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«Не вините Промеса — не он виноват, что «Спартак» только девятый». Ярцев разбирает игру красно-белых в Нижнем

Ярцев призвал не винить Промеса в неудачах «Спартака» в РПЛ
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон и Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Спартак»
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1.
Фото ФК «Спартак»
1/3
«СЭ» поговорил с легендарным тренером.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 74 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 86) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 55’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

Ничья с «Нижним Новгородом» стала первой для Паоло Ваноли в «Спартаке» — до этого были два поражения и две победы. О том, что помешало красно-белым увезти победу, «СЭ» обсудил с экс-тренером «Спартака» и сборной России Георгием Ярцевым. Он объяснил, каких исполнителей не хватает нынешнему составу, а также призвал не винить Квинси Промеса за неудачный пенальти.

— «Спартак» потерял очки в Нижнем Новгороде. Чем лично для вас запомнилась игра?

— Помимо ярких моментов, она оставила много вопросов. Один из них: как через минуту после гола «Спартак» мог позволить «Нижнему» сравнять? Иначе, как расхлябанностью, это не назовешь. Забили, отпраздновали — соберитесь, вернитесь в игру. Это закон! А «Нижний» начинает с центра: пара передач, навес в штрафную — и Юлдошев уже бьет из-под Литвинова. А за всем этим наблюдает застрявший на линии ворот Жиго.

— Следующие вопросы, видимо, к обороне «Спартака»?

— Угадали.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Футболисты московской команды празднуют забитый гол. «Спартак» в Нижнем: без победы и с новым судейским скандалом

— После матча с «Динамо» Олег Романцев хвалил защитников.

— Матч на матч не приходится. В этом и есть проблема нынешнего «Спартака». В той же игре с «Динамо» оборона действовала так, как и должна была. А с ЦСКА или «Краснодаром» удивляла необъяснимыми ошибками и несобранностью. Возможно, сказывается и то, что Ваноли еще никогда не возглавлял команды, а работал ассистентом. Да и матчи «Спартака» под его руководством можно сосчитать по пальцам. В Нижнем проблема надежности защиты была заметна уже в первом тайме.

19 марта. Нижний Новгород. "Нижний Новгород" - "Спартак" - 1:1. Фото ФК «Спартак»
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1.
Фото ФК «Спартак»

— За счет чего «Спартак» прибавил после перерыва?

— Думаю, всплеск во многом связан с появлением Мозеса, который удачно вошел в игру. Я удивился, когда не увидел Виктора в стартовом составе — его скоростные подключения из глубины всегда неожиданны и опасны. Неудивительно, что именно его проход в штрафную заставил Стоцкого сфолить и «Спартак» заработал пенальти.

— Когда-нибудь видели, чтобы пенальти исполняли так, как Промес?

— Что-то похожее было во времена, когда я еще играл в классе Б. Один парень поскользнулся и попал мячом в опорную ногу. Но на таком уровне случившееся с Промесом — из разряда чудес! Опытный игрок, который взял на себя такую ответственность, просто обязан уметь держать себя в руках. Думаю, он и сам сейчас не объяснит, как подобное могло произойти. Ладно бы еще газон был влажный... Значит, не хватило элементарной собранности.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Квинси Промес. Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

— Теперь многие считают Промеса главным виновником того, что «Спартак» упустил победу.

— Я так не считаю. Проще всего взять и навесить на Квинси всех собак. Да, парень совершил ошибку, но в остальном провел матч на хорошем уровне — много двигался, обострял игру, создавал моменты партнерам. Вспомните, как в начале второго тайма он вывел в штрафную Николсона! Затем опасно простреливал, бил, но каждый раз спасал Нигматуллин.

— Чего не хватило «Спартаку», чтобы вырвать победу?

— В тех скоростных атаках, которые выстраивала команда, многое решает последний пас. Им идеально владели Титов, Аленичев, Цымбаларь. К сожалению, в нынешнем «Спартаке» таких игроков в средней линии нет.

В идеале все должно было работать так, как в моменте с первым голом: Джикия бросил в прорыв Николсона, а тот идеально выложил на ближнюю штангу Мартинсу, который опередил Нигматуллина. А теперь вспомните, в скольких моментах не хватило такой же четкости в передачах.

Александр Соболев. «У «Спартака» давно ни игры, ни результата. В такой ситуации нужно спрашивать уже с футболистов, а не с тренеров». Мнение экс-тренера сборной России

— Недавно все были уверены: главным распасовщиком «Спартака» станет Бакаев.

— У Зелимхана есть задатки хавбека, через которого можно выстраивать игру: техника, видение поля, хороший пас. Но он нестабилен. За весь матч можно вспомнить лишь то, как он в первом тайме не сумел переиграть во вратарской Нигматуллина, а во втором вывел в штрафную Николсона, который не успел к мячу. Маловато для игрока, которому отводится роль дирижера атак.

Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Спартак»

— Показалось, что Бакаев был недоволен тем, что Ваноли заменил его на Игнатова.

— В таких случаях я всегда напоминаю игроку, что все решения в команде принимает только тренер. А дело футболиста — оправдывать его доверие.

— Как вам Хлусевич?

— Много двигался, старался. Видно, что парень еще осваивается в новой команде. В «Арсенале» он чувствовал себя увереннее, был на первых ролях. В «Спартаке» пришлось перестраиваться, привыкать, заниматься черновой работой, отходить назад.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Паоло Ваноли. «Я не справляюсь? Если «Спартак» поменял тренера, то проблемы были и раньше». Ваноли — после ничьей с «Нижним Новгородом»

— Что скажете о Зобнине?

— Роман еще не вышел на свой игровой уровень. Нет той легкости, которая в оптимальном состоянии помогает ему опережать соперника в борьбе за мяч. Отсюда столько столкновений в борьбе.

Как и у Бакаева, у Романа есть все качества, чтобы приносить больше пользы в средней линии. А пока то, как действует полузащита «Спартака», Ваноли не устраивает. Отсюда и перестановки в стартовом составе, и замены по ходу встречи.

— «Спартак» снова недоволен судейством: ваша оценка фола Гоцука на Айртоне?

— Возможно, судья просмотрел момент столкновения и не увидел грубости со стороны Гоцука. Но есть же ВАР! Почему в перерыве не вернуться к этому моменту и, разобравшись в деталях, наказать хотя бы предупреждением? Соболева с «Ахматом» удалили за меньшую провинность. Хочется верить, что у защитника «Нижнего» не было желания нанести травму бразильцу. Ведь они оба за один нелегкий хлеб горбатятся.

— «Нижний Новгород» Кержакова впечатляет?

— Крепкая команда с характером своего тренера. Мне нравится, как работает Александр — не имея в своем распоряжении футболистов с громкими именами, выжимает из этого состава все возможное. И его доверие футболистам заставляет их биться до последнего. Что они в очередной раз и подтвердили.

— У Ваноли хватает классных игроков, а в таблице «Спартак» и «Нижний» рядом.

— Согласен, у итальянца состав покрепче, класс исполнителей выше. Но пока они не стали единым боевым кулаком. Объединить их общей игровой идеей, заставить поверить в себя — сейчас первостепенная задача тренера. Ничья в Нижнем Новгороде — не более, чем шаг на месте. К сожалению, на 9-м месте... И в этом виноват не один Промес.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
5
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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