Огонь в Питере: «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе. «Вираж» ушел со стадиона в знак солидарности с фанатами ЦСКА

«Ростов» остановил чемпиона.

Сюрпризы от Кафанова и Семака

Ничто не предвещало проблем для «Зенита». «Ростов» в этом сезоне далек от идеала и исторически в гостях у сине-бело-голубых играет слабо. Но первые полчаса сделали игру потенциально самой жаркой в декабре.

А начиналось все мило. Сердар Азмун и Виталий Кафанов перед стартовым свистком крепко обнимались, Сергей Семак тоже тепло приветствовал главного тренера «Ростова». Они, кстати, довольно долго общались на бровке, но едва ли обсуждали тактику. Хотя друг друга они удивили.

Семак вернулся к 4-4-2, причем в запасе остались Ловрен, Барриос и Азмун. Вторым форвардом стал Ерохин, опорную зону закрыли Кузяев и выздоровевший Вендел, а в паре с Ракицким вышел Чистяков. Капитаном в этот день стал Кержаков, хотя Дзюба находился на поле, а Семак еще год назад говорил, что предпочитает давать повязку полевым футболистам.

Виталий Кафанов с Заурбеком Тедеевым решили выставить в основе 17-летнего Виктора Мелехина. Он уже выходил в стартовом составе в этом сезоне, но до этого был центральным защитником. Сейчас тренеры отправили юношу помогать Глебову в опорной зоне.

Спорный гол Комличенко

«Ростов» акцентированно играл вторым номером. Достаточно назвать процент владения мячом желто-синих по итогам 90 минут — 26%. Но по забитым мячам гости лидировали, что лишний раз подчеркивает снижение важности этой статистики.

Контратаки «Ростову» удавались. Вообще к быстрым выпадам «Зенит» будто бы оказался не готов, что и привело к назначению пенальти уже на первых минутах — Чистяков уронил Алмквиста, а Полоз открыл счет.

«Ростов» не забоялся и попер в атаку с первых минут. Полоз редко мажет с точки ?? pic.twitter.com/vNx70vSyyg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

К 11-метровому вопросов нет, хотя Чистяков получил желтую карточку, а мог и красную. Но второй гол «Ростова» вызвал скандал. В ходе одной контратаки гостей футболисты «Зенита» почувствовали, что на них нарушили правила — сперва Калинин жестко отобрал мяч у Вендела, а затем Ракицкий упал в борьбе за верховой мяч с Комличенко. Форвард «Ростова» тут же и закинул мяч за шиворот Кержакову.

Тут взбунтовались все: и Семак, и его помощники, и футболисты хозяев. Арбитр Алексей Матюнин целую вечность ждал подсказки от видеоассистентов и в конце концов пошел смотреть повтор к монитору. Хватило пяти-шести секунд, чтобы подтвердить решение. «Зенит» был шокирован, а Ракицкий еще и получил желтую карточку, из-за которой он пропустит следующий матч с «Динамо».

Какой ударище Комличенко! Ввалил так ввалил ? pic.twitter.com/T1uwg5sekz — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

Снова скандал с Матюниным

Вообще Матюнин уже второй раз за год работает на матче «Зенит» — «Ростов». И февральский матч вызвал скандал: на 77-й минуте Барриос разыграл штрафной без свистка, после чего забил Кузяев. Матюнин в это время показывал предупреждение Байрамяну, но позволил разыграть штрафной. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был в ярости:

— Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом. Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?

Тогда «Ростов» даже хотел назначить переигровку, хотя у «Зенита» тоже были претензии — не удалили Норманна за фол на Ловрене. Итоговый счет 2:2, естественно, никто менять не стал.

В пятницу «Зениту» пришлось еще сложнее. Если в феврале хозяева отыгрывались с 0:1, то сейчас с 0:2. Задачу облегчил фантастический гол Клаудиньо.

Клаудиньо решил, что не хуже Комличенко. Взял да бомбанул с лета прямо в девять ? pic.twitter.com/1yKlrN89XO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

Акция протеста «виража»

Семака не устраивало многое. Все было настолько плохо, что он произвел замену еще до перерыва — вместо Чистякова, имевшего желтую карточку, вышел Ловрен (хотя капитанскую повязку у Кержакова не забрал). А в перерыве Семак бросил в бой Азмуна и Барриоса вместо проваливших тайм Ерохина и Малкома. Схема при этом осталась прежней, хотя колумбиец при позиционных атаках опускался глубже.

Второй тайм «Зенит» начал лучше, чем первый. Но когда команда приблизилась ко второму мячу, с «виража» люди отправились к выходу. Шла 60-я минута, а активные фанаты сине-бело-голубых анонсировали акцию протеста как раз на это время. Это знак солидарности с фанатами ЦСКА, которых массово задерживали после матча с «Зенитом» неделю назад. Подобные акции в этом туре пройдут и на других стадионах.

После себя «вираж» оставил лишь небольшой баннер со словами «Стадион — не тюрьма, фанат — не преступник», который вскоре сорвал один из стюардов.

Но вовремя ли ушли фанаты? «Зенит» как раз в этот момент усилил давление, чуть не забил Азмун.

Ничья и недовольство Семака

Гол хозяева все-таки соорудили. Правда, с пенальти. Причем 11-метровый неожиданно вызвался исполнять Клаудиньо, хотя на поле были и Дзюба, и Азмун, и Ракицкий, которые в последнее время били пенальти. В любом случае бразилец попал — и сделал счет 2:2.

Первый дубль Клаудиньо в РПЛ. Этот парень только начинает ? pic.twitter.com/ruFuC6daGk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

Без поддержки «виража» на стадионе стало уныло, но футболисты, кажется, этого не заметили. До конца основного времени каждая из команд могла выйти вперед — «Зенит» спасла штанга, а у ворот «Ростова» не повезло Мостовому.

Уже в добавленное время хозяева получили право на опаснейший «стандарт» в метре от линии штрафной. Это была идеальная точка для левой ноги Ракицкого. Украинец отлично пробил, но мяч скользнул по перекладине. Хотя и тут возник мини-скандал: игрокам «Зенита» показалось, что был угловой.

После финального свистка Семак сразу же пошел к Матюнину и долго пытался ему что-то объяснить.

Логично, что такой пресыщенный эмоциями матч закончился именно так.