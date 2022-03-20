Карпин приблизил «Зенит» к чемпионству, Смолов сохранил «Динамо» в гонке за титулом

Бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

Конкуренты не дают расслабиться «Динамо». Притормозил вроде «Сочи», но как мощно накатывает ЦСКА! После разгрома «Рубина» (6:1) армейцы настигли бело-голубых, повышая ставки в матче с «Ростовом».

Сандро Шварц оставил в запасе Смолова — форвард немного простыл. С первых минут вышел Тюкавин, что не выглядело серьезным ослаблением — 19-летний нападающий в первых турах 2022 года смотрелся здорово. Команда Валерия Карпина приехала в Москву на поезде, а в стартовом составе у нее вышел Комличенко, права на которого принадлежат как раз «Динамо».

Кстати, именно перед матчем с бело-голубыми прошлым летом было объявлено, что Карпин возглавит сборную России. Тогда ростовчане находились в психологической яме, и москвичи легко выиграли — 2:0. Теперь возвращение тренера явно придало желто-синим эмоций и сил — после победы над «Рубином» они остановили и «Динамо». Южане здорово двигаются, перекрывая все свободные зоны, не забывая при этом агрессивно огрызаться.

У «Динамо» же не в своей тарелке главный двигатель — Шиманьски. Поляк в топ-3 по системе «гол + пас» в РПЛ, он всегда зажигает команду, но теперь разговоры о возможном уходе легли тяжелым грузом на его плечи. Напомню, что в пятницу агент полузащитника заявил, что Себа покинет Москву в ближайшие недели — если не до 7 апреля, то летом. И пусть хавбеку еще не нашли новый клуб, которому к тому же надо договориться с бело-голубыми, но абстрагироваться от посторонних мыслей Шиманьски, похоже, не удается.

Так что в первом тайме основные моменты были связаны с активностью Тюкавина, Грулева, Захаряна и Фомина. Ближе всего к голу был последний — дважды бил из голевых позиций, но оба раза мимо ворот. Плюс в одном эпизоде Комличенко зарядил в штрафной по голове Тюкавину, ВАР подсказал Кукуяну пересмотреть момент, однако рефери криминала не усмотрел.

«Динамо» никак не было хуже, но Тюкавин свой выход один на один не реализовал, а Полоз сделал это уверенно, воспользовавшись провалом в центре обороны хозяев — 0:1.

У бело-голубых оставалось полчаса, чтобы добыть победу, Шварц сделал массу перестановок, бросив в игру Смолова, Макарова, Скопинцева и Нжи, но все, что удалось, — уйти от поражения в самой концовке. Грулев все-таки заставил сфолить на себе защитника в штрафной, а Смолов уверенно реализовал пенальти — 1:1.

Карпин пока не проигрывает после возвращения, попутно оказав услугу «Зениту» — отрыв питерцев от ближайшего конкурента вырос до пяти очков. «Динамо» же вновь отстает от чемпиона, и теперь всего на один балл опережает ЦСКА.