«У «Спартака» давно ни игры, ни результата. В такой ситуации нужно спрашивать уже с футболистов, а не с тренеров». Мнение экс-тренера сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин — о главных событиях тура, Языджи, Зиньковском, Слуцком и Ваноли.

Гбамен забетонировал опорную зону

— Лучший матч тура?

— ЦСКА — «Рубин». Однозначно! Да, «Сочи» с «Крыльями» тоже выдали яркое зрелище, забили на двоих пять мячей. Но там главные события уместились в концовке, когда обе команды уже раскрылись. А первый тайм разочаровал. Зато на «ВЭБ Арене» с самого начала мы увидели классный футбол, было на что посмотреть с точки зрения атакующих действий. Даже при счете 4:0 армейцы не сбавляли обороты, продолжали идти вперед. Так что по красоте и качеству игры этот матч явно превзошел битву в Сочи.

— Это ЦСКА сейчас в большом порядке? Или просто «Рубин» увял?

— И то и другое. У армейцев с появлением четверки мастеровитых легионеров появился баланс в игре. Языджи, Гбамен, Карраскаль и Медина из категории футболистов, которые на поле делают разницу. «Рубин» же, наоборот, потерял весной несколько иностранцев, хотя и до этого, мягко говоря, не феерил. Чувствуется, команда не в лучшей форме. Отсюда домашнее поражение от «Ростова», который борется за выживание, и 1:6 с ЦСКА.

— Как для себя объясняете невероятную результативность Языджи?

— Игрок-то классный. В то же время надо понимать, что в чемпионском сезоне «Лилля» в основном на лавке сидел, иногда даже в заявку не попадал. А приехал в Россию — и сразу стал лучшим. Это говорит об уровне нашей лиги. Или возьмем Влашича. В РПЛ считался звездой, а за «Вест Хэм» почти не играет.

— Бог с ним, с Влашичем. Давайте о Языджи.

— У него много хороших качеств. Великолепно исполняет «стандарты». Универсал. Здорово смотрится и на позиции диспетчера, и в роли «ложной девятки», куда передвинули вынужденно, из-за травмы Заболотного. Сейчас Антон уже восстановился, но на поле не выходит. Потому что Языджи впереди удачно его заменил, продолжает забивать. Нравится мне и Гбамен.

— Чем?

— До матча с «Рубином» этого парня многие недооценивали, хотя его вклад в успехи команды неоспорим. Опорную зону просто забетонировал. Такого футболиста в ЦСКА не было со времен Вернблума. Плюс хорош в развитии атаки, мяч не передерживает. С «Рубином» и сам забил, и голевую Медине отдал. Я не удивлен, что именно Гбамена признали лучшим игроком матча — несмотря на хет-трик Языджи.

— Исчерпывающе.

— Карраскаль прекрасно выглядел со «Спартаком», но потом ушел в тень. Медина тоже не сразу заблистал. А вот Языджи и Гбамен в каждом матче играли ключевую роль.

— Из этого квартета для меня пока главная загадка — Медина.

— Он действует не так ярко, как Языджи и Карраскаль, зато очень эффективен. Выходит справа, но любит смещаться в центр, где с Языджи, Гбаменом и Обляковым постоянно создает численное преимущество. При этом оставляет на фланге свободную зону Марио Фернандесу, который обожает подключаться к атаке. Сейчас в игре ЦСКА все выстроено четко, видно — ребята сами кайфуют от футбола.

Хвичу раскусили

— Кучаев-то ЦСКА нужен? Или пока ему нет места в основе?

— В данный момент Косте было бы трудно выиграть конкуренцию — потому и отдали в аренду «Рубину». Но не будем забывать, что долгосрочным контрактом с ЦСКА связан только Медина. Языджи, Гбамен и Карраскаль арендованы до лета, никто не знает, удастся ли их удержать. Во-первых, играют так, что к ним наверняка возникнет интерес со стороны европейских команд. Во-вторых, надо учитывать санкции. Если в следующем сезоне наши клубы не смогут участвовать в еврокубках, сильные легионеры вряд ли захотят остаться в России.

— «Рубин» — 2022 — управляемый коллектив?

— У меня нет такого ощущения. Команда немножко вышла из-под контроля. Как следствие — удаления почти в каждом матче. Это все от нервозности. Из той же серии спич Слуцкого в адрес судьи Мешкова в прямом эфире. Понимаю — эмоции, я сам тренер. Но подобная реакция Леонида Викторовича не красит.

— В чем главная игровая проблема «Рубина»?

— Выпало атакующее звено. Конечно, потеря таких футболистов, как Деспотович, Дрейер, Хакшабанович, не могла не сказаться на команде. Вдобавок травмированы Абильгор и Хван Ин Бом — важные фигуры в центре поля. А Лисакович, лихо вписавшийся в состав, удалился с «Ростовом» на 20-й минуте и заработал двухматчевую дисквалификацию.

— Еще и Хвича сдулся.

— Его эффективность снизилась из-за того, что он слишком предсказуем. Тащит мяч по флангу, никому не отдает... К этому уже все привыкли. Хвичу раскусили, а ничего нового он предложить не может. Поймите, сегодня в распоряжении Слуцкого нет топовых футболистов — даже по меркам РПЛ. А с середнячками и результат будет соответствующий. Выше головы-то не прыгнешь.

«Ростов» прибил «Динамо» его же оружием

— Играл бы ЦСКА в таком составе с первых туров — боролся бы с «Зенитом» за золото?

— Сто процентов! Мне бы очень хотелось посмотреть на их очное противостояние — именно в этих составах. К сожалению, подобной возможности мы лишены. Зато впереди матч с «Динамо». Уверен, игра станет украшением чемпионата.

— Кто-то считает, что ЦСКА и сейчас способен включиться в чемпионскую гонку.

— Не смешите. За восемь туров до финиша команды разделяют шесть очков, по личным встречам преимущество на стороне «Зенита». Значит, в оставшихся матчах ЦСКА надо набрать на семь очков больше, чем действующему чемпиону.

— Маловероятно.

— То, что армейцы пройдут эти матчи без потерь, я еще могу предположить. Однако «Зенит» не производит впечатления команды, которая на ровном месте начнет сорить очками. Да, в центре обороны есть проблемы из-за отсутствия Ловрена и Ракицкого, но Сергей Семак все равно справляется и уверенно движется к очередному чемпионству.

— В гонке за серебро на кого ставите?

— На ЦСКА. По качеству игры эта команда сейчас гораздо сильнее, чем «Динамо» и уж тем более «Сочи».

— Что не получилось у «Динамо» в последнем матче?

— Ростовчане прибили москвичей их же оружием. Та же схема 4-3-3, высокий прессинг, энергозатратный футбол, мгновенный перевод мяча на чужую половину поля. Так и родился гол Полоза, которому Сильянов выдал шикарный пас. Бальбуэна с Евгеньевым — защитники не самые быстрые. За это их и наказали. «Ростов» вполне мог довести матч до победы, если бы не ошибка белоруса Селявы на 90-й минуте.

— Завалил в штрафной Грулева.

— Пенальти очевидный, даже никто не спорил. Парень сыграл крайне неаккуратно. Хотя по большому счету там и момента-то не было.

— У «Динамо» по этому матчу можно кого-то выделить?

— Разве что Грулева. Не только потому, что заработал пенальти. Он был самым активным, постоянно в движении. Начинал матч на левом фланге, затем передвинули в центр, но все равно выглядел неплохо. Его партнерам к концу матча явно не хватает свежести. А у Грулева с «физикой» никаких проблем.

Гоцук заслуживал удаления

— За счет чего «Крылья» вырвали победу в Сочи?

— Начнем с того, что хозяева в середине второго тайма остались вдесятером — удалили Терехова. Хотя, на мой взгляд, и первую желтую, и вторую ему показали незаслуженно. Не представляю, где там судья увидел нарушение. Когда «Крылья» повели 2:0, наверное, немножко расслабились — и за три минуты получили два гола. Казалось, все закончится ничьей, но тут вновь напомнил о себе Зиньковский.

— Забил роскошный гол.

— Да, с левой ка-а-к дал в «девятку»! Так что в этом туре два героя — Языджи, сотворивший хет-трик, и Зиньковский, который с «Сочи» сначала отдал голевую Глушенкову, потом заработал пенальти, а на последней минуте великолепным ударом принес «Крыльям» победу. В Самаре вообще очень симпатичная команда. От своего футбола не отступает, всегда старается играть в атаку.

— К разговору о судействе. Должен ли был в Нижнем Новгороде арбитр Иванов удалить Гоцука за фол на Айртоне?

— Разумеется. Железобетонная красная карточка, здесь и спорить не о чем. Я в шоке, что судья Гоцуку даже желтой не показал.

— Промес и пенальти — что это было?

— Несчастный случай. Поскользнулся, нога поехала — в итоге двойное касание. Это нарушение правил. Вот судья и отменил гол. За свою карьеру с такими моментами ни разу не сталкивался, но знаю, что недавно в Кубке Германии приключился похожий эпизод.

— Как в целом смотрится «Спартак» при Ваноли?

— Сдвигов к лучшему пока не видно. Да, был всплеск в матче с «Динамо», но потом опять все застопорилось. Ни игры, ни результата. Причем давно. Мне кажется, в такой ситуации руководству нужно спрашивать уже с игроков. Тренеров-то в «Спартаке» за последнее время сменилось много, всегда их в случае неудач делали крайними. А футболисты как будто ни при чем. Но почему они так плохо играют? Получают огромные деньги — и плетутся на девятом месте! Это просто ни в какие ворота...