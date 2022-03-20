Карпин приблизил «Зенит» к чемпионству, Смолов сохранил «Динамо» в гонке за титулом
Конкуренты не дают расслабиться «Динамо». Притормозил вроде «Сочи», но как мощно накатывает ЦСКА! После разгрома «Рубина» (6:1) армейцы настигли бело-голубых, повышая ставки в матче с «Ростовом».
Сандро Шварц оставил в запасе Смолова — форвард немного простыл. С первых минут вышел Тюкавин, что не выглядело серьезным ослаблением — 19-летний нападающий в первых турах 2022 года смотрелся здорово. Команда Валерия Карпина приехала в Москву на поезде, а в стартовом составе у нее вышел Комличенко, права на которого принадлежат как раз «Динамо».
Кстати, именно перед матчем с бело-голубыми прошлым летом было объявлено, что Карпин возглавит сборную России. Тогда ростовчане находились в психологической яме, и москвичи легко выиграли — 2:0. Теперь возвращение тренера явно придало желто-синим эмоций и сил — после победы над «Рубином» они остановили и «Динамо». Южане здорово двигаются, перекрывая все свободные зоны, не забывая при этом агрессивно огрызаться.
У «Динамо» же не в своей тарелке главный двигатель — Шиманьски. Поляк в топ-3 по системе «гол + пас» в РПЛ, он всегда зажигает команду, но теперь разговоры о возможном уходе легли тяжелым грузом на его плечи. Напомню, что в пятницу агент полузащитника заявил, что Себа покинет Москву в ближайшие недели — если не до 7 апреля, то летом. И пусть хавбеку еще не нашли новый клуб, которому к тому же надо договориться с бело-голубыми, но абстрагироваться от посторонних мыслей Шиманьски, похоже, не удается.
Так что в первом тайме основные моменты были связаны с активностью Тюкавина, Грулева, Захаряна и Фомина. Ближе всего к голу был последний — дважды бил из голевых позиций, но оба раза мимо ворот. Плюс в одном эпизоде Комличенко зарядил в штрафной по голове Тюкавину, ВАР подсказал Кукуяну пересмотреть момент, однако рефери криминала не усмотрел.
«Динамо» никак не было хуже, но Тюкавин свой выход один на один не реализовал, а Полоз сделал это уверенно, воспользовавшись провалом в центре обороны хозяев — 0:1.
У бело-голубых оставалось полчаса, чтобы добыть победу, Шварц сделал массу перестановок, бросив в игру Смолова, Макарова, Скопинцева и Нжи, но все, что удалось, — уйти от поражения в самой концовке. Грулев все-таки заставил сфолить на себе защитника в штрафной, а Смолов уверенно реализовал пенальти — 1:1.
Карпин пока не проигрывает после возвращения, попутно оказав услугу «Зениту» — отрыв питерцев от ближайшего конкурента вырос до пяти очков. «Динамо» же вновь отстает от чемпиона, и теперь всего на один балл опережает ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7