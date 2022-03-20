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Карпин приблизил «Зенит» к чемпионству, Смолов сохранил «Динамо» в гонке за титулом

Гол Смолова с пенальти помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Ростовом»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
20 марта. Москва. «Динамо» — «Ростов» — 1:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов
Голы
Полоз, 59 (0:1), Смолов, 90 (1:1)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Варела, 46) Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Нжи, 80) Моро (Смолов, 74) Грулев Захарян Шиманьски Фомин (Скопинцев, 60) Тюкавин (Макаров, 60)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Мухин, 88) Лангович (Поярков, 80) Щетинин (Селява, 68) Полоз (Турищев, 81) Комличенко (Соу, 69)
Предупреждения
Паршивлюк 33’, Бальбуэна 79’  -  Щетинин 26’, Байрамян 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Воронцов (Ярославль)

Конкуренты не дают расслабиться «Динамо». Притормозил вроде «Сочи», но как мощно накатывает ЦСКА! После разгрома «Рубина» (6:1) армейцы настигли бело-голубых, повышая ставки в матче с «Ростовом».

Сандро Шварц оставил в запасе Смолова — форвард немного простыл. С первых минут вышел Тюкавин, что не выглядело серьезным ослаблением — 19-летний нападающий в первых турах 2022 года смотрелся здорово. Команда Валерия Карпина приехала в Москву на поезде, а в стартовом составе у нее вышел Комличенко, права на которого принадлежат как раз «Динамо».

Кстати, именно перед матчем с бело-голубыми прошлым летом было объявлено, что Карпин возглавит сборную России. Тогда ростовчане находились в психологической яме, и москвичи легко выиграли — 2:0. Теперь возвращение тренера явно придало желто-синим эмоций и сил — после победы над «Рубином» они остановили и «Динамо». Южане здорово двигаются, перекрывая все свободные зоны, не забывая при этом агрессивно огрызаться.

У «Динамо» же не в своей тарелке главный двигатель — Шиманьски. Поляк в топ-3 по системе «гол + пас» в РПЛ, он всегда зажигает команду, но теперь разговоры о возможном уходе легли тяжелым грузом на его плечи. Напомню, что в пятницу агент полузащитника заявил, что Себа покинет Москву в ближайшие недели — если не до 7 апреля, то летом. И пусть хавбеку еще не нашли новый клуб, которому к тому же надо договориться с бело-голубыми, но абстрагироваться от посторонних мыслей Шиманьски, похоже, не удается.

Федор Смолов и&nbsp;Валерий Карпин.

Так что в первом тайме основные моменты были связаны с активностью Тюкавина, Грулева, Захаряна и Фомина. Ближе всего к голу был последний — дважды бил из голевых позиций, но оба раза мимо ворот. Плюс в одном эпизоде Комличенко зарядил в штрафной по голове Тюкавину, ВАР подсказал Кукуяну пересмотреть момент, однако рефери криминала не усмотрел.

«Динамо» никак не было хуже, но Тюкавин свой выход один на один не реализовал, а Полоз сделал это уверенно, воспользовавшись провалом в центре обороны хозяев — 0:1.

У бело-голубых оставалось полчаса, чтобы добыть победу, Шварц сделал массу перестановок, бросив в игру Смолова, Макарова, Скопинцева и Нжи, но все, что удалось, — уйти от поражения в самой концовке. Грулев все-таки заставил сфолить на себе защитника в штрафной, а Смолов уверенно реализовал пенальти — 1:1.

Карпин пока не проигрывает после возвращения, попутно оказав услугу «Зениту» — отрыв питерцев от ближайшего конкурента вырос до пяти очков. «Динамо» же вновь отстает от чемпиона, и теперь всего на один балл опережает ЦСКА.

Валерий Карпин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Зенит – Арсенал
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20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
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 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 10
П
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Зенит

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Локомотив

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