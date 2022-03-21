«СЭ» поговорил с легендарным тренером.

Ничья с «Нижним Новгородом» стала первой для Паоло Ваноли в «Спартаке» — до этого были два поражения и две победы. О том, что помешало красно-белым увезти победу, «СЭ» обсудил с экс-тренером «Спартака» и сборной России Георгием Ярцевым. Он объяснил, каких исполнителей не хватает нынешнему составу, а также призвал не винить Квинси Промеса за неудачный пенальти.

— «Спартак» потерял очки в Нижнем Новгороде. Чем лично для вас запомнилась игра?

— Помимо ярких моментов, она оставила много вопросов. Один из них: как через минуту после гола «Спартак» мог позволить «Нижнему» сравнять? Иначе, как расхлябанностью, это не назовешь. Забили, отпраздновали — соберитесь, вернитесь в игру. Это закон! А «Нижний» начинает с центра: пара передач, навес в штрафную — и Юлдошев уже бьет из-под Литвинова. А за всем этим наблюдает застрявший на линии ворот Жиго.

— Следующие вопросы, видимо, к обороне «Спартака»?

— Угадали.

— После матча с «Динамо» Олег Романцев хвалил защитников.

— Матч на матч не приходится. В этом и есть проблема нынешнего «Спартака». В той же игре с «Динамо» оборона действовала так, как и должна была. А с ЦСКА или «Краснодаром» удивляла необъяснимыми ошибками и несобранностью. Возможно, сказывается и то, что Ваноли еще никогда не возглавлял команды, а работал ассистентом. Да и матчи «Спартака» под его руководством можно сосчитать по пальцам. В Нижнем проблема надежности защиты была заметна уже в первом тайме.

19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Фото ФК «Спартак»

— За счет чего «Спартак» прибавил после перерыва?

— Думаю, всплеск во многом связан с появлением Мозеса, который удачно вошел в игру. Я удивился, когда не увидел Виктора в стартовом составе — его скоростные подключения из глубины всегда неожиданны и опасны. Неудивительно, что именно его проход в штрафную заставил Стоцкого сфолить и «Спартак» заработал пенальти.

— Когда-нибудь видели, чтобы пенальти исполняли так, как Промес?

— Что-то похожее было во времена, когда я еще играл в классе Б. Один парень поскользнулся и попал мячом в опорную ногу. Но на таком уровне случившееся с Промесом — из разряда чудес! Опытный игрок, который взял на себя такую ответственность, просто обязан уметь держать себя в руках. Думаю, он и сам сейчас не объяснит, как подобное могло произойти. Ладно бы еще газон был влажный... Значит, не хватило элементарной собранности.

— Теперь многие считают Промеса главным виновником того, что «Спартак» упустил победу.

— Я так не считаю. Проще всего взять и навесить на Квинси всех собак. Да, парень совершил ошибку, но в остальном провел матч на хорошем уровне — много двигался, обострял игру, создавал моменты партнерам. Вспомните, как в начале второго тайма он вывел в штрафную Николсона! Затем опасно простреливал, бил, но каждый раз спасал Нигматуллин.

— Чего не хватило «Спартаку», чтобы вырвать победу?

— В тех скоростных атаках, которые выстраивала команда, многое решает последний пас. Им идеально владели Титов, Аленичев, Цымбаларь. К сожалению, в нынешнем «Спартаке» таких игроков в средней линии нет.

В идеале все должно было работать так, как в моменте с первым голом: Джикия бросил в прорыв Николсона, а тот идеально выложил на ближнюю штангу Мартинсу, который опередил Нигматуллина. А теперь вспомните, в скольких моментах не хватило такой же четкости в передачах.

— Недавно все были уверены: главным распасовщиком «Спартака» станет Бакаев.

— У Зелимхана есть задатки хавбека, через которого можно выстраивать игру: техника, видение поля, хороший пас. Но он нестабилен. За весь матч можно вспомнить лишь то, как он в первом тайме не сумел переиграть во вратарской Нигматуллина, а во втором вывел в штрафную Николсона, который не успел к мячу. Маловато для игрока, которому отводится роль дирижера атак.

Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»

— Показалось, что Бакаев был недоволен тем, что Ваноли заменил его на Игнатова.

— В таких случаях я всегда напоминаю игроку, что все решения в команде принимает только тренер. А дело футболиста — оправдывать его доверие.

— Как вам Хлусевич?

— Много двигался, старался. Видно, что парень еще осваивается в новой команде. В «Арсенале» он чувствовал себя увереннее, был на первых ролях. В «Спартаке» пришлось перестраиваться, привыкать, заниматься черновой работой, отходить назад.

— Что скажете о Зобнине?

— Роман еще не вышел на свой игровой уровень. Нет той легкости, которая в оптимальном состоянии помогает ему опережать соперника в борьбе за мяч. Отсюда столько столкновений в борьбе.

Как и у Бакаева, у Романа есть все качества, чтобы приносить больше пользы в средней линии. А пока то, как действует полузащита «Спартака», Ваноли не устраивает. Отсюда и перестановки в стартовом составе, и замены по ходу встречи.

— «Спартак» снова недоволен судейством: ваша оценка фола Гоцука на Айртоне?

— Возможно, судья просмотрел момент столкновения и не увидел грубости со стороны Гоцука. Но есть же ВАР! Почему в перерыве не вернуться к этому моменту и, разобравшись в деталях, наказать хотя бы предупреждением? Соболева с «Ахматом» удалили за меньшую провинность. Хочется верить, что у защитника «Нижнего» не было желания нанести травму бразильцу. Ведь они оба за один нелегкий хлеб горбатятся.

— «Нижний Новгород» Кержакова впечатляет?

— Крепкая команда с характером своего тренера. Мне нравится, как работает Александр — не имея в своем распоряжении футболистов с громкими именами, выжимает из этого состава все возможное. И его доверие футболистам заставляет их биться до последнего. Что они в очередной раз и подтвердили.

— У Ваноли хватает классных игроков, а в таблице «Спартак» и «Нижний» рядом.

— Согласен, у итальянца состав покрепче, класс исполнителей выше. Но пока они не стали единым боевым кулаком. Объединить их общей игровой идеей, заставить поверить в себя — сейчас первостепенная задача тренера. Ничья в Нижнем Новгороде — не более, чем шаг на месте. К сожалению, на 9-м месте... И в этом виноват не один Промес.