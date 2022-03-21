«Не вините Промеса — не он виноват, что «Спартак» только девятый». Ярцев разбирает игру красно-белых в Нижнем
Ничья с «Нижним Новгородом» стала первой для Паоло Ваноли в «Спартаке» — до этого были два поражения и две победы. О том, что помешало красно-белым увезти победу, «СЭ» обсудил с экс-тренером «Спартака» и сборной России Георгием Ярцевым. Он объяснил, каких исполнителей не хватает нынешнему составу, а также призвал не винить Квинси Промеса за неудачный пенальти.
— «Спартак» потерял очки в Нижнем Новгороде. Чем лично для вас запомнилась игра?
— Помимо ярких моментов, она оставила много вопросов. Один из них: как через минуту после гола «Спартак» мог позволить «Нижнему» сравнять? Иначе, как расхлябанностью, это не назовешь. Забили, отпраздновали — соберитесь, вернитесь в игру. Это закон! А «Нижний» начинает с центра: пара передач, навес в штрафную — и Юлдошев уже бьет из-под Литвинова. А за всем этим наблюдает застрявший на линии ворот Жиго.
— Следующие вопросы, видимо, к обороне «Спартака»?
— Угадали.
— После матча с «Динамо» Олег Романцев хвалил защитников.
— Матч на матч не приходится. В этом и есть проблема нынешнего «Спартака». В той же игре с «Динамо» оборона действовала так, как и должна была. А с ЦСКА или «Краснодаром» удивляла необъяснимыми ошибками и несобранностью. Возможно, сказывается и то, что Ваноли еще никогда не возглавлял команды, а работал ассистентом. Да и матчи «Спартака» под его руководством можно сосчитать по пальцам. В Нижнем проблема надежности защиты была заметна уже в первом тайме.
— За счет чего «Спартак» прибавил после перерыва?
— Думаю, всплеск во многом связан с появлением Мозеса, который удачно вошел в игру. Я удивился, когда не увидел Виктора в стартовом составе — его скоростные подключения из глубины всегда неожиданны и опасны. Неудивительно, что именно его проход в штрафную заставил Стоцкого сфолить и «Спартак» заработал пенальти.
— Когда-нибудь видели, чтобы пенальти исполняли так, как Промес?
— Что-то похожее было во времена, когда я еще играл в классе Б. Один парень поскользнулся и попал мячом в опорную ногу. Но на таком уровне случившееся с Промесом — из разряда чудес! Опытный игрок, который взял на себя такую ответственность, просто обязан уметь держать себя в руках. Думаю, он и сам сейчас не объяснит, как подобное могло произойти. Ладно бы еще газон был влажный... Значит, не хватило элементарной собранности.
— Теперь многие считают Промеса главным виновником того, что «Спартак» упустил победу.
— Я так не считаю. Проще всего взять и навесить на Квинси всех собак. Да, парень совершил ошибку, но в остальном провел матч на хорошем уровне — много двигался, обострял игру, создавал моменты партнерам. Вспомните, как в начале второго тайма он вывел в штрафную Николсона! Затем опасно простреливал, бил, но каждый раз спасал Нигматуллин.
— Чего не хватило «Спартаку», чтобы вырвать победу?
— В тех скоростных атаках, которые выстраивала команда, многое решает последний пас. Им идеально владели Титов, Аленичев, Цымбаларь. К сожалению, в нынешнем «Спартаке» таких игроков в средней линии нет.
В идеале все должно было работать так, как в моменте с первым голом: Джикия бросил в прорыв Николсона, а тот идеально выложил на ближнюю штангу Мартинсу, который опередил Нигматуллина. А теперь вспомните, в скольких моментах не хватило такой же четкости в передачах.
— Недавно все были уверены: главным распасовщиком «Спартака» станет Бакаев.
— У Зелимхана есть задатки хавбека, через которого можно выстраивать игру: техника, видение поля, хороший пас. Но он нестабилен. За весь матч можно вспомнить лишь то, как он в первом тайме не сумел переиграть во вратарской Нигматуллина, а во втором вывел в штрафную Николсона, который не успел к мячу. Маловато для игрока, которому отводится роль дирижера атак.
— Показалось, что Бакаев был недоволен тем, что Ваноли заменил его на Игнатова.
— В таких случаях я всегда напоминаю игроку, что все решения в команде принимает только тренер. А дело футболиста — оправдывать его доверие.
— Как вам Хлусевич?
— Много двигался, старался. Видно, что парень еще осваивается в новой команде. В «Арсенале» он чувствовал себя увереннее, был на первых ролях. В «Спартаке» пришлось перестраиваться, привыкать, заниматься черновой работой, отходить назад.
— Что скажете о Зобнине?
— Роман еще не вышел на свой игровой уровень. Нет той легкости, которая в оптимальном состоянии помогает ему опережать соперника в борьбе за мяч. Отсюда столько столкновений в борьбе.
Как и у Бакаева, у Романа есть все качества, чтобы приносить больше пользы в средней линии. А пока то, как действует полузащита «Спартака», Ваноли не устраивает. Отсюда и перестановки в стартовом составе, и замены по ходу встречи.
— «Спартак» снова недоволен судейством: ваша оценка фола Гоцука на Айртоне?
— Возможно, судья просмотрел момент столкновения и не увидел грубости со стороны Гоцука. Но есть же ВАР! Почему в перерыве не вернуться к этому моменту и, разобравшись в деталях, наказать хотя бы предупреждением? Соболева с «Ахматом» удалили за меньшую провинность. Хочется верить, что у защитника «Нижнего» не было желания нанести травму бразильцу. Ведь они оба за один нелегкий хлеб горбатятся.
— «Нижний Новгород» Кержакова впечатляет?
— Крепкая команда с характером своего тренера. Мне нравится, как работает Александр — не имея в своем распоряжении футболистов с громкими именами, выжимает из этого состава все возможное. И его доверие футболистам заставляет их биться до последнего. Что они в очередной раз и подтвердили.
— У Ваноли хватает классных игроков, а в таблице «Спартак» и «Нижний» рядом.
— Согласен, у итальянца состав покрепче, класс исполнителей выше. Но пока они не стали единым боевым кулаком. Объединить их общей игровой идеей, заставить поверить в себя — сейчас первостепенная задача тренера. Ничья в Нижнем Новгороде — не более, чем шаг на месте. К сожалению, на 9-м месте... И в этом виноват не один Промес.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7