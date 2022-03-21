«У «Спартака» давно ни игры, ни результата. В такой ситуации нужно спрашивать уже с футболистов, а не с тренеров». Мнение экс-тренера сборной России
Гбамен забетонировал опорную зону
— Лучший матч тура?
— ЦСКА — «Рубин». Однозначно! Да, «Сочи» с «Крыльями» тоже выдали яркое зрелище, забили на двоих пять мячей. Но там главные события уместились в концовке, когда обе команды уже раскрылись. А первый тайм разочаровал. Зато на «ВЭБ Арене» с самого начала мы увидели классный футбол, было на что посмотреть с точки зрения атакующих действий. Даже при счете 4:0 армейцы не сбавляли обороты, продолжали идти вперед. Так что по красоте и качеству игры этот матч явно превзошел битву в Сочи.
— Это ЦСКА сейчас в большом порядке? Или просто «Рубин» увял?
— И то и другое. У армейцев с появлением четверки мастеровитых легионеров появился баланс в игре. Языджи, Гбамен, Карраскаль и Медина из категории футболистов, которые на поле делают разницу. «Рубин» же, наоборот, потерял весной несколько иностранцев, хотя и до этого, мягко говоря, не феерил. Чувствуется, команда не в лучшей форме. Отсюда домашнее поражение от «Ростова», который борется за выживание, и 1:6 с ЦСКА.
— Как для себя объясняете невероятную результативность Языджи?
— Игрок-то классный. В то же время надо понимать, что в чемпионском сезоне «Лилля» в основном на лавке сидел, иногда даже в заявку не попадал. А приехал в Россию — и сразу стал лучшим. Это говорит об уровне нашей лиги. Или возьмем Влашича. В РПЛ считался звездой, а за «Вест Хэм» почти не играет.
— Бог с ним, с Влашичем. Давайте о Языджи.
— У него много хороших качеств. Великолепно исполняет «стандарты». Универсал. Здорово смотрится и на позиции диспетчера, и в роли «ложной девятки», куда передвинули вынужденно, из-за травмы Заболотного. Сейчас Антон уже восстановился, но на поле не выходит. Потому что Языджи впереди удачно его заменил, продолжает забивать. Нравится мне и Гбамен.
— Чем?
— До матча с «Рубином» этого парня многие недооценивали, хотя его вклад в успехи команды неоспорим. Опорную зону просто забетонировал. Такого футболиста в ЦСКА не было со времен Вернблума. Плюс хорош в развитии атаки, мяч не передерживает. С «Рубином» и сам забил, и голевую Медине отдал. Я не удивлен, что именно Гбамена признали лучшим игроком матча — несмотря на хет-трик Языджи.
— Исчерпывающе.
— Карраскаль прекрасно выглядел со «Спартаком», но потом ушел в тень. Медина тоже не сразу заблистал. А вот Языджи и Гбамен в каждом матче играли ключевую роль.
— Из этого квартета для меня пока главная загадка — Медина.
— Он действует не так ярко, как Языджи и Карраскаль, зато очень эффективен. Выходит справа, но любит смещаться в центр, где с Языджи, Гбаменом и Обляковым постоянно создает численное преимущество. При этом оставляет на фланге свободную зону Марио Фернандесу, который обожает подключаться к атаке. Сейчас в игре ЦСКА все выстроено четко, видно — ребята сами кайфуют от футбола.
Хвичу раскусили
— Кучаев-то ЦСКА нужен? Или пока ему нет места в основе?
— В данный момент Косте было бы трудно выиграть конкуренцию — потому и отдали в аренду «Рубину». Но не будем забывать, что долгосрочным контрактом с ЦСКА связан только Медина. Языджи, Гбамен и Карраскаль арендованы до лета, никто не знает, удастся ли их удержать. Во-первых, играют так, что к ним наверняка возникнет интерес со стороны европейских команд. Во-вторых, надо учитывать санкции. Если в следующем сезоне наши клубы не смогут участвовать в еврокубках, сильные легионеры вряд ли захотят остаться в России.
— «Рубин» — 2022 — управляемый коллектив?
— У меня нет такого ощущения. Команда немножко вышла из-под контроля. Как следствие — удаления почти в каждом матче. Это все от нервозности. Из той же серии спич Слуцкого в адрес судьи Мешкова в прямом эфире. Понимаю — эмоции, я сам тренер. Но подобная реакция Леонида Викторовича не красит.
— В чем главная игровая проблема «Рубина»?
— Выпало атакующее звено. Конечно, потеря таких футболистов, как Деспотович, Дрейер, Хакшабанович, не могла не сказаться на команде. Вдобавок травмированы Абильгор и Хван Ин Бом — важные фигуры в центре поля. А Лисакович, лихо вписавшийся в состав, удалился с «Ростовом» на 20-й минуте и заработал двухматчевую дисквалификацию.
— Еще и Хвича сдулся.
— Его эффективность снизилась из-за того, что он слишком предсказуем. Тащит мяч по флангу, никому не отдает... К этому уже все привыкли. Хвичу раскусили, а ничего нового он предложить не может. Поймите, сегодня в распоряжении Слуцкого нет топовых футболистов — даже по меркам РПЛ. А с середнячками и результат будет соответствующий. Выше головы-то не прыгнешь.
«Ростов» прибил «Динамо» его же оружием
— Играл бы ЦСКА в таком составе с первых туров — боролся бы с «Зенитом» за золото?
— Сто процентов! Мне бы очень хотелось посмотреть на их очное противостояние — именно в этих составах. К сожалению, подобной возможности мы лишены. Зато впереди матч с «Динамо». Уверен, игра станет украшением чемпионата.
— Кто-то считает, что ЦСКА и сейчас способен включиться в чемпионскую гонку.
— Не смешите. За восемь туров до финиша команды разделяют шесть очков, по личным встречам преимущество на стороне «Зенита». Значит, в оставшихся матчах ЦСКА надо набрать на семь очков больше, чем действующему чемпиону.
— Маловероятно.
— То, что армейцы пройдут эти матчи без потерь, я еще могу предположить. Однако «Зенит» не производит впечатления команды, которая на ровном месте начнет сорить очками. Да, в центре обороны есть проблемы из-за отсутствия Ловрена и Ракицкого, но Сергей Семак все равно справляется и уверенно движется к очередному чемпионству.
— В гонке за серебро на кого ставите?
— На ЦСКА. По качеству игры эта команда сейчас гораздо сильнее, чем «Динамо» и уж тем более «Сочи».
— Что не получилось у «Динамо» в последнем матче?
— Ростовчане прибили москвичей их же оружием. Та же схема 4-3-3, высокий прессинг, энергозатратный футбол, мгновенный перевод мяча на чужую половину поля. Так и родился гол Полоза, которому Сильянов выдал шикарный пас. Бальбуэна с Евгеньевым — защитники не самые быстрые. За это их и наказали. «Ростов» вполне мог довести матч до победы, если бы не ошибка белоруса Селявы на 90-й минуте.
— Завалил в штрафной Грулева.
— Пенальти очевидный, даже никто не спорил. Парень сыграл крайне неаккуратно. Хотя по большому счету там и момента-то не было.
— У «Динамо» по этому матчу можно кого-то выделить?
— Разве что Грулева. Не только потому, что заработал пенальти. Он был самым активным, постоянно в движении. Начинал матч на левом фланге, затем передвинули в центр, но все равно выглядел неплохо. Его партнерам к концу матча явно не хватает свежести. А у Грулева с «физикой» никаких проблем.
Гоцук заслуживал удаления
— За счет чего «Крылья» вырвали победу в Сочи?
— Начнем с того, что хозяева в середине второго тайма остались вдесятером — удалили Терехова. Хотя, на мой взгляд, и первую желтую, и вторую ему показали незаслуженно. Не представляю, где там судья увидел нарушение. Когда «Крылья» повели 2:0, наверное, немножко расслабились — и за три минуты получили два гола. Казалось, все закончится ничьей, но тут вновь напомнил о себе Зиньковский.
— Забил роскошный гол.
— Да, с левой ка-а-к дал в «девятку»! Так что в этом туре два героя — Языджи, сотворивший хет-трик, и Зиньковский, который с «Сочи» сначала отдал голевую Глушенкову, потом заработал пенальти, а на последней минуте великолепным ударом принес «Крыльям» победу. В Самаре вообще очень симпатичная команда. От своего футбола не отступает, всегда старается играть в атаку.
— К разговору о судействе. Должен ли был в Нижнем Новгороде арбитр Иванов удалить Гоцука за фол на Айртоне?
— Разумеется. Железобетонная красная карточка, здесь и спорить не о чем. Я в шоке, что судья Гоцуку даже желтой не показал.
— Промес и пенальти — что это было?
— Несчастный случай. Поскользнулся, нога поехала — в итоге двойное касание. Это нарушение правил. Вот судья и отменил гол. За свою карьеру с такими моментами ни разу не сталкивался, но знаю, что недавно в Кубке Германии приключился похожий эпизод.
— Как в целом смотрится «Спартак» при Ваноли?
— Сдвигов к лучшему пока не видно. Да, был всплеск в матче с «Динамо», но потом опять все застопорилось. Ни игры, ни результата. Причем давно. Мне кажется, в такой ситуации руководству нужно спрашивать уже с игроков. Тренеров-то в «Спартаке» за последнее время сменилось много, всегда их в случае неудач делали крайними. А футболисты как будто ни при чем. Но почему они так плохо играют? Получают огромные деньги — и плетутся на девятом месте! Это просто ни в какие ворота...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7