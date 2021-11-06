«Динамо» — «Краснодар»: удаление Шунина отменили после консультации с ВАР
В начале второго тайма матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:0) главный арбитр Владимир Москалев сначала удалил голкипера хозяев Антона Шунина, но затем изменил свое решение.
Москалев счел, что Шунин на 52-й минуте сыграл рукой за пределами штрафной, и это был фол последней надежды. После консультации с ВАР он убедился, что игры рукой не было.
Счет матча остался равным — 0:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю