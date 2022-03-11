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«Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?» Зарема Салихова об изменениях в РПЛ

Зарема Салихова прокомментировала предстоящие изменения в РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ход судебного дела между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем красно-белых. Также она высказалась о возможных изменениях в российском футболе.

— Октябрьский суд Уфы отклонил иск Шамиля Газизова о восстановлении на работе в «Спартаке». Как восприняли это решение?

— Рады этому решению, но сейчас мысли заняты другим — работаем конструктивно над тем, как сохранить клуб. А о Газизове хочется забыть навсегда.

Владелец &laquo;Спартака&raquo; Леонид Федун и&nbsp;Шамиль Газизов. В «Спартаке» заявили, что Шамиль Газизов проиграл судебное дело в полном объеме

— Вы критиковали футбольные власти страны за бездействие, но вот появились первые предложения — расширить лигу, отменить вылет в ФНЛ, открыть трансферное окно.

— Категорически против расширения. Если 2 команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведёт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещё больше потеряет в качестве. РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А ещё самое время сделать все возможное, чтобы закон о пиве — как о продаже пива на стадионах так и о рекламе алкогольного пива — был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом с уже год как минимум. Когда если не сейчас?

— А что по поводу дополнительного трансферного окна?

— С этим опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать , как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок 10 рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов.

Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в&nbsp;кризисной ситуации. «Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
6
10
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Газизов — о деле против «Спартака»: «Давайте дождемся резолютивной части. Там все будет ясно»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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