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«Расширение РПЛ нужно, чтобы не случился крах». Олег Яровинский — о будущем лиги и уходе легионеров из «Рубина»

Яровинский высказался о будущем РПЛ и лимите на легионеров
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия и Олег Яровинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олег Яровинский.
Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.
Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил со спортивным директором казанского клуба.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» подробно рассказал о ситуации в клубе с легионерами, позиции казанцев по расширению лиги и о том, как из-за санкций изменится российский футбол.

«Думаю, «Рубин» до конца сезона покинут еще три игрока»

— Олег, три легионера от вас уже ушли — Дрейер, Уремович и Хакшабанович. Кто еще покинет клуб?

— Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут.

— Правда, что Ин Бом находится в Корее?

— Да, он пока находится там. Он вызван в национальную сборную: его хотят посмотреть, оценить его состояние здоровья. Он не готов играть, но пока его вызывают.

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— Есть опасение, что когда Кварацхелия или Тальби уедут в сборную, то из-за давления федераций и окружения они просто не вернутся в клуб?

— Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол — не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все.

Относительно других сфер нам в футболе, наверное, не очень уместно говорить о том, что мы страдаем от давления. Мы страдаем, как и все сферы, попавшие под санкции. По крайней мере, у нас есть еще шанс, чтобы что-то наладилось летом.

— Есть ли вариант продать кого-то? Или в нынешних условиях это нереально?

— Если бы была возможность кого-то продать, мы бы это сделали. Или вступили бы в переговоры. Но у всех футболистов есть агенты, которые достаточно хитро смотрят на ситуацию и хотят понять, что будет летом. Раз ФИФА сейчас приняло такое беспрецедентное решение, то нет гарантий, что не появится новых решений подобного рода.

— Официальных предложений по игрокам к вам не поступало?

— У нас их нет. Но мы бы рассмотрели их с огромным удовольствием. В настоящий момент мы не знаем, что будет летом. [Иначе] можно было бы минимизировать риски — надо честно об этом говорить.

Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. Фото ФК "Рубин"
Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.
ФК «Рубин»

— Насколько знаю, по Дрейеру и Хакшабановичу были расписаны транши, и вы за них еще не рассчитались.

— Да, выплаты были расписаны на несколько лет. Летом будет очень любопытный кейс, как эту ситуацию решать. За последнее время футбольное право выработало систему взаимодействия всех участников рынка. И там все логично. Но решение ФИФА о приостановке контрактов абсолютно не сходится с их логикой.

Ни на один вопрос сейчас ответить невозможно, потому что нет никаких механизмов. Например, что будет с футболистом, если во время этой приостановки контракта он получит травму? Кто несет ответственность? Нет никакого решения, что делать с трансферными выплатами за футболистов, которые уже ушли. Пока по факту мы должны платить клубам за игроков, которых у нас нет.

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Много белых пятен — не знаю, что будет летом. Пока мы вообще лишены возможности осуществлять валютные платежи за рубеж. Но это вопрос другого характера. Вот у нас сейчас Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы им должны деньги за игрока, который находится у них. Это забавное противоречие!

Все платежи по нашим купленным футболистам разбиты на довольно большой срок — и пока решения нет. Надеюсь, какой-то регулятор будет придуман. Футбольное право раньше было четким, детальным и прописанным с ответственностью всех сторон. Но сейчас все рухнуло.

— Будете ли в этой ситуации обращать большее внимание на академию?

— Мы и так обращали внимание на академию. Мы в «Рубине» часто что-то делаем, но не голосим об этом. Привлечение к тренировкам с основной командой игроков из академии, взаимодействие с ними — это данность, которая должна быть в клубе. Особенно в условиях жесткого лимита. Наш взгляд был и по-прежнему обращен на академию.

Все футболисты молодежного состав и ЮФЛ по рекомендациям тренеров и по просьбе Слуцкого уже тренировались с основой во все паузы на сборную.

— Как будет меняться работа селекции в новых реалиях?

— Сейчас о какой-либо селекции говорить бессмысленно. Если говорить о нашей селекции по России за последние несколько лет, то она стратегически была связана с набором игроков, которых мы планировали продавать и по которым у нас были предложения, — и мы думали, как готовить им замены. У нас было все четко расписано и разложено по шагам. А сейчас это все надо делать заново.

Но пока нужно спокойно дождаться, что будет дальше, какие шаги последуют. И уже потом планировать что-то. Мы не можем менять стратегию каждый месяц — пока нам нужно доиграть сезон, а дальше смотреть: что будет с финансированием, с лигой, с футболистами; уйдут ли иностранцы и как это будет.

Олег Яровинский и Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«В РПЛ полностью утрачен спортивный принцип»

— «Рубин» выступает за расширение лиги, верно?

— Мы за расширение, но не для того, чтобы лига просто расширилась. Ситуация вынуждает пойти на такой шаг, потому что ведущие футболисты покидают клубы.

Часто чью-то позицию воспринимают только с точки зрения корыстных интересов конкретного клуба. И я сейчас говорю не про интересы «Рубина», а про логику вещей. Комплектование команды происходит с последовательностью и стратегией. У кого-то, как у «Локомотива», она публично озвучена, расписана. А у кого-то, как в «Рубине» или в «Краснодаре», это внутренний документ для внутреннего пользования. И потеря четырех, шести, восьми ключевых игроков, как случилось в «Ростове», «Краснодаре», «Рубине» (и наверняка будет в других клубах), полностью меняет расклад сил. Сейчас это просто другие команды.

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По ряду позиций у каждого клуба свои несчастья — в настоящий момент многие не способны конкурентно играть. Даже если в России откроют трансферное окно, то мы должны каким-то образом дербанить клубы ФНЛ, что тоже невозможно. Потому что сейчас у всех клубов не самая простая финансовая ситуация. У того же «Краснодара» просто нет денег на покупку игроков из ФНЛ. И клубы второй лиги будут пытаться сохранить свои команды или заработать на этом — таковы реалии.

В лиге полностью утрачен спортивный принцип! Он уже нарушен. Потеря от четырех до восьми ведущих игроков (а у всех будет так) не позволяет хоть как-то минимально и конкурентно соревноваться в чемпионате. Поэтому речь идет о том, что нам нужно сохранить футбол. Мы забанены в еврокубках — значит, у нас есть новые окна, чтобы вставить четыре тура.

— Какой должен быть формат?

— Чтобы в ФНЛ сохранился спортивный принцип, две команды должны выйти в РПЛ, где нужен мораторий на вылет. Таким образом, у нас появится 18 клубов. Следующий сезон мы сможем провести в таком формате. Расширение в данном случае необходимо, чтобы соблюсти интересы клубов ФНЛ и РПЛ. Это нужно для того, чтобы наш футбол хоть как-то не посыпался. Надо это тяжелое время пережить и применить все доступные средства, чтобы не случился крах. Потому что ситуация очень тяжелая.

Стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ — это тоже специфическая история. Потому что в стыках любая цельная команда ФНЛ может быть гораздо боеспособнее, чем разорванная на части команда РПЛ из нижней части таблицы. Не пытаюсь подстелить соломку «Рубину», это общая проблема. Легионеры в клубах РПЛ играли важнейшие роли — и когда у тебя есть определенная стратегия, ты чем-то жертвуешь, что-то приобретая.

Олег Яровинский.
Олег Яровинский.

«Увидим, сколько уедет легионеров и как изменится риторика топ-клубов»

— У темы расширения есть скептики, которые ответят: «Зачем нам нужны матчи «Факел» — «Уфа»? Как это повысит привлекательность лиги? Где вообще находить мотивацию?»

— А кто эти скептики?

— Против расширения выступала Зарема Салихова, а Андрей Аршавин — против моратория на вылет и за стыковые матчи.

— Все скептики высказывались об этом около недели назад, когда не было такого числа уехавших легионеров. После паузы на сборную мы реально увидим, какое количество легионеров нас покинет, сколько их останется и как изменится риторика представителей топ-клубов. Не дай бог, чтобы все иностранцы уехали. Но все равно идея с расширением разумна, потому что позволяет хотя бы до мая выстраивать какую-то стратегию.

Хотя мы все прекрасно понимаем, что даже если сейчас часть легионеров не уедет, то летом они все равно покинут лигу. Потому что у нас будет явное снижение финансовых возможностей. Это тоже надо четко понимать и отдавать себе отчет в том, что всей лигой нам придется ужиматься.

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Не спорю ни с Андреем Аршавиным, ни с Заремой Салиховой. Понятно, что чем больше топовых матчей, тем лучше для лиги. Но это должно быть оправданно. Думаю, в других реалиях за введение моратория не выступал бы никто. Такого в мире футбола еще никогда не было.

В чемпионате СССР был трагический момент, когда разбился «Пахтакор» и все команды помогли клубу футболистами. А еще три сезона — вне зависимости от результатов — команда сохраняла место в высшей лиге. Я ни в коем случае не хочу сравнивать, это разные ситуации. Но беспрецедентные решения для всех в новинку и связаны с определенной ситуацией.

— Тебе скажут: вот «Краснодар» же играет без легионеров и обыгрывает «Спартак».

— У «Краснодара» есть вторая команда и сквозная заявка — это хорошая история, которая помогает клубу. Но такое есть только у них. А если бы ее не было? Команда бы уже страдала. Нужно к моим словам отнестись не в контексте «Рубина» — речь о всей лиге! У нас сейчас во главе каждого клуба РПЛ менеджеры стратегически как-то мыслят и способны быстро перестроиться и придумать новую историю. Мы обязаны сохранить наш футбол и сделать для этого все возможное!

Любые скептики расширения, которые говорят, что уход шести-восьми легионеров — не страшно и «пусть играют молодые» — это люди, которые никогда в жизни не работали в профессиональной команде, решающей задачи. Ни один клуб не способен сохранить даже качественный тренировочный процесс, когда у тебя после сборов распадается команда. Ни от одного профессионала я не слышал, что это не имеет значения.

При этом никто не сдается, мы будем реализовывать другие возможности, давать шансы молодым футболистам. Но на это нужно время, а его нет. И любые стратегические вещи требуют времени — его в футболе всегда не хватает.

Хвича Кварацхелия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Хвича Кварацхелия.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Как в случае введения моратория находить мотивацию игрокам, когда понятно: они не борются за места, в очках нет смысла, никто не вылетает?

— Это большое заблуждение, что кто-то теряет мотивацию. Ведь и раньше были разговоры о том, почему футболисты вышли без мотивации в матче Лиги чемпионов или в играх за сборную. Или «глаза не горели» — это ужасное клише! Безусловно, у команды может что-то не ладиться, нет настроя. Но ты не можешь терять мотивацию играть в футбол, потому что когда выходишь против соперника, то хочешь его обыграть в любом случае.

На зимних сборах в Турции бывает много наших команд: мы общаемся, встречаемся, ходим на тренировки друг к другу. И сейчас стажировались в рамках академии Pro у коллег. На тренировках везде идут зарубы за каждый мяч: стоит крик, шум, любой офсайд вызывает скандал, как будто это финал Лиги чемпионов. Почему-то на тренировках мотивация есть, а в матче РПЛ на прекрасном стадионе и с болельщиками ее вдруг не будет? Это клише. Да, бывает, что футболисты теряют мотивацию в связи с какими-то личными проблемами, но массовая потеря мотивации — это нереально.

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— А за что сейчас бороться?

— За развитие футболистов, новых мальчишек, которые получат свой шанс и место в составе. Они будут пытаться обыграть соперников. Самое главное, что футболисты хотят играть в футбол.

У нас и так много сложностей — нам нужно всем консолидироваться, перестать сыпать друг на друга какие-то подозрения, вредность. Нужно всем сплотиться: лигам, клубам, судьям, футболистам и болельщикам. Надо пытаться выйти из этой кризисной ситуации, не искать черную кошку в черной комнате. А вместе решить вопрос. В России во главе лиги и каждого клуба грамотные менеджеры — мы можем вырулить эту ситуацию! В кризисе сгорит все ненужное и останется все нужное, а затем будем двигаться дальше.

— Что будет с нашим футболом в ближайшие годы?

- Всем придется сокращать расходы, рынок зарплат изменится. И это большой плюс, что мы этот рынок можем привести в какой-то порядок, приземлить его.

Мы будем лишены ведущих иностранцев, что логично. И у нас будет возможность активнее развивать детско-юношеский футбол. Нам придется где-то искать подпитку. Понятно, что какие-то иностранцы будут, но в ближайший год они не сильно захотят к нам ехать — это объективная реальность. И, может быть, они нам сейчас не сильно и нужны. Качественные иностранцы — это большие деньги, а нам сейчас нужно экономить.

— Что делать с лимитом?

— Надо подождать. Сейчас это не так важно, это задача второго плана. Может быть, стоит принять тот формат, который предлагался недавно. Думаю, восемь иностранцев — это роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить.

Хвича Кварацхелия
РПЛ
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Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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