Генеральный директор ЦСКА — о том, как изменится российский футбол.

Сегодня в офисе премьер-лиги состоялось общее собрание клубов РПЛ. После заседания на вопросы журналистов ответил Роман Бабаев — генеральный директор ЦСКА рассказал о расширении лиги, дополнительном трансферном окне и ситуации с легионерами.

На исполкоме РФС должно быть принято взвешенное решение

— Клубы долго совещались. Какие итоги?

— Обсуждались рабочие вопросы, которые уже завтра будут вынесены на исполкоме РФС. Все прошло достаточно конструктивно. Мы обсуждали, какие меры придется принять, чтобы преодолеть этот непростой период. Сегодня мы обменялись мнениями. Никаких конкретных решений принято не было.

— Завтра ключевой исполком РФС...

— Да, действительно. Завтра должно быть принято взвешенное решение. Но еще очень много неопределенностей.

— Например?

— Что у нас будет с еврокубками, какая ситуация с легионерами. Возможное появление Кубка внутри страны, а также вероятное расширение чемпионата и, может, какой-то новый формат турнира. Я сторонник того, чтобы эти решения принимались взвешенно. Для этого нужно время. Сейчас самое правильное — обсудить.

— Какие варианты изменения чемпионата были сегодня в повестке?

— Обсуждался Кубок страны. Мы отказались от очень плотного календаря. Обсуждался формат молодежного первенства. Пока это был просто обмен мнениями.

— Олег Яровинский, рассуждая о введении моратория на вылет, в качестве одного из аргументом привел то, что спортивный принцип в РПЛ уже нарушен.

— Я бы не хотел вступать в полемику, у меня немного другая точка зрения. Считаю, что спортивный принцип будет еще больше нарушен, если отказаться от правил, которые были обговорены на берегу. Я не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ. Сейчас не стоит торопиться. Взять то же расширение РПЛ — да, звучит логично. Но если удастся вернуть еврокубки, то что делать? Сокращать чемпионат?

Я надеюсь, что Россию примут обратно в еврокубки

— Как вы считаете, до какого момента нужно принять эти решения?

— Я думаю, что в начале мая все уже будет принято.

— Вы верите, что еврокубки вернутся?

— Я на это надеюсь. Как мы знаем, основная жалоба еще не рассмотрена по существу. В этот временной отрезок она будет рассмотрена.

— Как быть клубам, у которых уехали иностранцы?

— Это существенное изменение по раскладу сил. Но если мы нарушим алгоритм проведения соревнования, то будет еще большая проблема в следующем сезоне. Легионеры могут уезжать и из московских клубов тоже. Пока сохраняется надежда, что все вернется на круги своя.

— Почему у ЦСКА получается сохранить легионеров, а у других команд нет?

— Не очень бы хотелось говорить за коллег. Есть много нюансов. Например, логистическая ситуация. В частности, большие сложности в Ростове и в Краснодаре.

— Была информация, что ЦСКА использует схему с выводом денег в Казахстан. Вы можете это подтвердить?

— Это не соответствует действительности, мы платим в рублях в рамках закона.

— В подобном случае не сходится бюджет. Ведь курс евро вырос...

— Мы платим в рублях и будем следить за ситуацией. Опять же хочется верить, что она стабилизируется в вопросах фиксации курса и экономики. Подумаем, как действовать дальше.

Переход на систему «весна — осень» сейчас не самая серьезная проблема

— Не было просьб со стороны клуба к игрокам о понижении зарплаты?

— Пока нет. Как я и сказал, необходимо следить, что произойдет в ближайший месяц.

— А есть ли возможность подписать контракты легионеров по фиксированному курсу?

— А вы сами как думаете? Вот приезжает человек из Словении или Франции. Он не знает, что такое рубль. Он понимает, что такое доллар и евро. Поэтому при подписании контракта такая опция есть, но в процессе исполнения трудовых обязательств это однозначно проблематично.

— Зафиксировать курс — это несбыточная мечта?

— На самом деле что-то в этом есть, но речь шла не о том, что это будет юридически обязывающий документ. Это скорее некий меморандум, рекомендация, чтобы в сложное время всем объединиться. И консолидированная позиция клубов помогла бы общаться каждому со своими сотрудниками и футболистами.

— Есть ли возможность сейчас организовать переход на систему «весна — осень?»

— Сейчас это не самая серьезная проблема. На сегодняшнем собрании мы очень поверхностно коснулись этой темы, то есть даже особо и не было никакого обсуждения. Мое отношение? Я просто не вижу в этом смысла. В любом случае с учетом перерыва на международные турниры клубы с легионерами будут в ситуации нарушения спортивного принципа.

Все легионеры ЦСКА должны вернуться после матчей сборных

— Бюджетные клубы же могут получить преференции от перехода на «весна — осень»?

— Это очень надуманные проблемы. Я не вижу в этом особого смысла. Временные рамки не поменяются. Мы просто будем в рассинхроне с международными чемпионатами. Это не та проблема, которую сейчас нужно обсуждать. Кардинально переход ничего не поменяет.

— Обсуждали ли сегодня открытие дополнительного трансферного окна?

— Обсуждали, но это мысли вслух. Большинство клубов спокойно отнеслись к этой инициативе. Легко сказать — тяжело сделать. Даже если будет дополнительное окно — где брать футболистов? ФНЛ? Тогда там тоже нужно дополнительное окно. Этот вопрос надо предметно обсуждать.

— Вы обсудили с легионерами их возвращение из сборных?

— На данный момент — все вернутся. Каждый день ситуация меняется. Чего ждать завтра, спрогнозировать тяжело. Но на текущий момент все должны вернуться.

— Могут ли у ЦСКА возникнуть проблемы с продлением контрактов легионеров?

— Если мы будем без еврокубков, то да. Это технический вопрос, который будет решен. Отсутствие еврокубков поднимает вопрос о целесообразности легионеров и для клуба, и для игроков.

— ЦСКА первый попал под санкции. Вы планируете разрешить эту ситуацию?

— Конечно, ведется определенная работа. Юристы этим занимаются. Мы предпринимаем все действия. Формальная смена владельца? Есть несколько вариантов. Не хочется вдаваться в подробности.

Контракт с Игорем Акинфеевым согласован

— Смог ли ЦСКА решить все вопросы со стадионом?

— Дорожная карта разработана. Все замечания, которые были отмечены, устраняются. Прошло два матча без нарушений. Мы в тесном контакте с правоохранительными органами. Благодарны им за содействие в этом вопросе. Все нормально.

— Закончилось ли расследование по ситуации с отключившимися камерами на матче с «Зенитом»?

— Предварительное заключение есть. На данный момент существует версия, что это технический сбой. Уголовного дела не будет.

— Изменится ли технический спонсор у ЦСКА?

— Надеемся, что все останется как есть.

— Какая ситуация с контрактом Игоря Акинфеева?

— Встречался на днях с ним, абсолютно все согласовано. В случае с Игорем это не та история, когда все должно быть на бумаге. Есть ряд технических моментов, но однозначно можно считать, что договор продлен. О сроках не могу сказать.