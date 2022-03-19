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Шиманьски покидает «Динамо»? Инсайды «СЭ»

Себастьян Шиманьски может покинуть «Динамо» в ближайшие недели
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Себастьян Шиманьски (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент полузащитника заявил, что переход состоится в ближайшие недели.

В пятницу в польском издании Meczyki вышло интервью Мариуша Пекарски — агента динамовца Себастиана Шиманьски и Мацея Рыбуса из «Локо». Журналист наседал, мол, почему футболисты не последуют примеру Гжегожа Крыховяка, уехавшего в АЕК. Пекарски парировал, что его задача — не пиариться, а думать о будущем игроков. При этом если у Рыбуса русская жена и он точно до конца контракта никуда не перейдет, то по Шиманьски ситуация иная: «Не исключено, что Себастьян будет продан к 7 апреля, что является особой датой, установленной ФИФА. Если нет, то он покинет клуб не позднее лета».

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Что стоит за этой историей? Начнем с того, что за 2,5 года в «Динамо» поляк круто вырос. Летом 2019-го бело-голубые покупали 20-летнего полузащитника «Легии» за 5,5 миллиона евро, когда его трансферная цена оценивалась сайтом Transfermarkt в 6 миллионов. Теперь цена Себы на ресурсе — 13 миллионов евро, он лидер московского клуба, входящий в топ-3 РПЛ по системе «гол+пас». При этом важна не только статистика — полузащитник проделывает на поле невероятный объем работы, давая молодому «Динамо» ту самую динамику, которая отличает команду.

Себастьян Шиманьски (в центре). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Себастьян Шиманьски (в центре).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И хотя контракт с Шиманьски был продлен только год назад и действует до 2026 года, но его отъезд в какой-либо топ-чемпионат не сильно удивил бы нынешним летом даже без украинских событий. Поляк действительно подошел к тому моменту, когда вполне можно делать следующий шаг наверх.

При этом правда также в том, что Себа сверхкомфортно чувствует себя в динамовском коллективе, отлично говорит на русском, ему приятна лидерская роль, он благодарен клубу и тренерскому штабу за свое развитие. Так что из «Динамо» поляк совершенно точно не рвался. Но в последние недели на него оказывают безумное давление из Польши. По этому поводу в упомянутом интервью хорошо ответил агент. Если переводить слова на разговорный язык, то смысл такой: это вам на кухне, готовя пищу на газовой плите, легко кидаться словами, а мне не пиариться надо, а думать о развитии футболистов.

В любом случае очевидно, что перспективы выступлений за «Динамо» у Шиманьски осложнились. И дело не только в давлении, но и в футбольных соображениях. Игра под началом Шварца в Лиге чемпионов следующей осенью — это было бы здорово, однако теперь будущее еврокубков для РПЛ в тумане, что, естественно, подталкивает к мыслям об уходе.

Себастьян Шиманьски. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Себастьян Шиманьски.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вот только еще должен найтись достойный претендент. Который и футболиста устроит со всех точек зрения, и с «Динамо» договорится по трансферной сумме. По моим данным (хотя Пекарски и сказал об имеющихся вариантах, и футболист на карандаше у многих клубов), на бело-голубых с предложениями пока никто не выходил. При этом, насколько мне известно, стороной игрока пока не рассматривается вариант с краткосрочными гастролями до конца сезона и возвращением в российский клуб (как у того же Крыховяка). Если и уезжать, то всерьез — в аренду, где будут прописаны четкие условия выкупа летом. И клуб, понятно, должен быть не уровня сегодняшней «Легии» — для Шиманьски это пройденный этап. Кто-то более солидный.

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Найдется ли такой до 7 апреля? Не факт. В той же Германии, например, официально запретили брать футболистов из РПЛ до конца нынешнего сезона, полагая, что это нарушит спортивный принцип. Так что круг потенциальных претендентов сужается.

Но если не сейчас, то летом отъезд Шиманьски, конечно, весьма вероятен. Особенно если санкции УЕФА в отношении РПЛ продолжат действие.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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