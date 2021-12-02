Фанаты клубов РПЛ покинут трибуны в поддержку болельщиков ЦСКА. «Спартак» тоже поддержал акцию армейцев

Новый протест фанатов против массовых задержаний.

История с массовыми задержаниям и болельщиков ЦСКА после игры с «Зенитом» получила продолжение. В ближайшем туре РПЛ по ходу матчей фанаты покинут трибуны в знак протеста против столь жестких методов по отношению к тем, кто в большинстве своем пришел мирно посмотреть футбол.

Напомним, 28 ноября около 400 человек оставались на секторе после игры в течение трех-четырех часов, а затем в автозаках доставлены в отделения.

Вчера вечером фанатская группа армейцев «Люди в черном» опубликовала заявление в своем Telegram-канале с призывом покинуть стадион во время игры ЦСКА в Самаре против «Крыльев Советов» в субботу, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд (год основания клуба). Этим жестом болельщики хотят обратить внимание на проблему.

Заявление болельщиков ЦСКА.

Сегодня с поддержкой этой акции выступили поклонники других клубов РПЛ. Одним из первых ЦСКА поддержали фанаты «Спартака», которые объявили, что уйдут через 19.22 (год основания) после начала встречи с «Ахматом».

Заявление болельщиков «Спартака».

Также акцию с уходом с трибун проведут болельщики «Крыльев Советов», «Рубина», «Ростова», «Зенита» и «Локомотива». Самарцы уйдут на 13-й минуте 12-й секунде встречи (намек на оскорбительную аббревиатуру в адрес полиции), фанаты казанцев — на 58-й минуте (год основания «Рубина»), «Ростова» — на 19-й минуте и 30-й секунде (тоже отсылка к году основания клуба), а «Зенита» — на 60-й.

Пока на акцию фанатов ЦСКА не ответили другие сообщества болельщиков, но до начала матчей еще есть время. По данным «СЭ», список протестующих точно пополнится.

Такое объединение фанатов общей акцией — повторение истории 2019-го года, когда после массовых задержаний фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге болельщики покидали стадионы во время матчей чемпионата.

Тогда поводом были не файер-шоу, как в случае с задержаниями болельщиков ЦСКА, а оскорбительные выкрики в адрес Артема Дзюбы. Они начались ещё во время матча сборной России в Сан-Марино: тогда капитан сборной в итоге отписался от игроков команды и аккаунта сборной России.

Трибуны на стадионе «Открытие арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А фанатам «Спартака» досталось ещё за сутки до игры с «Зенитом»: на матче молодежных команд задержали шестерых болельщиков, которые скандировали кричалки, направленные против Дзюбы. Потом спартаковцев задерживали уже по всем городу в барах и ресторанах. Сообщалось, что до игры и в день матча суммарно было задержано более двухсот болельщиков. Многие получили протоколы об административном правонарушении, а кто-то был отлучен от посещения футбола на полтора года.

Настолько жесткие разбирательства и такая явная заинтересованность в задержаниях из-за оскорблений в адрес Дзюбы вызвала по всей стране ещё больше негатива к нападающему. С трибун уходили на каждом матче, акцию поддержали болельщики практически всех клубов. Фанаты оставляли на пустых секторах лишь баннер «Фанат — не преступник».

Наверняка и сейчас история будет массовой и пройдет в похожем стиле. При этом в ЦСКА пока никак не прокомментировали ситуацию с акцией своих фанатов.