищите Кержаковых!

— Подождите. Но если летом, а может быть, и раньше из РПЛ уедут, например, Клаудиньо, Языджи, Шиманьски, что тогда?

— А для чего при российских клубах существуют академии? Есть же дубли. И кого они готовят? Легионеров? Ребята, наступил час «икс» для нашего футбола. Такие времена... Давайте делать ставку на своих. Займитесь уже наконец внутренним домашним хозяйством. А эти легионеры нам даже помогли, что рванули отсюда. Можно пересмотреть теперь взгляды на подготовку своих кадров.

— Но сколько времени потребуется, чтобы выйти без легионеров на нормальный уровень?

— Да за год все можно подправить. Для футбола — это миг. Знаете, что у нас плохо? Мы рубль вложим и ждем, что получим сразу 100. А в Европе все наоборот. 100 вкладывают — рубль получают.

— Надо больше нам вкладывать?

— Правильно. Тратьте на наш футбол по-взрослому, по-настоящему. А то надоело все эти разговоры слушать. Чешут по ушам... Понятно, что проще всего приехать в Бразилию на пляж, зацепить там игроков и привезти сюда. Это же удобно, да? Для агентов особенно... Лично я в отъезде легионеров вижу только положительные моменты. С песней по жизни. Обойдемся.

— И все-таки будет печально первое время смотреть на «Зенит» и ЦСКА без легионеров...

— А мы когда-нибудь новых Кержаковых найдем? Или Аршавиных? И вообще их хоть кто-то ищет? Россия разве бедна на таланты? Так вот засучите рукава и вперед. Вон сколько Ивановых, Петровых мяч гоняют. Они все бездарные что ли? Ищите! Сейчас в ходу такое слово — «импортозамещение». Так? И почему его нельзя применить в футболе? Замещайте! К тому же, положа руку на сердце, к нам все-таки не звезды приезжают из-за рубежа. Неплохие, добротные. Но не более того. Не вижу большой проблемы в том, чтобы компенсировать их потерю.

Зарема еще станет вице-президентом РФС

— У вас в РПЛ сейчас есть любимая команда?

— За «Ахмат» переживаю. Есть там знакомый футболист — Женя Харин. Да и в целом команда довольно интересная.

— Только вот в последнем туре проиграла дома «Локомотиву». Помнится, вы нещадно критиковали железнодорожников за немецкий вектор развития.

— Одна победа вообще не показательна. По-прежнему уверен, что этот, как вы говорите, вектор очень прилично ударил по «Локо»... Эти ребята так успели команду заколбасить... Они вообще, как правило, появляются на короткое время. Но потом так трудно дышится!

— За «Нижним Новгородом» следите?

— А как же? Поздравил Кержакова с ничьей со «Спартаком». На игре было 20 тысяч болельщиков. Разве мало? Сказка! Российский футбол жив.

— Только сейчас обсуждают не игру, а судейство. Зарема Салихова вновь довольно жестко прошлась по арбитрам.

— Ну что поделать. У нее свой взгляд на вещи. Женский, амбициозный. Не удивлюсь, если в будущем она станет вице-президентом РФС. Она, судя по интервью, сейчас, похоже, первая после главы футбольного союза. Но счет-то на табло. Нижегородцы достойно сражались. Молодцы.

— Есть вера в этот «Спартак»?

— Ох уж эта мода на заморских... И не важно, какой там опыт, лицензия и так далее. Внешность итальянская, стать! Все — берем! У нас же все в футболе разбираются. И мужчины, и женщины... Нет, своих мы почему-то не замечаем. Надо обязательно оттуда привезти... Ну разве нет в России сильных тренеров?

— Осинькин, Федотов.

— Ну вот. В «Крыльях» погоду делают российские пацаны. Играют вничью с «Зенитом», побеждают на выезде «Сочи». Но при этом вы можете себе представить тренера Осинькина в «Спартаке»?

— Вы не можете?

— Там свои критерии отбора. Особенные. Итальянца подавай... Все модное сюда везем.

Я за 18 команд. Думайте о России, а не только о Садовом кольце

— Ваше отношение к возможному расширению РПЛ?

— Положительное. А почему нет? Было же в свое время 18 команд. Но в России зуд творчества всегда одолевает. Ну перешли мы на «осень-весну», а что поменялось-то? Вы, кстати, поднимите документы. Знаете, какое было жесткое обоснование этого перехода?

— Какое же?

— Мол, теперь у нас будут летние коммерческие турниры. ЦСКА, кажется, поехал в Китай. Ребята очень долго потом приходили в себя. Вы когда-нибудь видели в России коммерческие турниры в июле, августе?

— Предлагаете вернуться на «весну-осень»?

— Нет, я так не говорю. Раз едем — так и едем. Не надо больше шарахаться. Понимаете, мы страна революционеров. Вроде, все хорошо, а нас тянет на перемены. Постоянный зуд этот... Без революций жить не можем! Хватит, напереходились. Шаг вперед, два назад.

— Но есть и те, кто предлагает сократить лигу до 10-12 команд.

— А почему не до четырех?

— Иронизируете?

— Ну а как? Может быть, вообще из Москвы не выезжать? Поймите вы, на «Спартак» в Нижнем пришло 20 тысяч. И в Томске столько же придет, и в Курске, и в Новосибирске. Так зачем же народ лишать таких матчей? Работайте на Россию. Забудьте вы о том, что люди живут только в пределах Садового кольца. За МКАД жизнь вообще-то тоже есть. Я за 18 клубов в премьер-лиге. Играть надо!

— А есть у нас 18 устойчиво финансовых команд?

— Должна быть хотя бы минимальная поддержка от государства. Так ведь было в СССР.

— Сейчас другие реалии.

— Как это сделать в эпоху капитализма? Ну у нас же много экономистов. Можно придумать модель эффективную.

— Сократить зарплаты игрокам?

— Ну какое я право имею у людей деньги отбирать? Это не моя профессия. Другое дело — нужно создать какой-то финансовый базис для команд. Чтобы не снимались. В целом, с оптимизмом смотрю в будущее.

— Возродимся?

— Еще как. Как только нас кто-то прижимает, мы здорово возрождаемся. Такой у нас менталитет.