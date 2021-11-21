Тренер «Динамо» Андрей Воронин пообщался с журналистами после победы над тульским «Арсеналом» — 5:1.

В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ московское «Динамо» не заметило сопротивление со стороны тульского «Арсенала» (5:1). Бело-голубые завершили первый круг чемпионата на втором месте в турнирной таблице и имеют отставание от лидера всего 4 очка. После игры тренер «Динамо» Андрей Воронин ответил на вопросы журналистов — о борьбе за чемпионство, молодых игроках и сборной России.

Надеюсь, домашняя игра с «Зенитом» будет полностью отличаться от игры в Санкт-Петербурге

— Тульский «Арсенал» был таким слабым или вы крутые?

— Я не знаю, все так хорошо совпало. Вышли, хорошо начали игру. Потом этот отрезок с 22 по 27 минуты, когда забили три гола. Потом было полегче уже. Заслуженно победили. К сожалению, не сыграли на «0». В конце потеряли концентрацию. Но самое главное, что взяли три очка и забили много голов.

— Удовлетворены, как команда играет в первом круге?

— В целом, да. Команда показывает хороший результат. У нас много молодых футболистов. Сегодня вышел Гладышев, забил Захарян. Пока что все хорошо. Но это только половина пути. Впереди очень тяжелый отрезок.

— Такое впечатление, что вы не заметили крупного поражения в Санкт-Петербурге. Команда выглядит достаточно уверенно...

— В Питере многие проигрывали. Да, они были сильнее, чем мы, однако при счете 1:1 у нас был хороший момент. Если бы мы забили второй гол, неизвестно, как бы сложилась игра. У питерцев хорошая крепкая команда, они свои моменты реализовали и выиграли. Мы понимаем, что после «Зенита» чемпионат не заканчивается. Надо брать свои очки. Ребята молодцы, потому что хорошо собрались и отреагировали. Очень была важна игра с Краснодаром, хоть она и получилась тяжелой. Самое важное, что мы взяли три очка.

— Последняя игра в этом году будет как раз с «Зенитом» на домашнем стадионе: она будет для вас принципиальной?

— Любая игра принципиальная, на любую игру надо выходить и стараться победить. Последние игры всегда, как правило, тяжелые, потому что половина ребят уже мыслями в самолете летят на Мальдивы, в Дубай — кто куда. Важна полная концентрация. Я надеюсь, что там будет совершенно другая игра, нежели в Питере.

—Тактически вы тоже будете с позиции силы играть против «Зенита»?

— Мы будем играть так, как играли. Мы не будем сидеть в окопах, отбиваться. Это сто процентов.

Вы сами видите, насколько сильно «Динамо» прибавило при Шварце

— Существует мнение, что «Динамо» — одна из самых модных команд с точки зрения физической подготовки, которая соответствует европейским стандартам. Получается, что наш чемпионат не слишком модный?

— Я вообще не понимаю в футболе слово «модный». Во-первых, приятно слышать, что о «Динамо» так отзываются. У Сандро Шварца есть определенная позиция, что надо делать, как надо делать, и на протяжении года команда это тренирует. Во-вторых, вы и сами видели, насколько сильно «Динамо» прибавило. Ребята молодцы, потому что они быстро все схватывают и пытаются перенести это на футбольное поле.

— Какие шансы на чемпионство «Динамо» в этом сезоне?

— Пока не знаю. Мы играем и готовимся от игры к игре. Шансы есть у всех команд, все теряют очки. И «Зенит» проиграл «Арсеналу», а мы их сейчас обыграли. Со следующей недели начинается второй круг, осталось три игры. Мы хотим взять как можно больше очков и уйти на перерыв.

— Галкин и Гладышев готовы постоянно играть?

— Они молодые ребята, только начинают свой путь. Те минуты, которые мы даем им, для них важны.

— В каком состоянии Арсен Захарян? Готов ли он к следующему матчу?

— Посмотрим. Я не знаю, что будет завтра. У нас целая неделя перед следующей игрой. Кто будет лучше готов, те и будут играть.

— После игры хромал Константин Тюкавин...

— У него забиты мышцы. Первый тайм он уже играл с болью. Поэтому и заменили его.

Мы ждем, что Денис Макаров скоро начнет забивать

— Как вам игра Тюкавина за молодежку против Испании?

— Я эту игру не смотрел. Я рад за Костю, он здорово разобрался в моменте. У него все впереди. Все идет так, как и должно.

— Вячеслав Грулев заслуживает вызов в сборную?

— Много кто забивает. Дзюба тоже вчера три забил. Если он будет заслуживать — его Карпин вызовет. Карпину нужны те футболисты, которые сильнее.

— Вы удивлены прогрессу Грулева?

— Я не удивлен, я рад за него. Этот скачок за последний месяц-полтора видно. Он и на тренировках прибавил. Я рад, что у него появилась уверенность. Молодец, так держать!

— Кажется, что у Дениса Макарова стало меньше уверенности. Есть ли у него какие-то проблемы с этим?

— Проблем у него нет. У него чуть другая ситуация: он пришёл в новый клуб, сразу начал играть. Он знает, что от него ожидают, но что-то где-то не получается. Это футбол, мы все надеемся и ждем, что он скоро начнет забивать. Ту работу, которую от него требует тренер, что касается обороны, он выполняет. Впереди ему не хватает чуть-чуть везения.

— Можно ли сказать, что у него до сих пор идет процесс адаптации?

— Это же не игрок, который приехал из Африки, Бразилии. Многих ребят он знал, они в сборной вместе играли. Но для уверенности атакующему игроку всегда надо забить. Дай Бог, забьет 1-2 гола и все пройдет.

Я никакого отношения к сборной России не имею

— Была информация, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в «Динамо». Насколько он нужен московскому клубу?

—Он на данный момент лучший бомбардир. А в том году он сколько забил? Поменьше. Я не сужу игрока по маленькому отрезку. Он молодой хороший футболист. Тащит свою команду, забивает. Но давайте не будем бежать впереди паровоза.

— У вас есть мнение насчет сборной России?

— Я никакого отношения к сборной России не имею.

— А об Украине что скажете?

— Мы вышли в стыки, хотя могли вообще не попасть. Будем ждать, какой соперник попадется. Россия — Украина? Такой матч невозможен, что об этом говорить. Мы можем попасться только в полуфинале чемпионата мира или Европы. Если такое будет, будем разговаривать.

— Что ждете от работы Андрея Шевченко в «Дженоа»?

— Я вообще ничего не жду, я жду следующей игры с «Рубином». Почему вы меня не спрашиваете про Хави? Еще про Джеррарда спросите.